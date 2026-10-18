El brutal rodillazo de Mike Malott sobre Joaquin Buckely, que le voló el protector bucal y lo desparramó sobre la lona

Una definición que conmovió a los fanáticos. Un nocaut que resultó tan impactante que algunos lo consideran de los más brutales del año. En UFC Edmonton, Mike Malott fue el gran protagonista de la noche. En el combate estelar por la categoría peso wélter, el canadiense desató la furia sobre el octágono y en el segundo round dejó desparramado en la lona al estadounidense Joaquin Buckley.

La batalla arrancó con un Buckley hiperactivo, tratando de dominar la acción. Con su su estilo agresivo, ‘New Mansa’ busco acortar distancias rápido. Y del otro lado, la templanza de Malott resultó más contundente, porque respondió castigando la zona media del estadounidense con patadas frontales y laterales.

El brutal KO de Malott

En los segundos finales del primer round, Buckley tuvo una oportunidad de quedarse con el combate, porque logró conectar una zurda volada muy sólida que hizo tambalear al peleador local. Ahora bien, en el segundo capítulo, si bien Buckley volvió a presionar, empujando la pelea hacia el ‘clinch’ contra las rejas, la lectura de combate de Malott marcó la diferencia.

Comenzó a castigar las costillas de Buckley con rodillazos cortos pero devastadores y advirtió el daño que le estaba haciendo. El desenlace llegó tras un cruce en el que Buckley lanzó un golpe desesperado con la izquierda y Malott, anticipando el movimiento amagó con una patada al cuerpo que corrigió en el aire para transformarla en un tremendo rodillazo.

¡UNA RODILLA ESPELUZNANTE! 🤯



Así fue como Mike Malott durmió a Joaquin Buckley y apunta a dar un salto al top 10 del peso wélter.



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El impacto fue brutal y directo al mentón de Buckley, que cayó sobre la lona antes de que su brazo derecho pudiera completar el movimiento defensivo, provocando la explosión del público canadiense. La cuenta oficial de UFC en español de X, publicó una foto de la definición de Malott y escribió: “KO de ensueño”. Mientras que en ESPN MMA, postearon el video del cierre del combate con la frase: “Mike Malott logra un KO increíble contre Joaquin Buckely”.

Con este nocaut, Mike Malott ratificó su estatus como una de las grandes figuras del MMA en Canadá y dio un golpe sobre la mesa para escalar puestos decisivos en el ranking del peso wélter de UFC. Tras la pelea y sobre el octágono, el canadiense dijo: “Estoy en la cima del mundo. Quería terminar el combate con una definición de este estilo. Conecté en el momento exacto y eso fue determinante. Es increíble poder ganar ante mi gente”.

Y el cierre de la pelea también expuso a Buckely, porque no sólo terminó desparramado sobre la lona, sino que los medios locales le consultaron a Dana White, el dueño de UFC, por los desplantes del peleador estadounidense (antes del combate se negó a saludarlo) y éste respondió con una frase que le bajó el tono a la controversia: “Llevo en este negocio mucho tiempo. No podés tomarte ninguna de estas cosas como algo personal. Todos estos muchachos manejan la semana de pelea de manera diferente. Están cortando peso, hambrientos, lejos de sus familias y con lesiones encima”.

The Proper way to handle business. 🇨🇦@Michael_Malott exits the #UFCEdmonton Octagon right into the welterweight Top 10. pic.twitter.com/pCJqzaCIJl — UFC (@ufc) October 18, 2026

Ahora bien, White aprovechó la pregunta de un periodista sobre el desplante que le hizo Buckley y con humor dejó un mensaje claro acerca del tema: “Tan pronto como perdió la pelea, miré a Hunter [Campbell] y le dije: ‘Despedilo’”. Se quedó serio y unos segundos después White empezó a reírse: “Es una maldita broma, muchachos”.