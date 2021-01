"Tiene que entrar en modo Ponzio": el pedido de Sebastián Vignolo a Carlos Tevez

En ESPN90, Sebastián Vignolo hizo un reclamo al capitán de Boca y lo comparó con el líder de River, Leonardo Ponzio Crédito: Captura TV

30 de enero de 2021 • 14:34

El conductor del programa ESPN90, Sebastián "Pollo" Vignolo, le pidió al jugador de Boca, Carlos Tevez, que tome el liderazgo del grupo tal como lo hace ídolo de River, Leonardo Ponzio, sin tener tantos minutos de juego.

"El liderazgo en Boca tiene que llevarse como corresponde. Creo que Tevez va a tener que entrar en modo Ponzio", aseguró Vignolo sobre el rol que debería cumplir el capitán xeneize.

Luego, el conductor explicó que "entrar en modo Ponzio" significa no jugar de titular en el equipo y tener paciencia. "Ponerte en modo Ponzio es ponerse al lado de Gallardo y gritar más que Biscay", remarcó el Pollo.

Además, resaltó que el experimentado volante millonario, a pesar de no quedarle mucho tiempo como profesional, no se queja de la decisión del técnico y actúa como un jugador más. "Debe estar pensando que quiere jugar y sin embargo se la banca como un señorito, trabaja día a día y ayuda al resto a crecer".

Lo expuesto fue comparado con la foto de Tevez junto al expresidente de Boca Daniel Angelici que provocó un revuelo en la institución. Al respecto, Vignolo afirmó: "Estar en modo Ponzio es no hacer quilombo, no aparecer abrazado a Caselli o Patanian. Si sos un referente, un líder, te creen tus compañeros y te quieren tus hinchas, no te empieces a medir con Gallardo".

Vignolo siguió con su elogio al capitán de River: "Eso es ser un líder, porque Ponzio está comiendo banco, bancándosela, y si tiene que entrar cinco minutos para revolearla, lo hace. Si tiene que entrar al minuto uno a empujar, lo hace, y si tiene que hacer una arenga para el resto, la hace, y en silencio, donde no lo ve nadie".

Vignolo le pidió a Tevez que tome el liderazgo del grupo sin "hacer quilombo" y bancándosela "en silencio"

El periodista Marcelo "Cholo" Sottile dijo que no ve posible el pedido de su compañero: "Estás soñando con algo imposible. Tevez no puede ser Ponzio. No tiene el mismo carácter, no tiene la misma forma de manejarse, Carlitos es uno cuando está en la buena y se siente partícipe y otro cuando está afuera. Ponzio tal vez sea parte del cuerpo técnico de Gallardo, hay una comunión. Esto en Boca no pasa, por más que busquemos una foto simpática para el hincha, entre Tevez y Riquelme".