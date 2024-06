Polémica: un deportista que estuvo preso por violar a una menor se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024

Escuchar

Un neerlandés que en 2016 fue condenado a prisión por tener sexo con una menor de edad en el Reino Unido está clasificado para los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue seleccionado por el Comité Olímpico de su país para ser parte de la delegación de beach volley.

Steven van de Velde, que en el momento de la condena tenía 19 años, y su compañero Matthew Immers son uno de los dos equipos masculinos de los Países Bajos que se clasificaron a las competencias de vóleibol de playa en la capital francesa, que se inician el 26 de julio próximo. La mayoría de las 24 parejas olímpicas se clasifican por los puntos obtenidos en la gira internacional y Van de Velde e Immers están undécimos, de acuerdo con esa tabla.

“Entiendo que en la previa del certamen deportivo más importante del mundo esto puede atraer la atención de la prensa internacional. No puedo revertirlo, por lo que entonces tendré que lidiar con las consecuencias. Ha sido el error más grande de mi vida”, manifestó el deportista en un comunicado publicado en el sitio de la Federación de Voleibol de los Países Bajos.

Dado que según las leyes inglesas se considera como violación tener sexo con una menor, Van de Velde fue sentenciado a cuatro años de prisión en el Reino Unido en 2016, por haber tenido sexo con una niña de 12 años que, según él, había conocido a través de una red social. El hecho sucedió en la ciudad británica de Milton Keynes, y luego del fallo fue trasladado a una prisión en los Países Bajos por un tratado entre ambos países; de acuerdo con las leyes de su país, lo volvieron a sentenciar. El diario inglés The Telegraph señaló que cumplió 13 meses de encierro y recuperó la libertad.

“Tras su liberación, Van de Velde buscó y recibió ayuda profesional. Ha demostrado a quienes lo rodean, de forma privada y profesional, autoconocimiento y reflexión”, explicó la Federación, que cobijó entre sus jugadores a Steven en los últimos años. Agregó que tanto esa entidad como el Comité Olímpico de los Países Bajos y la Federación internacional, “se basaron en opiniones de expertos que consideraron que no hay posibilidad de reincidencia”, antes de confirmarlo en la representación, a una década del hecho.

Steven Van de Velde, en un partido de la Pro League disputado por el equipo neerlandés en Tlaxcala, México, en octubre pasado. BSR Agency - Getty Images Europe

El Comité Olímpico neerlandés indicó que Van de Velde, de 29 años, cumplió las condiciones que requieren para regresar en 2017 a la actividad deportiva y que reanudó su carrera “tras un intenso proceso de supervisión profesional”. En ese contexto, advierten que, además, “cumple con todos los requisitos para clasificarse a los Juegos Olímpicos y por lo tanto será parte del equipo”.

La Federación Internacional de Vóleibol había reconocido el miércoles que “es un asunto increíblemente sensible”, pero que la selección de equipos es responsabilidad del Comité Olímpico nacional “respetando el criterio de elegibilidad”. El deportista cumplió sólo una parte de su pena en Gran Bretaña y luego del traslado y ese nuevo juicio en Países Bajos, terminó siendo liberado poco después. Su regreso al vóleibol fue en 2017 y desde entonces integra el equipo nacional.

“Conocemos la historia de Steven. Fue reconocido culpable en su momento según el derecho inglés y cumplió su pena”, señaló Michel Everaert, secretario general de la Federación Neerlandesa de Vóleibol (Nevobo) en el comunicado. “Entendemos que su pasado puede reavivar en el extranjero, en su debut en unos Juegos Olímpicos, pero el jugador se siente fortalecido por el respaldo”, indicaron.

“Yo era un adolescente y estaba en una etapa dura de mi vida, entrenando solamente con adultos, después de intentar hacer una vida normal y salir con amigos que por el duro régimen de trabajo fui viendo cada vez menos”, recordó en una entrevista. Van de Velde asegura que en el momento del encuentro él “tenía 17 y ella me había dicho que 16. Pero luego me admitió que tenía 12 y yo quedé sorprendido, y rompí contacto con ella″.

Aunque, claro, ya habían pasado por un hotel y bebido alcohol, luego de que él compró “un pasaje en la mañana y volé a Gran Bretaña en la tarde; tuvimos sexo y yo regresé al otro día a casa”, amplió quien hoy tiene prohibido tener contacto con esa joven.

Steven asegura: “No puedo culparme toda la vida por algo que sucedió cuando yo estaba un poco perdido, no tenía experiencia y terminé encarcelado. Mis padres, amigos, conocidos y colegas me aceptaron de nuevo después del mayor error de mi vida. La Federación me ofreció un futuro con condiciones y acuerdos claros. Pero también pienso en quién era, inseguro, no estaba listo para una vida como atleta de primer nivel siendo infeliz por dentro, porque no sabía quién era y lo que quería”.

Con información de AP y AFP

LA NACION