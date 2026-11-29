Las economías están expuestas a shocks de oferta y de demanda. Un aumento en el precio internacional del petróleo es un ejemplo de alcance universal de los primeros. En el caso de los países exportadores como la Argentina existe un aporte positivo por el lado de las exportaciones, pero la suba en los precios del surtidor resulta en una transferencia de los consumidores a las empresas productoras. Si los primeros no tienen ahorros o no desean utilizarlos, su capacidad de gasto se ve disminuida en el corto plazo y las segundas pueden encarar nuevas inversiones, pero que tienen efecto en un momento posterior.

En términos gráficos muy simples el shock desplaza la curva de oferta hacia la izquierda y eso se traduce en un menor nivel de actividad y precios más altos. Si el gobierno no hace nada se genera una presión para que otros precios de la economía se reduzcan (o aumenten menos) y eso debería recuperar el nivel de actividad, pero dadas las rigidices que existen en cualquier economía moderna, eso puede llevar mucho tiempo. Alternativamente, el gobierno puede tratar de acelerar el proceso mediante políticas expansivas que desplacen la curva de demanda agregada a la derecha, pero al costo de aceptar un nivel de precios más altos (o mayor inflación). Debemos recordar que para que la política fiscal expansiva tenga algún sentido el gobierno debe tener la capacidad de endeudarse y que el sector privado no deshaga la expansión reduciendo su consumo, ante el temor que le pueda generar el mayor stock de deuda pública. En la Argentina, las ocasiones en las cuales el gobierno pudo emitir deuda para financiar déficits han sido escasas.

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Pero queda la opción de la política monetaria que vía menores tasas de interés de corto plazo estimule el consumo de durables o deprecie el tipo de cambio alentando la oferta de transables. Como se dijo anteriormente, el costo a pagar es un nivel de precios más alto.

En la Argentina de 2026 operó un shock de oferta negativo por el aumento del precio del petróleo, pero superpuesto a una política monetaria contractiva por elección de las autoridades agravada por el daño al canal del crédito que se produjo al aumentar la mora bancaria. Esto profundizó la desaceleración de la economía. La alternativa de mejorar el nivel de actividad estaba disponible, pero no era gratuita porque hubiera resultado en precios más elevados.

El problema para 2027 es diferente. La incertidumbre acerca de cuáles serán los lineamientos principales del programa económico que se adopte luego del 10 de diciembre empieza a generar costos.

El primero es el aumento en el riesgo país. Sin embargo, no es el peor de todos. Por ahora su efecto se ha restringido al sector público nacional, que no podrá emitir deuda a estas tasas de interés. Por lo tanto, tendrá que reemplazar los US$ 5800 millones que pensaba emitir en el mercado local para cumplir con lo que resta del programa financiero de 2026 y lo previsto en el del año 2027. La opción disponible es recurrir más al BCRA de lo previsto (que eran unos US$ 11.000 millones entre pagos propios de Bopreal y ventas al Tesoro). Los flujos del sector externo crecientes darían espacio para utilizar esta opción.

Además, el efecto negativo sobre el costo endeudamiento del sector privado y de varios gobiernos subnacionales ha sido modesto. Por ejemplo, entre fines de julio y finales de noviembre el riesgo país de la Argentina aumentó alrededor de 700 puntos básicos pero el de las empresas que emiten deuda en el exterior sólo empeoró en alrededor de 100 puntos básicos. Debemos recordar que el endeudamiento neto del sector privado aportó al mercado cambiario un promedio de alrededor de US$ 1600 millones al mes en lo que va del año.

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Los inversores parecen ver que un cambio de programa podría llevar a otro default del soberano pero que en un contexto de superávit de las cuentas externas el próximo gobierno no restringiría el acceso de las empresas al mercado oficial de cambios para poder servir su deuda. Esto fue lo que ocurrió en 2020-2023 con la excepción de un pedido de refinanciar una parte del capital que vencía, en un contexto en el cual el gobierno nacional había decidido defaultear los bonos soberanos.

El aumento en el riesgo país puede generar otros problemas. Parece haber contaminado algo la brecha cambiaria, pero el efecto hasta ahora ha sido modesto. Y la depreciación del peso oficial es positiva porque debería ayudar a morigerar el impacto deflacionario de un dólar más fuerte a nivel mundial y un real más débil a nivel regional.

El principal problema hacia adelante es que la expectativa de un cambio en los aspectos centrales del programa económico en curso genere una dificultad adicional. Si aumenta la probabilidad de que retorne el populismo con controles de cambio y de precios las empresas reaccionarán en consecuencia. En ese contexto, si el BCRA mantiene su política monetaria, los precios más altos hoy (que son una respuesta racional a la expectativa de cambio de régimen) reducirán la oferta monetaria medida en pesos constantes y eso es muy recesivo. Y en este caso, con expectativas muy deterioradas, el intento de compensarlo vía mayor expansión de la base monetaria probablemente genere sólo una fuerte aceleración de la inflación.

En otras palabras, los márgenes que hubo y todavía hay en 2026 para eventualmente elegir el “mal menor” (precios algo más altos pero mejor actividad) pueden desaparecer en 2027 a menos que la probabilidad de cambio de régimen sea muy baja. La eventual eliminación de las PASO posterga el momento de ocurrencia del “peor” escenario, pero no lo elimina si la popularidad del Gobierno no se recupera en forma creíble.

Las elecciones de política pública habitualmente son difíciles y hay que optar por el mal menor. Mejorar algo la actividad económica aun cuando tenga algún costo respecto del sendero de desinflación parece una opción razonable hoy. No estará disponible a medida que nos acerquemos al proceso electoral.

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