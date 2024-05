Advierten que la baja de aranceles a la importación no tendría efecto inmediato en los precios

Escuchar

El Gobierno continúa afianzando sus intentos de atemperar las subas de precios y mantener estable el índice de inflación, que viene desacelerando mes a mes desde que arrancó el año, aunque todavía se mantiene en niveles altos. La última medida que apunta a este objetivo, y que se suma a otras estrategias similares, fue el anuncio de que bajarán los aranceles de importación a ciertos productos, como neumáticos, heladeras y lavarropas e insumos plásticos, para generar una mayor competencia y disminución de los precios en el mercado interno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, no dio fechas sobre cuándo saldría publicada la resolución en el Boletín Oficial, pero en la Secretaría de Comercio confirmaron a LA NACION que el decreto “está por salir de Presidencia”, aunque no pudieron especificar ni adelantar más información al respecto. LA NACION también intentó confirmarlo con Adorni, pero no obtuvo respuestas.

Según los datos que el propio vocero brindó a través de la red social X, las rebajas rondarán casi la mitad de los aranceles actuales: los neumáticos pasarán del 35% al 16%; los insumos plásticos, del 12,6% al 6%. Los menos afectados serían heladeras y lavarropas, que, dentro de una misma categoría, tendrán ambos un recorte del 25% al 20%.

Aunque la medida busca apalancar el consumo a través de la competencia y la baja de precios, el sector de los neumáticos planteó fuertes críticas, al considerar que la decisión es “una pieza en un rompecabezas” que merece un análisis estructural más complejo.

Dado que la reducción que plantea el Gobierno sería aplicable para productos que ingresen de países fuera del Mercosur, fuentes cercanas al rubro sostuvieron que, en un principio, esto redundará en un beneficio directo a los importadores de neumáticos chinos. A la vez, dudaron del verdadero impacto que esto pueda tener sobre los precios, ya que los importadores podrían no transferir la baja de aranceles a los precios de venta.

“Este cambio drástico en la estructura arancelaria va a exacerbar una tendencia preocupante de los últimos años: el aumento vertiginoso de las importaciones de neumáticos para camiones provenientes de China, cuyo volumen, según datos proporcionados por el Indec, se incrementó del 10% al 51% del total importado entre 2019 y 2023″, agregaron. La suma de ambos factores –la suba de importaciones y la baja de aranceles–, sostuvieron, podría poner en riesgo la industria local y el empleo asociado.

Por su parte, en la industria electrónica de Tierra del Fuego (Afarte) comentaron, al ser consultados, que esto no los afecta directamente, ya que allí no se fabrican heladeras ni lavarropas. Y respecto del plástico, que según Adorni se utiliza tanto para envases de alimentos y productos de higiene como para electrodomésticos, dijeron entender que “no debe ser de gran impacto para nosotros”. Otras empresas de electrodomésticos comentaron que todavía están analizando las implicancias y los alcances de las nuevas medidas.

Reparos

Claudio Caprarulo, economista de Analytica, remarcó que el objetivo del Gobierno es bajar los costos de importación para que los productos sean competitivos en el mercado local, y estableció como punto clave que esto puede ayudar a que se mantenga la desaceleración inflacionaria y, al mismo tiempo, contener la caída de unidades vendidas sobre todo en electrodomésticos durante el primer trimestre. De hecho, los datos que manejan en el sector indican que el consumo de este rubro cayó alrededor del 40% en la comparación interanual, y que las heladeras se encuentran entre las categorías más golpeadas.

Martín Vauthier, asesor del Ministerio de Economía, comentó a través de X: “La baja de aranceles beneficia al consumidor y hace más competitivo el agregado de valor en nuestro país. Una economía más abierta e integrada al mundo es condición necesaria para generar empleo de calidad y aumentar el salario real en forma sostenida”.

Sin embargo, Caprarulo advirtió que como contrapartida, al igual que hicieron en el sector de los neumáticos, esto también puede afectar todavía más al mercado laboral: “Como consecuencia negativa, puede reforzar la pérdida de puestos de trabajo que ya se observa en el sector fabricante de electrodomésticos. A su vez, aumenta la demanda de dólares para importaciones y reduce la recaudación fiscal”, concluyó.

También Salvador Vitelli, de Romano Group, aseguró al ser consultado: “Creo que es una buena noticia en el sentido correcto de incorporar competitividad a través de los mecanismos más expansivos en términos de actividad (reformas impositivas, laborales, burocráticas, etc)”, y agregó que es un pequeño paso en el sentido correcto, aunque con mucho por hacer todavía.

Por último, Rocío Bisang, de Eco Go, resaltó en el mismo sentido: “Es probable que las bajas de aranceles tengan un efecto positivo sobre los precios por la entrada de nuevos competidores, aunque como contracara también es posible que se vea afectado el empleo, en particular en este contexto donde se suma también la recesión y la baja del consumo”.