Micro RGB: el televisor que busca convertirse en un compañero inteligente del hogar

Durante años, el televisor fue pensado principalmente como una pantalla: un dispositivo al que había que encender para mirar una película, seguir un partido o disfrutar de una serie. Pero la evolución tecnológica está cambiando ese concepto. Hoy, las nuevas generaciones de Smart TV buscan convertirse en verdaderos centros de entretenimiento y conectividad dentro del hogar, capaces de entender qué está viendo el usuario, responder preguntas y facilitar distintas tareas cotidianas, tal como lo hizo Samsung en la implementación del Vision AI Companion en sus desarrollos.

El televisor pasa a ser un acompañante inteligente del hogar

En este contexto, la marca presenta en Argentina su nuevo televisor Samsung Micro RGB, una propuesta que combina avances en calidad de imagen con herramientas de inteligencia artificial y un ecosistema conectado. El lanzamiento se da, además, en un año especial para la compañía: en 2026 celebra dos décadas consecutivas como líder mundial del mercado de televisores.

Una nueva forma de entender la calidad de imagen

El principal diferencial de Micro RGB está en la manera en que genera los colores. A diferencia de otras tecnologías, utiliza pequeños LED independientes para los colores rojo, verde y azul, lo que permite controlar cada uno de ellos de manera precisa.

Micro RGB consigue una imagen equilibrada y fiel al contenido original

El objetivo es lograr una reproducción más fiel de los colores y ampliar la capacidad de la pantalla para mostrar matices en escenas complejas. Samsung asegura que Micro RGB alcanza una cobertura del 100% del espacio de color BT.2020, un estándar utilizado como referencia para contenidos audiovisuales de alta calidad.

En la práctica, esto busca que las imágenes se vean más naturales y precisas, desde los tonos de una película hasta los detalles de un paisaje o la intensidad de una transmisión deportiva. Consigue una imagen equilibrada y fiel al contenido original, y mantiene una reproducción fluida, especialmente en contenidos donde la velocidad de las escenas resulta determinante.

La imagen se ve tal cual la pensó el creador

Cuando la inteligencia artificial también mira la pantalla

Uno de los cambios más importantes de esta generación de televisores está relacionado con la inteligencia artificial. A través de Vision AI, Samsung incorpora capacidades que permiten analizar en tiempo real lo que ocurre en la pantalla y adaptar la experiencia.

La idea es que el televisor deje de funcionar como un dispositivo que simplemente recibe una señal y pase a comprender mejor el contexto del usuario.

La inteligencia artificial permite mayor interacción de los usuarios

Una de las herramientas centrales es Vision AI Companion, que permite interactuar con el televisor mediante comandos de voz. Por ejemplo, mientras una persona está viendo una película puede consultar información sobre un actor o pedir recomendaciones relacionadas con el contenido que está mirando, sin necesidad de abandonar la reproducción para realizar una búsqueda en otro dispositivo.

La plataforma también integra distintos servicios de inteligencia artificial, entre ellos Gemini, Copilot y Perplexity.

Una experiencia diferente para cada ocasión

La propuesta también apunta a adaptar la experiencia según el tipo de contenido que consume cada persona. Para los aficionados al cine, Micro RGB busca preservar la intención original de las películas mediante una reproducción precisa de los colores y un procesamiento que favorece la fluidez de las escenas.

El AI Modo Fútbol Pro entrega mayor la nitidez del césped y la pelota sin exagerar la saturación de los colores

En el caso de los deportes, la inteligencia artificial puede reconocer elementos específicos de una transmisión. El AI Modo Fútbol Pro, por ejemplo, identifica el campo de juego para mejorar la nitidez del césped y la pelota sin exagerar la saturación de los colores.

El sonido también puede adaptarse a la situación. El sistema puede diferenciar las voces de los relatores, el ambiente del estadio y otros efectos para que el usuario pueda ajustar la experiencia sonora según sus preferencias.

Un televisor conectado con todo el hogar

La evolución no termina en la pantalla. A través de SmartThings, los televisores de Samsung pueden integrarse con otros dispositivos inteligentes del hogar.

SmartThings permite que los usuarios interactúen con los dispositivos

Esto permite, por ejemplo, compartir fotografías, videos o contenidos desde un teléfono Galaxy hacia el televisor de manera sencilla. El celular también puede funcionar como una segunda pantalla para consultar información o controlar dispositivos conectados mientras se continúa disfrutando del contenido principal.

La propuesta suma además herramientas orientadas al consumo responsable de energía, como el control remoto SolarCell, que puede cargarse con luz y evita el uso de pilas descartables, y funciones que ajustan el consumo del televisor según las condiciones del ambiente.

El control remoto se carga con luz y evita el uso de pilas

Una nueva etapa para las pantallas del hogar

Con Micro RGB, Samsung busca dar un nuevo paso en la evolución de los televisores: de una pantalla destinada principalmente a reproducir contenidos hacia un dispositivo capaz de interactuar con el usuario, comprender su contexto y conectarse con otros elementos del hogar.

Samsung brinda distintas facilidades a sus clientes para acceder a sus productos

Para acompañar la llegada de esta nueva generación al mercado argentino, Samsung también ofrece alternativas comerciales como un plan canje para entregar televisores usados como parte de pago, financiación de hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionados y, en determinados modelos, instalación premium bonificada en AMBA.

Así, la nueva propuesta no apunta solamente a mejorar lo que sucede cuando el televisor está encendido. La apuesta es convertirlo en un dispositivo cada vez más integrado a la vida cotidiana: una pantalla que entiende, responde, conecta y adapta la experiencia a cada usuario.

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