Marcos Galperin, sobre los avances de la inteligencia artificial y sus planes para los próximos 25 años

Un ADN marcado por la tecnología y la innovación. Esa fue la clave de Mercado Libre, empresa fundada por Marcos Galperin, para revolucionar el mundo del retail y convertirse en la principal plataforma de compra y venta de productos de Latinoamérica. Valuada en casi US$100.000 millones, la compañía ya cuenta con más de 218 millones de usuarios en la región y 75.000 empleados. En el marco del evento Converge AI: Disrupt, Delight, Connect, organizado por Globant, Galperin contó en una entrevista con Martín Migoya, confundador y CEO de Globant, cómo Mercado Libre se prepara para crecer y mejorar sus servicios de la mano de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial (IA).

“Empezamos en 1999 -hace 25 años-, con el nacimiento de internet y el consumo en internet. Creemos que en los próximos 25 años vamos a ver mucho más crecimiento y evolución de lo que hemos visto en este último tiempo, por lo que realmente esperamos muchos cambios y debemos estar alerta a todas las cosas que están pasando”, disparó Galperin.

Por este motivo, aspectos como la escucha activa hacia las necesidades de los usuarios, seguir de cerca las tendencias de la industria y asumir riesgos, siempre fueron parte de las estrategias de expansión de Mercado Libre. “La prueba y el error son parte de nuestro ADN. Nos aseguramos de intentar cosas nuevas que no estamos seguros de que vayan a funcionar y, si no funcionan, es porque la idea no era la correcta o no fue el momento indicado para implementarla”, señaló el empresario.

A su vez, comentó que cuenta con un equipo de 18.000 ingenieros que trabajan constantemente en nuevas actualizaciones para las distintas aplicaciones de la compañía. “Una de nuestras ventajas competitivas es que hay tantas cosas por hacer, que nunca creemos que es suficiente”, añadió.

“Creo que vamos a llegar a 200 millones usuarios sustancialmente más rápido que en 25 años y nuestro negocio seguirá evolucionando, sumando diferentes verticales y mejorando el servicio”, dijo Galperin, en diálogo con Martín Migoya, cofundador de Globant

En esta línea, Mercado Libre decidió incursionar en el desarrollo de software y soluciones basadas en IA, herramienta que, tanto para Galperin como Migoya, marca un “momento transformacional en el mundo de la tecnología”. Específicamente, la empresa creó, junto con OpenAI -la compañía detrás de tecnologías como ChatGPT-, Verdi, una plataforma que optimiza los tiempos y las tareas de los programadores.

“La idea es que los programadores le digan a la máquina exactamente lo que quieren, sin la necesidad de ingresar ningún código. Creemos que eso va a ayudarnos a crecer en términos de productividad”, explicó Galperin.

En lo que respecta a la reducción de costos, Mercado Libre también está trabajando en nuevas soluciones para el servicio al cliente y la prevención de fraude. De esta manera, espera brindar una mejor experiencia a los usuarios.

“Con la IA, algunas empresas solo podrán ser más productivas, mientras que otras van a poder ser más productivas y creativas gracias a esos recursos extra. Nosotros estamos en este último grupo y va a ayudarnos a experimentar nuevas ideas”, analizó Galperin.

En paralelo, el emprendedor destacó el crecimiento y el impacto de Mercado Pago -plataforma de pagos en línea- en el último tiempo. “La mitad de la población de América Latina no está bancarizada. Con el dinero digital, es fácil llegar a todos y ofrecerles ahorros o préstamos. Aún hay mucho para evolucionar”, dijo. En este sentido, deslizó que la industria de las criptomonedas tendrá un “rol importante” para las fintech.

“Con la IA, algunas empresas solo podrán ser más productivas, mientras que otras van a poder ser más productivas y creativas gracias a esos recursos extra”, señaló Galperin

“Me fascina la tecnología y creo que podemos mejorar la manera en que nos organizamos como sociedad a través de la tecnología”, agregó.

Por último, Galperin reflexionó sobre la evolución de Mercado Libre a lo largo de sus 25 años en el mercado. “Pasamos de ser cinco personas, literalmente, en un garaje, a tener millones de usuarios y 75.000 empleados. Hemos permitido que las personas que viven en medio de la selva, el desierto o las montañas de Latinoamérica puedan comprar el producto que quieran con un clic. Esas personas, hace 20 años, estaban excluidas de acceder a esto, al igual que los pequeños vendedores, que ahora compiten de igual a igual con las marcas más grandes de la región”, dijo.

Y, con optimismo, concluyó: “Creo que vamos a llegar a 200 millones usuarios sustancialmente más rápido que en 25 años y nuestro negocio seguirá evolucionando, sumando diferentes verticales y mejorando el servicio”.

