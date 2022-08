Argentina desperdició cuatro match points y perdió en el tie break contra Irán en su debut en el Mundial de vóleibol de Polonia y Eslovenia

En la ciudad eslovena de Ljubljana, Argentina desaprovechó cuatro match points y cayó por 3-2 ante Irán en su debut en el Mundial de vóleibol que se desarrolla en Polonia y Eslovenia. El seleccionado nacional comenzó ganando el primer set (25-22), pero no pudo sostener la victoria en el primer juego por el Grupo F y terminó en una ajustada derrota en el tie break, tras los siguientes parciales obtenidos por los iraníes por 30-28 y 25-18, la igualdad al adelantarse 34-32 en el cuarto y el desenlace adverso de 21-19.

En la previa del torneo, ambos conjuntos se habían enfrentado en Polonia y el resultado final fue el mismo, con victoria de los asiáticos por 3-2. Por lo pronto, la Argentina necesitará cambiar el rumbo enseguida para tener aspiraciones de avanzar en el certamen. Países Bajos, que se impuso por 3-0 en la primera fecha, será el siguiente rival, el lunes próximo desde las 9 (hora argentina), y cerrará su participación en el grupo ante Egipto el miércoles (a las 6). No queda mucho margen tras el paso en falso inicial.

El resumen de Argentina-Irán

Hay que recordar que el Mundial reúne a 24 selecciones. Los equipos estarán repartidos en seis zonas de cuatro integrantes y cada uno jugará tres duelos en esa etapa. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, junto a los mejores cuatro terceros.

El quinto y definitivo parcial se construyó con giros dramáticos al igual que había sucedido en el segundo y el cuarto set. Los argentinos sacaron ventajas en los primeros puntos, pero los iraníes revirtieron el marcador para contar con un doble match point. El equipo albiceleste no sólo se sobrepuso, sino que rápido comenzó a tener oportunidades para cerrar el juego. Sin embargo, no pudieron aprovechar ninguna de las cuatro y los iraníes no desperdiciaron su tercera ocasión para cerrar el duelo. Facundo Conte, con 20 puntos, fue el goleador argentino.

Santiago Danani busca la pelota, mientras sus compañeros lo observan durante el partido que Argentina perdió con Irán por el Mundial de vóleibol. JURE MAKOVEC - AFP

El equipo que dirige Marcelo Méndez, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebraron el año pasado, busca volver a subirse a un podio en una Copa del Mundo, algo que hasta ahora solamente sucedió en 1982. Hace 40 años, se quedó con el tercer puesto al derrotar por 3-0 a Japón, luego de haber caído ante Unión Soviética en la semifinal.