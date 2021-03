Los diez países de la Conmebol se reunirán en forma virtual con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para intentar salvar la doble fecha de marzo de las eliminatorias sudamericanas. El bloque continental ya le adelantó al ente rector del fútbol mundial que pretende la liberación de todos los futbolistas convocados que militen en Europa, algo que algunos países, como Inglaterra, no están dispuestos a aceptar por cuestiones sanitarias. Desde Zürich se comprometieron a entregar una respuesta en ese encuentro.

Lionel Messi, capitán argentino, encara a los marcadores uruguayos durante el último duelo entre ambas selecciones; el clásico del Río de La Plata está pautado para el próximo 26 de marzo en Santiago del Estero. Miguel Rojo - Reuters

Los diez países sudamericanos tienen una postura en común: no aceptan ni una burbuja en Europa para disputar los diez encuentros (cinco por cada jornada) ni la posibilidad de jugarlos con los futbolistas que se desempeñan en los torneos locales. A modo de ejemplo, acaba de terminar el Brasileirao y muchos planteles están de vacaciones, por más que hayan arrancado los torneos estaduales. “FIFA tiene que traer una solución. Las eliminatorias son una competencia suya y los presidentes sudamericanos fueron claros: ‘Necesitamos jugar. Traigan una solución’”, recordó una fuente de la Conmebol, ante la consulta de LA NACION.

Otras épocas: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, a pura sonrisa; ahora desde Suiza deben dar las garantías para que se pueda jugar la doble fecha de eliminatorias sudamericanas prevista para este mes. Archivo

Está previsto que la reunión se realice entre las 10.30 y las 11 del jueves, y de la respuesta que entregue la FIFA dependerá la disputa de los diez partidos previstos para la doble fecha de marzo: la Argentina se mide el viernes 26 con Uruguay en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, mientras que el martes 30 juega el Superclásico de las Américas con Brasil . “Nosotros queremos jugar y estamos confiados en que nos entreguen una solución”, insistieron los informantes desde Luque (Paraguay), donde está emplazada la Conmebol.

Sudamérica, “zona roja”

Uno de los países más inflexibles para ceder a los futbolistas es Inglaterra. La aparición de una nueva cepa del coronavirus en Brasil, sumada a la cantidad de casos positivos en la región, hace que Sudamérica sea considerada zona roja. Y en Londres ni siquiera están dispuestos a dejar que quienes viajen a esta región “para estar presentes en acontecimientos deportivos de elite” puedan evitar la cuarentena al regresar. Esta vez, aseguran las autoridades, no habrá excepciones. Eso impacta en los clubes de la Premier League, que de acuerdo a las reglamentaciones excepcionales aprobadas por la FIFA, podrían no sufrir multas ni castigos en caso de no prestar a sus futbolistas para jugar con sus selecciones en esta parte del mundo.

“Nosotros ya demostramos que nuestro protocolo es eficaz, que la positividad es de apenas un 2% y que cuidamos a los futbolistas”, repiten una y otra vez en los pasillos de la Conmebol. El problema es que, a tres semanas de los partidos, no tienen la luz verde desde Europa para disponer de los futbolistas. Y eso conspira contra la planificación de los entrenadores, que no tienen claro aún con quiénes podrán contar y con quiénes no.

“Será una doble fecha difícil, como todas. Ésta tiene la particularidad de que estamos contando los jugadores y viendo cómo van a llegar”, confesó Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino al aterrizar desde Europa en el aeropuerto de Ezeiza.

“Vamos a ver qué podemos hacer, pero el escenario es difícil”, se sinceró otra fuente al tanto de las negociaciones entre la Conmebol y la FIFA. En caso de postergarse la doble fecha de marzo, el calendario no prevé un lugar para que se disputen esos diez partidos. Habría que inventarlo. ¿Y la Copa América? “Imposible que se toque. Es nuestra y se va a jugar”, dijeron en Conmebol. ¿Entonces? “La FIFA propuso informalmente una triple fecha en octubre y noviembre, pero la logística es aún más complicada”, agregó el informante.

En septiembre del año pasado ocurrió una situación similar. Conmebol le reclamó a la FIFA una excepción para que los futbolistas convocados que jugaran en países con estrictas normas sanitarias pudieran viajar a Sudamérica y no tuvieran que realizar las cuarentenas o aislamientos obligatorios al regreso. Al final, en Suiza hicieron los deberes y consiguieron los permisos. Fueron 19 de los 21 países con futbolistas convocados los que aceptaron prestar a los jugadores: sólo se negaron Eslovaquia y China. Lionel Messi pudo defender al seleccionado argentino y Luis Suárez, al uruguayo, entre otros.

Ahora, la situación es parecida: aunque sigue habiendo un gran número de positivos en la población y aparecieron nuevas cepas del virus, el continente está empezando con una extensa campaña de vacunación. La pregunta es si eso, sumado a la presión de Conmebol, bastará para que la FIFA, otra vez, consiga la luz verde. Algo está claro: los países quieren jugar, pero no a cualquier costo. Y no sin sus principales figuras. Define la FIFA, la dueña del Mundial.

