A cuánto llegarían la inflación y el dólar a fin de año, según proyecciones de especialistas

Un informe que reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras internacionales recortó sus perspectivas de crecimiento para el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina en base a los últimos datos “decepcionantes” sobre la actividad económica. A su vez, corrigió al alza sus estimaciones de la inflación para el país, aunque destacó que tendrá una trayectoria descendente para los próximos meses.

Según la última edición del informe FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus, los analistas estimaron que la economía se expandirá 2,3% en 2026 ―0,4 puntos porcentuales por debajo del mes anterior―, y esperan que crezca 2,8% en 2027.

Se recortaron las estimaciones del PBI de la ARgentina por caída en la actividad economica TOYOTA - Europa Press

Este ajuste fue a partir de “datos recientes sobre la actividad económica que han resultado decepcionantes”. El informe indicó que los factores determinantes fueron un debilitamiento en el consumo privado y en el consumo público en el segundo trimestre, además de las bajas de las importaciones de bienes y servicios. Si bien mejoraron la inversión fija y las exportaciones de bienes y servicios, los analistas indicaron que “la debilidad de la demanda interna está lastrando el crecimiento”.

En ese sentido, coincide con otras estimaciones de organismos internacionales, que también recortaron sus proyecciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que la perspectiva de crecimiento para la Argentina la hemos reducido al 2%, un retroceso frente al 3,5% que anticipó a principio de año. En tanto, el Banco Mundial estimó una expansión de la economía del 2,1%, un contraste con el 4% que había pronosticado en enero.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) adelantó que la tasa de expansión prevista para todo el año sería más acotada, entre 1,2% y 1,5%.

Se espera que el acumulado de la inflación ronde el 30% Daniel Basualdo

En cuanto a la inflación, la suba de precios prevista para este año es del 32,4%, 0,4 puntos porcentuales por encima del mes anterior. Para el año siguiente, se ubicaría en 23,1%.

El reporte remarcó la desaceleración que hubo en agosto, que fue del 1,7%. “Se prevé que la inflación anual continúe con una trayectoria descendente en los próximos trimestres, debido a una política fiscal restrictiva. Una depreciación cambiaria más pronunciada de lo previsto constituye un riesgo al alza fundamental”, detalló.

Por otro lado, anticipó que el tipo de cambio mayorista cerrará 2026 a $1641,50 y a $1968,60 al año siguiente. Hoy, el dólar se encuentra a $1526 y a lo largo del año acumula un incremento de 4,7%. Los expertos consultados por FocusEconomics prevén que tanto la cotización oficial como la informal “sigan debilitándose hacia finales del próximo año”.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló que la proyección de crecimiento de la consultora para este año se encuentra por debajo del informe, ya que estiman que el crecimiento del PBI será menor a 1,5%. “El único componente de la demanda que se mantiene en crecimiento son las exportaciones. Sin recuperación del consumo privado y de la inversión, la tasa de crecimiento de la economía tiene un techo bajo”, detalló.

En esa línea, Fernando Baer, economista de Quantum, opinó que las caídas de la inversión y del consumo son los factores que hacen que el crecimiento económico esté desacelerándose hace algunos trimestres, principalmente el tercero. “Las exportaciones crecen de manera importante, pero no alcanzan para empujar más el nivel de actividad en general”, evaluó.

Los analistas esperan que se mantenga la estabilidad cambiaria, pero se podría aumentar la demanda al acercarse a las elecciones de 2027 Shutterstock

Respecto al tipo de cambio, el analista explicó que podría ubicarse por encima de los $1600 hacia fin de año por “la mayor demanda estacional de fin de año y alguna aceleración del proceso de dolarización de cara a las elecciones”.

Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, también afirmó que la consultora viene recortando su proyección del crecimiento económico a la baja porque la recuperación del segundo trimestre, de agosto y de septiembre, “no fue plena”. “Eso te va a jugar en contra en lo que resta del año”, señaló. A su vez, subrayó sobre el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto que el Indec publicó este miércoles, cuyo resultado provocó ajustes en las estimaciones, puesto que demostró un estancamiento y confirmaría una recesión si registra una caída en el tercer trimestre.

A su vez, evaluó que el dólar mayorista podría cerrar diciembre en $1595, puesto que “el Gobierno va a intentar controlarlo” en un intento de sostener la estabilidad cambiaria. También observó que ya no falta tanto para que termine el año, así que no hay tanto margen para que suba mucho más.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, anticipó que el tipo de cambio podría superar los $1600 hacia fin de año, pero no descartó que el aumento sea mayor. “También hay riesgo de que, ya acercándote a la contienda electoral, pueda despertarse”, aclaró.