El impuesto PAIS es un tributo incluido en la cotización de distintos tipos de cambio del dólar, especialmente aquellas relacionadas a las compras en el exterior con esta moneda extranjera. Este lunes 25 de noviembre se dio a conocer que se bajó parte de este gravamen para las importaciones, lo que podría hacer que bajen los precios de los productos importados. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. “Hoy lunes eliminamos el pago a cuenta del 95% del Impuesto PAIS para las importaciones”, reveló.

A su vez, escribió a través de su cuenta de X: “ARCA dictará una resolución general con vigencia desde las 0 horas del día de la fecha mediante la cual deja sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del impuesto PAIS para las importaciones. Esta medida contempla el plazo establecido por el BCRA para el acceso al Mercado de Cambios (30 días) y la fecha de vigencia del Impuesto PAÍS (hasta el 22/12/2024, inclusive). En consecuencia, para los despachos de importación oficializados desde el día de la fecha, no se debe realizar el pago a cuenta del Impuesto PAÍS. La norma se publicará mañana en el Boletín Oficial”.

El tuit de Luis Caputo con el anuncio de la eliminación de la retención del 95% del impuesto PAIS a las importaciones X

El Gobierno nacional ya había adelantado que planeaba que el impuesto PAIS sea eliminado completamente en diciembre. En ese sentido, muchas personas se preguntan a cuánto queda tras esta medida.

A cuánto quedó el dólar sin el impuesto PAIS

Lo que se dejó de cobrar a los importadores en las compras que realizan en el exterior es la retención del 95% que se exigía como anticipo para acceder a divisas para el pago de importaciones. Esto se debe a que el impuesto PAIS seguirá vigente hasta el 23 de diciembre. Como el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, el organismo que se encarga del control aduanero ya no hace la retención porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

La baja del impuesto PAIS aplica para el dólar importador Freepik

En ese sentido, hasta el 23 de diciembre es que los importadores deberán pagar el 7,5% del impuesto PAIS, pero no se incluirá la retención del 95% que hacía la Aduana hasta hoy. Por lo tanto, hoy en día el dólar al que pueden acceder los importadores en las compras que realizan en el exterior se puede calcular al tomar el valor del mayorista ―que está a $1007― y sumarle solamente el 7,5% del impuesto PAIS. A continuación, la cotización del dólar importador este lunes 25 de noviembre es de $1082,03.

Qué es el impuesto PAIS

El impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) está incluido en la cotización de distintos tipos de cambio. El tributo existe desde fines de 2019, cuando se lo incluyó en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que impulsó el gobierno de Alberto Fernández, al inicio de su gestión. En 2022, se incorporó el impuesto a otras actividades, como la importación de cualquier bien y el transporte de mercadería de exportación e importación.

Actualmente, el impuesto PAIS sirve para calcular el dólar ahorro, dólar tarjeta y dólar turista, a las cuales se le aplica un 30%. De todos modos, es un tributo en el que el contribuyente puede obtener un reintegro del ARCA si cumple con determinadas condiciones.

El dólar tarjeta es una de las cotizaciones a las cuales se aplica el impuesto PAIS Shutterstock

A lo largo del año, se fue eliminando este gravamen para las importaciones. El Ministerio de Economía ya había adelantado que a fines de diciembre se eliminaría la alícuota de 7,5% para el acceso al dólar para pagar importaciones y fletes. En septiembre ya se había reducido un 10%, el mismo porcentaje que el actual Gobierno había subido al llegar a la Casa Rosada en medio de un déficit fiscal de 15 puntos del Producto.

A fin de este año, ya no regiría y en el proyecto de Presupuesto 2025 que el Gobierno envió al Congreso no se pedía una renovación, pese a que ese gravamen ya estaba entre los que más recaudaba (ocupaba el puesto número cinco en el ranking).

De todos modos, Caputo confirmó la semana pasada que no compensaría el 30% que se cobra al llamado dólar tarjeta, que hoy se ubica en los $1659,33. Por lo tanto, su valor oficial continuará siendo alto, en torno a $1300. Este precio sigue estando por encima de otras referencias del mercado, como el dólar MEP, el contado con liquidación (CCL) y el dólar blue.

