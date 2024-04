“Adicción al atraso cambiario”: tres economistas advirtieron sobre los riesgos que genera el nivel del dólar en la economía

Escuchar

Los economistas Diego Bossio, fundador de Equilibra; Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, y Daniel Artana, economista jefe de FIEL, advirtieron que la Argentina está entrando en un atraso del tipo de cambio y señalaron algunos “riesgos” que ven en el gobierno de Javier Milei, en un evento organizado por Adcap y DLA Piper.

Dal Poggetto comenzó su disertación haciendo referencia a la sostenibilidad del programa fiscal. Dijo que cada mes los recursos del Estado caen con más fuerza, mientras que al mismo tiempo cuesta cada vez más bajar el gasto por la nueva indexación de la fórmula previsional.

“El esquema económico es heterodoxo, cepo dependiente y a mi juicio, el intento de bajar agresivamente la tasa de interés y de abusar del ancla cambiaria no es lo ideal. La consolidación fiscal, que es condición necesaria para que el programa funcione, empieza a hacer ruido frente a la recesión, que además tiene impacto en términos de gobernabilidad”, señaló la directora de EcoGo.

Luego dijo que falta un programa que apunte a la microeconomía. “La ley de Bases no es un programa micro. No hay un cambio en la productividad sistémica de la Argentina que permita abrir la economía. Si no se abre la economía, los precios de los bienes no van a caer. Y si se abre la economía con la productividad sistémica actual, el desempleo se va a las nubes. Se necesita una reforma micro que haga consistente el equilibrio fiscal en el tiempo y que no solamente esté basado en la mera licuación del gasto con la aceleración de la inflación”, dijo.

La economista también marcó la ausencia de una reforma tributaria y previsional. “No hay una discusión sobre el esquema previsional y no hay ninguna discusión sobre el nivel de evasión que tiene la Argentina. De hecho, tenemos un Presidente que aplaudió la evasión”, señaló, en referencia a las declaraciones de Milei en el foro Llao Llao, cuando dijo que “el que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado”.

Economista Marina Dal Poggetto leo vaca

Con relación al cepo cambiario, dijo que no había ninguna chance de quitarlo en los primeros meses de gestión con las reservas negativas del Banco Central. “Dicho eso, yo siempre imaginé que la tasa de interés tenía que ser negativa, porque hay que licuar parte del excedente de pesos, pero me parece que se están pasando de rosca”, indicó.

Finalmente, dijo que hay cosas del programa que le parecen “muy razonables”, pero que hay otras que “parecen un error”. En particular, habló sobre la idea de “pensar que el atraso cambiario en la Argentina no es un problema” y de comparar el nivel actual con el de la convertibilidad, como hizo el ministro Luis Caputo en Washington, porque en esa época “había una economía más abierta, más productiva y con otro esquema de precios relativos”.

Artana, en tanto, dijo que le recomendaría al Presidente “que abandone algunas tentaciones populistas”. Por ejemplo, mencionó lo que ocurrió con las prepagas, que el Ministerio de Economía obligó a las empresas a retrotraer los aumentos. “Se la agarraron con ellas, pero lo mismo podría haber sucedido con el combustible, con los productores de alimentos y con otros sectores que tenían sus precios relativos atrasados desde el gobierno anterior. Ningún país serio hubiera dicho que acá hubo un riesgo de cartelización. Sería un non-starter en Estados Unidos y en Europa”, dijo el economista de FIEL.

Luego habló sobre “la adicción al atraso cambiario que tiene la dirigencia política argentina”. En este sentido, se refirió al Presidente que dice que, como la brecha es baja, no hay problema. “No es verdad eso. Porque vos estás mirando un precio de contado con liquidación que tiene la liquidación de 20% de las exportaciones, que en teoría a mitad del año no sigue más. Así que no sabemos qué va a pasar con ese mercado. Hay una recuperación de reservas netas que ha sido muy importante, pero la mejora no es muy distinta al equivalente de lo que se pisó de importaciones. Tenemos dividendos que no se dejan pagar. Hay una necesidad de seguir acumulando reservas dentro del programa con el Fondo y porque hay que comprar un seguro anticrisis”, comentó.

Daniel Artana. DIEGO SPIVACOW / AFV

Por último, volvió a repetir que si bien es “muy popular atrasar el tipo de cambio” , le parece que es inconveniente. “Ya hemos pasado periodos en la Argentina de atraso cambiario. La salida de eso siempre ha sido traumática, así que trataría de evitar meterme en ese lío ¿Qué están pensando en materia de reforma previsional y tributaria? ¿Se va a abrir la economía con esta legislación laboral, con esta rigidez en la economía? Le diría al Presidente que no se vuelva populista”, cerró.

Bossio, por su parte, mencionó los “tres grandes riesgos” que observa sobre el Gobierno: la sostenibilidad fiscal, el atraso del tipo de cambio y la capacidad de lograr acuerdos políticos. “Lo fiscal hasta ahora se hizo como se pudo. Cuando uno llega al gobierno trata de no pagar, de pararse sobre la caja y es genuino, pero es legítimo preguntarse qué tan sostenible es licuar gastos, no pagar la luz o no aumentar jubilaciones, que tuvieron un recorte muy fuerte, que entra en el plano casi de lo inmoral”, dijo.

Luego se refirió al tema cambiario, que podría generar “problemas de competitividad serios”. Y agregó: “Ya hemos vivido diferentes situaciones en donde, por sostener el tipo de cambio, los desequilibrios acumulan y después las salidas son mucho más traumáticas. Eso es un segundo riesgo, porque evidentemente una modificación del tipo de cambio reflotaría un rebote inflacionario y naturalmente eso socavaría la popularidad del Presidente ”.

Diego Bossio Alejandro Guyot

Por último, se refirió al riesgo social y político. “Una de las fortalezas de Milei es tener una impronta contra la casta y claramente ponía el Poder Legislativo como un lugar en donde apuntar permanentemente. Pero su fortaleza termina siendo su propia debilidad, porque necesita al Legislativo para poder hacer creíble las reformas en materia fiscal, tributaria y cambiaria”.

Federico Aurelio, director de la consultora Aresco-Aurelio, dijo que el Presidente todavía mantiene un saldo favorable estable, como desde el inicio de la gestión, similar al voto de la segunda vuelta. “Su imagen positiva está muy estable, a pesar de las mil discusiones y las distintas problemáticas de todos los argentinos, sostiene un buen acompañamiento”, dijo.

“Para el 51% de los argentinos, el ajuste de Milei está en línea con lo que había anunciado en el inicio de su gestión. El rubro donde se percibe que le afecta más a su bolsillo la inflación de los últimos meses son alimentos y bebidas, y tarifas de servicios púbicos (luz, gas y agua)”, concluyó.

