Thiago Carvallo ganó la medalla de bronce en judo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Después del impacto de la medalla dorada de Cecilia Dieleke en natación, Thiago Carvallo obtuvo la presea de bronce en la categoría -66 kg de judo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

En el Dakar Expo Center, de Diamniadio, el argentino comenzó su participación en la Ronda de 16 con una contundente victoria en apenas 11 segundos ante Bruno Pinto, de Mozambique, por ippon. En los cuartos de final cayó frente al canadiense Anes Mati, también por ippon. El canadiense se había consagrado campeón mundial cadete en la categoría -66 kg en el reciente Campeonato Mundial de Judo, disputado en agosto en Guayaquil 2026.

En el repechaje, Carvallo venció por ippon a Aldo Madre Deus, de Santo Tomé y Príncipe, y luego superó al israelí Itamar Cohen por punto de oro. El combate por la medalla de bronce debía disputarse ante el húngaro Nimrod Mildner, quien fue descalificado antes del enfrentamiento, por lo que el argentino se aseguró el tercer puesto.

Thiago Carvallo ganó el bronce en judo después de la medalla dorada de Cecilia Dieleke en natación

“Estoy muy contento con esta medalla. Disfruté mucho de estos Juegos y estoy muy feliz de estar acá”, expresó Carvallo luego de la competencia.

La medalla de oro quedó en manos del ucraniano Khazar Heydarov, la de plata fue para el canadiense Anes Mati, mientras que el senegalés Matar Diop y Thiago Carvallo completaron el podio con las medallas de bronce.

La campeona olímpica Paula Pareto estuvo presente durante la competencia acompañando al judoca argentino y también participó de la ceremonia de premiación.

“A Thiago lo vi muy bien. Tenía mucha esperanza y fe en él porque lo veo crecer. Lo he visto cuando formó parte de Cadetes, cuando yo era técnica ahí, así que tengo una muy buena relación. Sé que es un chico muy capaz, tanto desde lo físico como desde lo mental. Estoy muy contenta de que haya conseguido una medalla y muy feliz de poder estar acá acompañándolo”, expresó Pareto.

Sobre el nivel de competencia de Dakar 2026 y el valor de la medalla conseguida por el argentino, la campeona olímpica destacó: “Es un nivel de Juegos de la Juventud. Obviamente hay atletas de todas partes del mundo, lo cual es lindo. Esto es un festival, pero un festival a nivel olímpico, por lo cual hay que darle también el crédito y el nivel de competencia que merece. Es fuerte, es un nivel fuerte. Sabemos que los chicos vienen cada vez más fuertes, así que estoy feliz de que haya podido lograr un bronce olímpico”.

Ya en un tono más emotivo, la ganadora dorada en Río 2016 habló sobre los atributos de Thiago como persona: “Te vi con mis propios ojos en tu día a día dando lo mejor de vos. Cayéndote y levantándote. Siempre con el cuerpo y la mente enfocados, trabajando con humildad y escuchando a tu equipo. ¡Gracias por demostrar una vez más que el esfuerzo diario vale la pena!”

Y agregó: “Thiaguito nos dio cátedra de lo que significan los valores olímpicos, prestando su cuerpo (dolorido posterior a sus 4 luchas), al mismo competidor de Canadá contra quien había perdido su pase a la semifinal unas horas antes. ¿Por qué? Para que él pueda entrar en calor para la final del certamen".

Además, en la segunda jornada de los Juegos de la Juventud 2026, la delegación Argentina participó en otros deportes. El voleibol de playa consiguió dos triunfos y avanzó a los octavos de final: Isabella García Curado y Ángeles Frascaroli superaron a las parejas de Guam y Mozambique.

La selfie en el podio, con Thiago Carvallo retratado con los otros medallistas

Los Pumitas 7s cerraron la fase de grupos y disputarán las semifinales. En su primer encuentro, el seleccionado argentino derrotó a Uganda por 49-0. Los nueve tries fueron marcados por Santiago Martos (2), Felipe Ledesma (2), Tomás Galetti, Federico Kantz, Federico Anderson, Joaquín Cocomarola y Joaquín Zapiola. Las dos conversiones fueron anotadas por Federico Kantz y Joaquín Cocomarola. En el segundo partido, Argentina venció a Japón por 31-5, con tres tries de Gonzalo Cairo y uno de Felipe Ledesma y Joaquín Cocomarola. Las conversiones estuvieron a cargo de Joaquín Zapiola, Benjamín Fossati y Gonzalo Cairo.

Además, hubo participación argentina en remo coastal (Joaquín Paré terminó 25° en la clasificación), tenis de mesa (Agustín Asmú tuvo un triunfo y una derrota) y wushu (Ludmlia Rosales concluyó 9° en la categoría Changquan Combined Gunshu y continuará su participación el lunes 2, cuando competirá en Changquan).

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