Acercamiento con el FMI: creen que sería bien leído por los mercados, aunque el dólar blue y los financieros pueden seguir subiendo

escuchar

Conocido hoy el comunicado del Fondo Monetario Internacional, según el cual se acordaron los objetivos y parámetros centrales de la negociación con el gobierno argentino, que serán la base para un Staff Level Agreement que se espera finalizar en los próximos días, la mayoría de economistas y operadores financieros consideraron que la noticia será bien leída mañana por los mercados, por lo que continuaría el trade electoral. Sin embargo, también sostuvieron que por las medidas que el Gobierno implementará y la cercanía con las PASO el dólar blue seguirá presionado, luego de que subiera $34 en lo que va de julio.

Consultado por LA NACION, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, consideró que lo que se desprende por ahora del comunicado del Fondo es que se habría llegado a un acuerdo respecto del incumplimiento de las metas del primer trimestre y que llegaría el desembolso que no se realizó en junio por US$4000 millones.

Más allá de esto, dijo que el mercado va a reaccionar positivamente como lo viene haciendo, porque descuenta que va a haber un cambio de enfoque de política económica. “Este enfoque ya está agotado, incluso si Sergio Massa hace las cosas que dice que va a hacer, es una demostración cabal en dicho sentido. Este enfoque ya está agotado y habrá un cambio. La discusión, en todo caso, será la magnitud y la velocidad”, consideró.

En cuanto a la suba que experimentó el dólar blue y los financieros en las últimas semanas, dijo que las medidas que tomaría el Gobierno para cerrar con el FMI de una forma o de otra confirmarían que el tipo de cambio oficial no cierra ni con cepo, que se profundiza el esquema de desdobles cambiarios y eso va a alimentar a los paralelos. “Hay que ver bien cómo queda armado el esquema para las importaciones, pero, en principio, tenés una confirmación negativa de que el cepo no da para más y que antes o después va a ser necesaria una devaluación de hecho. El blue va a seguir teniendo presión, aunque mientras el Gobierno siga interviniendo en el MEP, lo tiene relativamente corto. Hay que ver qué dice el Fondo respecto de eso porque no quiere que intervengan. Ese es otro punto clave”, apuntó.

“Más allá de que se estará atento a los detalles del acuerdo, la reacción de los activos financieros sería positiva, extendiendo el trade electoral”, vaticinó el economista Gustavo Ber, y sobre los dólares financieros y el blue, juzgó que continuarían sostenidos en esta etapa preelectoral -tal como sucede históricamente en estos períodos- ya que las medidas podrían continuar validando un mayor tipo de cambio y también empujan la nominalidad de la economía y la mayor emisión monetaria. “El acuerdo con el FMI, más allá del alivio que representa, no despeja el delicado panorama de reservas netas en esta etapa de transición política”, agregó Ber.

El Banco Central argentino NRuArg - Shutterstock

Por su parte, Fernando Marull, socio en FMyA, opinó que la noticia va a calmar a los mercados y que reaccionarán positivamente porque el acuerdo está “encaminado”, aunque debería concretarse sí o sí en los próximos días. En tanto, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, cree que puede ser una buena noticia para los mercados, aunque hasta no tener los detalles del Staff Level Agreement es difícil estimar cómo lo pueden tomar. “Quizás esto pueda darles algo de respiro al dólar blue y los financieros, pero no los veo bajando abruptamente. Sobre todo a los financieros, que ya de por sí se manejan en niveles inferiores por la intervención del Gobierno”, subrayó.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, también juzgó que seguramente habrá una menor tensión en el mercado de los dólares paralelos y correcciones hacia abajo en los precios, pero igual hay que esperar a conocer más detalles del acuerdo. “Probablemente, habrá mercados tranquilos hasta que se digieran todas las medidas. Hay que esperar un par de días”, cerró.

El dólar blue seguirá presionado, después de haber subido $34 en lo que va de julio; también las variantes financieras Shutterstock

Por último, el analista financiero Christian Buteler se diferenció de sus colegas y estimó que el comunicado del Fondo no fue un dato positivo. “La misión está volviendo sin un acuerdo firmado, sin los desembolsos comprometidos, y el viernes hay que girar US$2700 millones. Uno nunca sabe si a último momento van a terminar sacando algo, pero hasta ahora las noticias que se conocen están lejos de ser algo positivo para el mercado”, afirmó, y completó que lo que se conoce hasta ahora está lejos de lo que se fue a buscar.

“No puedo saber exactamente cómo va a reaccionar el mercado mañana, ni el blue, ni las acciones ni los bonos. Lo que yo digo es que claramente no es una noticia positiva y está lejísimos de lo que se fue a buscar. Hace una semana decían que iban a buscar entre US$8500 y US$10.000 millones y se vienen con esto”, concluyó.