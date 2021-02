Lo conoció por Tinder, en la cita le dio somníferos y le robó US$ 20.000

Un hombre, que conoció a una mujer a través de la red social de citas Tinder, fue drogado con somníferos para robarle US$ 20.000 de su casa ubicada en el barrio porteño de Chacarita.

Según fuentes policiales, la mujer contó con la ayuda de dos cómplices, a quienes hizo ingresar al departamento del hombre una vez que este quedó inconsciente. Las imágenes de los asaltantes quedaron registradas en el video de seguridad del edificio situado en la calle Charlone al 600.

En el video, se observa cómo el hombre, de 50 años, y la mujer ingresan juntos al edificio a las 20.34 del martes. Se habían encontrado un rato antes en un bar ubicado a media cuadra de la vivienda de la víctima. Y se dirigieron al departamento donde iban a compartir una cena.

Ya dentro de su hogar, el hombre fue inducido a continuar bebiendo sin advertir que la mujer había colocado en su trago una droga para dormirlo y así poder perpetrar el robo. “Ella se puso a preparar un Campari con naranja en la cocina mientras yo estaba en el living poniendo algo de música”, contó la víctima llamada Walter a Telefé Noticias.

“Cuando nos sentamos a la mesa, habré tomado dos tragos y lo noté raro, como que le faltaba azúcar. Probé el de ella y estaba más dulce pero seguimos tomando hasta que me empecé a sentir mal y después no recuerdo más nada”, indicó.

Según el registro de la cámara de seguridad, a las 22.16 la mujer le abrió la puerta a sus dos cómplices, con quienes se retiró del edificio a las 22.33 con el dinero del damnificado.

Walter se despertó con las manos y los pies atados con precintos, y observó que el departamento estaba todo revuelto. Empezó a gritar para pedir ayuda hasta que una de sus vecinas lo escuchó y se comunicó al 911. Alrededor de las 2 de la madrugada del jueves, llegaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.

Al ingresar al séptimo piso del edificio, la víctima les contó que luego de tomar unas bebidas se descompensó y cuando reaccionó vio que sus pies y manos estaban atados, y la mujer que lo acompañaba ya se había retirado.

“Cuando recuperé la conciencia me di cuenta que estaba atado muy fuerte. Todavía me quedan las marcas en las manos de los precintos”, aseguró Walter que descubrió el engaño y advirtió que le habían robado US$ 20.000 que tenía guardados en una caja de madera que había en su habitación, además de otros objetos de valor.

“Los venía juntando de a US$ 200. Son cosas que pasan, uno labura, se rompe el lomo y te cae esta gente que en dos minutos llega y te roban todo. No está bueno, hay que denunciarlo para que esto no vuelva a pasar”, manifestó indignado.

Walter fue llevado en una ambulancia del SAME al Hospital Tornú, donde le diagnosticaron una intoxicación severa. “Todavía me siento medio mareado, me cuesta caminar, hago pasos cortos y tengo inestabilidad”, admitió.

Tras realizar la denuncia correspondiente, los investigadores analizan las grabaciones de la cámara de seguridad del edificio, donde se observa a “Marita”, como se hacía llamar en su perfil de Tinder, huyendo del lugar junto a los dos cómplices.

Interviene en el caso, la Fiscalía Criminal y Correccional Número 32, a cargo del doctor Juan Pedro Zoni y ante la Secretaría Única de la doctora Fernanda Insaurralde, que le solicitó a la brigada de la Comuna 15 continuar con la investigación para dar con el paradero de la imputada y su cómplices. “Las fotos de Tinder coinciden con la persona que me encontré. Así que en algún momento tiene que caer”, concluyó la víctima.

