Ahora podés interactuar con tu cuenta de inversiones conectándola a la IA: ¿Qué fintech lo hizo posible?

La Inteligencia Artificial redefinió el sector financiero a nivel global, y por primera vez en Argentina, ahora es posible analizar información real de la cartera de inversión y gestionar una cuenta empleando lenguaje natural mediante MCP (Model Context Protocol), un desarrollo de IOL invertironline.

Se trata del primer bróker argentino en desarrollar esta tecnología que les permite a los usuarios conectar su cuenta de IOL con ChatGPT, Claude, Grok, Gemini Spark u OpenCode para interactuar con la información de sus inversiones desde una conversación.

En términos sencillos, el MCP funciona como un puente tecnológico que el usuario activa para que la plataforma del bróker y la IA de su preferencia puedan “hablar” entre sí.

A través del Model Context Protocol (MCP), IOL invertironline permite a sus usuarios interactuar con sus cuentas desde las principales plataformas de inteligencia artificial del mercado. IOL

La diferencia está en la información que la IA tiene disponible para responder. Hasta ahora, sin la cuenta conectada, podía brindar información general sobre los mercados, explicar conceptos financieros y analizar datos que el usuario le compartía. Ahora, con la cuenta conectada, también puede acceder a la información disponible de esa cuenta, como saldos, posiciones y movimientos, y utilizarla para responder consultas, gestionar tus inversiones y realizar análisis basados en la situación particular de cada usuario.

“La integración de inteligencia artificial abre una nueva forma de interactuar con la información financiera. Nuestro objetivo es que los usuarios puedan aprovechar estas herramientas para consultar los datos de su cuenta, analizar sus inversiones y comprender mejor lo que sucede en su cartera”, sostuvo Pablo Fernández, AI Engineer de IOL Inversiones.

Pablo Fernández, AI Engineer de IOL Inversiones. IOL

Esto permite ir más allá de las preguntas generales sobre inversiones y explorar qué está pasando con la propia cartera. Por ejemplo, un usuario puede pedirle a su IA:

“Resumí cuáles fueron los títulos que más subieron y bajaron durante el último mes y cómo se relacionan con el contexto nacional.”

“¿Qué noticias y tendencias recientes ayudan a entender el comportamiento de los activos que tengo en mi cuenta?”

Más control y seguridad: ¿cómo funciona el “modo solo lectura”?

Un aspecto destacado para quienes prefieren iniciar de a poco es el “modo solo lectura”: al vincular la cuenta bajo esta modalidad, la IA puede acceder a la información únicamente para realizar consultas sobre su cartera, pero no puede realizar acciones sobre la cuenta. Si posteriormente el inversor desea hacerlo, simplemente desconecta la cuenta y vuelve a conectarla habilitando los permisos correspondientes.

IOL Inversiones es uno de los jugadores que está cambiando del sector financiero a fuerza de innovación, brindando soluciones pensadas para empresas y emprendedores, sin trabas ni intermediarios. El objetivo es simplificar las herramientas de análisis y el acceso a la información, brindando la posibilidad de interactuar con las inversiones a través de la inteligencia artificial.

Más información en https://www.invertironline.com/mcp

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