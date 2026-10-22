Un unicornio italiano apuesta por la Argentina para expandir su negocio de seguridad digital

Los trámites, las transacciones y las compras online forman parte de una economía digital que no deja de expandirse. De hecho, en la Argentina este sector proyecta alcanzar los US$50.000 millones en 2027, con un crecimiento interanual de dos dígitos, de acuerdo a datos publicados por Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI).

Ahora bien, dicha expansión no está exenta de desafíos. Procesos que aún requieren instancias presenciales, empresas que deben integrar múltiples soluciones sin una capa unificada de confianza y el avance del fraude digital potenciado por la inteligencia artificial (IA) son solo algunos ejemplos.

Frente a este escenario, la compañía italiana Namirial, líder en confianza digital, anunció su desembarco en la Argentina mediante una alianza estratégica con Identik. “Estamos acelerando nuestro crecimiento ya que en el ecosistema digital los cambios son exponenciales, de apenas meses. Por eso buscamos partners locales para impulsar nuestra expansión”, apuntó Enrico Giacomelli, fundador, copropietario y presidente del consejo de administración de la firma.

Fundada en 2000 por Giacomelli y Claudio Gabellini, la compañía es hoy uno de los siete unicornios italianos, con una valuación de aproximadamente 1100 millones de euros y una facturación anual de 260 millones de euros. Su plataforma procesa más de 100 millones de firmas digitales al año y es referente en soluciones de identidad, firma y comunicaciones certificadas entre partes.

Namirial, fundada por Giacomelli, cuenta con una facturación anual de 260 millones de euros

La llegada de Namirial al país no es casualidad, sino que Giacomelli detectó una oportunidad de crecimiento concreta. Específicamente, la digitalización y las soluciones de certificación de comunicaciones e identidades en la Argentina cuentan con una penetración menor al 1%.

A ese contexto, se suman las iniciativas del Gobierno de Javier Milei para promover la digitalización, como el Decreto N°743/2024 y la Resolución Nº11/2025 que, en su conjunto, buscan aumentar la adopción de la firma digital. De esta manera, para Namirial existe un “sweet spot” entre la tecnología disponible y las necesidades actuales del mercado. “Nuestra inversión aquí será una buena inversión”, afirmó Giacomelli a LA NACION.

Alianza estratégica

Identik —fundada por Santiago Pordelanne y Pablo Bullian— opera como la puerta de entrada de Namirial en el país, aportando infraestructura local, cumplimiento normativo y una plataforma propia que integra las tecnologías globales del grupo con las necesidades del mercado argentino.

Para ello, su solución integra verificación de identidad, firma digital y electrónica, comunicaciones certificadas entre partes y archivo digital de documentos. También combina biometría, análisis documental y trazabilidad auditable para acompañar cada etapa de la operación y preservar su evidencia.

La compañía cuenta con una oficina en Buenos Aires, diez empleados, y proyecta contratar entre 50 y 100 colaboradores. Sus ejecutivos ya tuvieron reuniones con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y con el subsecretario Enrique Carrizo, autoridad de aplicación de los servicios digitales de Argentina.

La digitalización y las soluciones de certificación de comunicaciones e identidades en la Argentina cuentan con una penetración menor al 1%

“Argentina está digitalizando sus operaciones a gran velocidad. Según el BCRA, las transferencias inmediatas crecieron un 25,6% en cantidad durante 2025. Nuestra lectura es que ese crecimiento exige fortalecer también la infraestructura de confianza que lo sostiene”, analizaron desde Identik.

Bajo esa línea, la suplantación de identidad, la toma de cuentas y los engaños que llevan a una persona a entregar sus credenciales o autorizar una operación fraudulenta son algunos de los desafíos que observa la firma. “También nos preocupa la fragmentación: una herramienta verifica la identidad, otra gestiona la firma y otra conserva los documentos, pero no siempre queda una trazabilidad completa”, precisaron.

Por este motivo, su propósito junto con Namirial es brindar seguridad en cada etapa de una transacción digital, desde la verificación de identidad hasta la preservación de su evidencia.

El foco inicial estará puesto en bancos, fintechs, financieras y aseguradoras, “donde hay procesos de alto volumen y una necesidad clara de reducir fraude, tiempos y tareas manuales”. “Vemos oportunidades concretas en el otorgamiento de créditos, la contratación de seguros y la gestión de siniestros. También en salud, con consentimientos y documentación clínica”, detallaron.

Las transferencias inmediatas crecieron un 25,6% en cantidad durante 2025, de acuerdo a datos del BCRA MT-R - Shutterstock

En ese sentido, Pordelanne subrayó: “Esto aplica no solamente para las grandes empresas, sino para todas las Pymes que se están digitalizando, que son el motor de la economía argentina”.

A su vez, para el ejecutivo el país tiene una oportunidad en lo que refiere a “notificación electrónica”. “Es para dar la comprobación, a través de distintos medios, de que una persona recibió una notificación. Sirve para lo que es baja de servicios o alta de servicios, por ejemplo”, ilustró.

Dentro de los próximos dos o tres años, proyectan “pasar de implementaciones sobre procesos específicos a relaciones de mayor alcance dentro de cada organización”. En ese contexto, para la compañía el desafío es que más empresas conozcan estas herramientas y sepan cómo incorporarlas.

“Nuestro rol junto con Namirial es acompañar ese recorrido, acercando la tecnología a problemas concretos del negocio y conectando identidad, firma, comunicaciones y conservación de evidencias en un proceso sencillo para la empresa y sus clientes”, resumieron.