Anthropic registra pérdidas netas por más de US$80.000 millones en el primer semestre

Las pérdidas netas de Anthropic se dispararon hasta alcanzar los US$80.700 millones en el primer semestre de este año, en ‌gran parte debido al aumento ‌del valor ⁠razonable de los bonos convertibles en acciones de esta empresa emergente de inteligencia artificial, según un borrador del folleto informativo de una oferta pública inicial prevista al que ha tenido acceso Reuters.

Se espera ​que la ⁠empresa, con ⁠sede en San Francisco, salga a la Bolsa en noviembre y algunos inversionistas están barajando ahora una valoración más baja, de ​alrededor de 1,5 billones de dólares, tras sus últimas publicaciones financieras, informó Reuters la semana pasada.

Su pérdida del ‌primer semestre, que se amplió desde los US$13.000 millones​registrados un año antes, incluía un cargo contable de ​US$72.000 millones que reflejaba un aumento en el valor estimado de los bonos que podrían convertirse eventualmente en acciones de Anthropic, más que en costos en efectivo vinculados a sus operaciones, según el documento.

Estas revelaciones ponen de relieve los elevados costos de la carrera por la IA, al tiempo que los inversionistas analizan con mayor detenimiento si las enormes sumas que se ​están invirtiendo en chips y centros de datos generarán una rentabilidad suficiente.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic FABRICE COFFRINI - AFP

Anthropic se ha comprometido a invertir al menos 518.000 millones de dólares a lo largo de una ⁠década en servicios en la nube, informática e infraestructura.

La empresa gastó casi US$9000 millones en capacidad informática e infraestructura durante el primer ‌semestre, frente a los 2300 millones del año anterior, según el documento S-1. Anthropic no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Costos de financiación

En una reunión con inversionistas celebrada el 14 de octubre, Anthropic dijo a posibles participantes en su oferta pública inicial que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron un 45% respecto al trimestre anterior, hasta los 16.800 millones de dólares, informó Reuters, citando a personas familiarizada scon el asunto.

Si bien las cifras aliviaron algunas preocupaciones sobre los enormes costos de desarrollar sistemas ‌de inteligencia artificial, la desaceleración del crecimiento intertrimestral decepcionó a algunos inversionistas. Los ingresos del segundo trimestre habían superado en más ⁠del doble los del primero, hasta alcanzar los 11.600 millones de dólares.

Una acogida más fría de la OPI ‌de Anthropic podría lastrar al conjunto del mercado de la IA, cuyas perspectivas a corto plazo ⁠dependen en gran medida del éxito de la colocación, según los inversionistas, antes de ⁠la posible salida a bolsa de su competidora OpenAI el próximo año.

La desaceleración del crecimiento intertrimestral de la firma decepcionó a algunos inversionistas Patrick Sison - AP

Reuters informó en septiembre de que Anthropic registró una pérdida neta de 42.000 millones de dólares en 2025, atribuible en su mayor parte a un cargo contable similar. A medida que aumentaba la valoración de Anthropic, el valor razonable estimado de esos títulos de deuda se triplicó respecto ‌al año anterior.

Excluido ese cargo, Anthropic registró una pérdida operativa de ​unos 8100 millones de dólares y unos ingresos de 4600 millones de dólares en 2025.

La empresa se ha beneficiado de la popularidad de ClaudeCode, su asistente de programación, que los desarrolladores utilizan para escribir software y crear aplicaciones.