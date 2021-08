Un ladrón intentó robar un auto sin saber que pertenecía a un luchador de UFC: recibió una paliza

Un ladrón que intentó robar el automóvil de un hombre desprevenido terminó lamentando su decisión porque eligió como víctima a un reconocido luchador de artes marciales mixtas (MMA), quien evitó el asalto haciendo lo que mejor sabe hacer: pegar piñas y patadas.

Jordan Williams, peleador de peso wélter de UFC, llegó con su auto hasta un negocio y lo dejó estacionado en la puerta, aunque sin trabar las puertas. Un hombre que pasaba por el lugar a la espera de alguna víctima descuidada, aprovechó la situación y se subió al vehículo con la intención de llevárselo. Pero los reflejos del luchador de MMA hicieron que el sorprendido ladrón lamentara su atrevimiento.

El miércoles pasado, Williams publicó un video en sus redes sociales en el que se ve cómo un ladrón intenta robar su vehículo a la salida de una estación de servicio. Por suerte, el luchador de UFC fue capaz de reaccionar de manera rápida una vez que se dio cuenta de la situación que estaba aconteciendo y frustró el intento del intento del hombre de llevarse su coche.

Un ladrón quiso robarle el auto a un luchador de UFC y terminó rogando por su vida.

En su cuenta de Instagram, Williams mostró las imágenes captadas por una cámara de seguridad dónde se puede ver cómo un desconocido se subió al auto, que estaba cerrado sin llave y en marcha, y lo arrancó lentamente. En ese momento, el luchador de MMA salió del local y se abalanzó sobre el delincuente, a quien consiguió sacar del auto tras darle puñetazos y rodillazos.

El ladrón tuvo suerte de que Williams se apiadó de él porque en lugar se seguir castigándolo, le permitió liberarse de la golpiza para salir corriendo. Aunque conservó un elemento como botín de la pelea.

En diálogo con el medio especializado MMA Fighting, Williams detalló: “La razón por la que no pudo robarlo es porque tenía el freno de mano puesto y no consiguió sacarlo. Así que estuve, literalmente, a segundos de perder el auto. Pero eso no cambia el impacto de la historia porque soy un estúpido por dejarlo en marcha”, aseguró el peleador, quien agregó que se quedó con la gorra del delincuente como recuerdo.

El ladrón huye luego de recibir una golpiza por parte del peleador de UFC Instagram @bomayemma

“No lo vi cuando estaba comprando porque estaba tratando de poner mi billetera en mi riñonera y vi a este caballero dentro de mi auto tratando de retroceder. Nos miramos a los ojos mientras corría hacia él y la mirada que me dio ese tonto fue como ‘conseguí tu auto y me voy a ir con él’, y no tenía ningún remordimiento. No demostró nada de miedo”, manifestó el luchador.

Y agregó: “Una vez que conseguí abrir la puerta, le tiré un par de derechazos y después de lanzar mi primer piña, empezó a gritar que lo sentía y que estaba intentando salir del auto. Entonces lancé algunos rodillazos y él seguía diciendo que estaba arrepentido, pero todavía estaba adentro del auto. Así que continué para sacarlo”, relató.

El luchador de UFC pudo recuperar su coche cuando el delincuente salió del vehículo para huir a las corridas. “Se escapó, pero tuve la suerte de que el freno de mano estuviera puesto, porque impidió el robo y evitó que mi coche volviera a rodar marcha atrás hacia el surtidor de nafta. Fue una enorme suerte que esta historia se desarrollara de la forma en que lo hizo, porque había un montón de variables que podrían haber cambiado y habría sido una historia totalmente diferente”, explicó Williams.

En cuanto al ladrón, Williams aseguró que no estaba en sus cabales. “El tipo estaba drogado porque después lo vi corriendo alrededor de la manzana actuando como un loco”, indicó Williams.

Y para finalizar, el peleador de peso wélter agradeció como se desarrollaron las acciones. “Sinceramente, fue un pequeño susto, pero se dio el mejor escenario. Los dos tuvimos suerte. Él pudo salir del vehículo y yo tengo suerte con la forma en que se desarrolló toda la situación. No necesito que un hecho así se vuelva a repetir, pero estoy contento de seguir teniendo mi auto”, concluyó.

LA NACION