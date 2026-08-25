El bitcoin vuelve a rondar los US$80.000 por primera vez en más de 3 meses

El bitcoin superó los 80.000 dólares y alcanzó el martes un máximo de más de tres meses, mientras la debilidad del dólar estadounidense, tras las medidas del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para calmar el mercado de bonos, reavivaba el impulso en el sector de las criptomonedas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió la semana pasada al Congreso que aprobara un proyecto de ley para establecer definiciones más claras en el creciente sector de las criptomonedas. Desde entonces, el bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, ha subido un 16%.

El bitcoin cotizaba en el momento de escribir esta crónica a 80.323,24 dólares en los mercados asiáticos, tras haber tocado anteriormente los 81.237,94 dólares, su nivel más alto desde mediados de mayo. Al momento de publicar esta nota rondaba los 78.000 dólares.

La criptomoneda acumula un alza del 28% en lo que va de agosto y se encamina a registrar su mayor ganancia mensual desde noviembre de 2024.

Las criptomonedas también recibieron un fuerte impulso después de que el Tesoro estadounidense anunciara la semana pasada planes para aumentar las recompras de bonos a más largo plazo con el fin de contener las subidas de los rendimientos en los tramos largos de la curva, una medida tras la cual el dólar estadounidense concentraba gran parte de la inquietud de los inversores.

Tim Sun, investigador de HashKey Group, dijo que los mensajes de Bessent habían reforzado la percepción del mercado de que, al menos hasta las elecciones de mitad de mandato, las autoridades estadounidenses podrían mostrar menos tolerancia a nuevas subidas de los rendimientos a largo plazo.

“Eso crearía un entorno macroeconómico relativamente favorable para activos como el bitcoin y el oro”, dijo Sun. El oro era el otro beneficiario de la debilidad del dólar y subía hasta un máximo de tres meses.

El anuncio del Tesoro es “exactamente el tipo de medida que le gusta al bitcoin”, dijo Geoff Kendrick, responsable global de análisis de activos digitales de Standard Chartered, en una nota publicada la semana pasada. Añadió que el bitcoin fue concebido para ofrecer a los inversores una forma de eludir este tipo de intervenciones.

La medida intensificó el debate sobre la denominada estrategia de cobertura frente a la depreciación monetaria, según la cual los intentos de impedir mediante recompras que los rendimientos a largo plazo alcancen niveles de equilibrio de mercado trasladan la presión del mercado de bonos al mercado de divisas.

“Este (anuncio del Tesoro) llevó a los compradores a apresurarse a adquirir activos físicos y digitales ante el resurgimiento de los temores a la depreciación monetaria”, dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG. “Una ruptura sostenida por encima de este nivel abriría la puerta a un avance hacia los 95.000-100.000 dólares”.

Reuters