Aerolíneas advierten por demoras, desvíos y cancelaciones en Aeroparque tras cambios en el sistema de control aéreo

Las aerolíneas que operan en el país, agrupadas en la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), responsabilizaron este martes a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la sociedad encargada del control y la gestión del espacio aéreo nacional, por las demoras, reprogramaciones, cancelaciones y desvíos de vuelos con destino al Aeroparque Jorge Newbery registrados desde el 18 de junio.

Si bien la entidad destacó la importancia de la modernización tecnológica del sistema de gestión del tránsito aéreo (ATM) implementada por EANA, cuestionó la forma en que se llevó adelante el proceso.

“El modo de implementación ejecutado está impactando severamente tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales, generando graves perjuicios para los pasajeros, quienes enfrentan demoras y cancelaciones, cambios de itinerario y complicaciones en sus planes de viaje”, señaló la cámara en un comunicado.

Las compañías también advirtieron sobre el fuerte impacto económico que está teniendo la situación. Según detallaron, debieron afrontar mayores gastos de combustible por extensos tiempos de espera en el aire, costos derivados de desvíos a aeropuertos alternativos y aterrizajes no programados, reposicionamiento de aeronaves para continuar los itinerarios previstos, reprogramaciones de pasajeros, pérdidas de conexiones, servicios de asistencia como comida y hotelería e incluso cancelaciones de vuelos por vencimiento de las jornadas de las tripulaciones.

“Desafortunadamente, a la fecha no tenemos información cierta de hasta cuándo continuarán estas afectaciones a nuestras operaciones. Instamos a las autoridades competentes a adoptar con urgencia las medidas necesarias para restablecer la normalidad operativa, especialmente ante la inminente temporada alta de invierno, en resguardo de los derechos de los pasajeros y de la sustentabilidad del sector aerocomercial argentino”, agregó Jurca.

Los cuestionamientos de las aerolíneas se suman a las advertencias que viene realizando la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que representa a los controladores aéreos.

En diálogo con LA NACION, Julián Gaday, integrante de la comisión directiva del sindicato, aseguró que la implementación del nuevo sistema se realizó con “capacitación insuficiente, errores detectados durante las simulaciones y sin un proceso adecuado de adaptación”.

“Solo compraron una pantalla en lugar de las cuatro que tenía Aeroparque antes de la actualización. Esa pantalla la utiliza el controlador que autoriza los despegues y aterrizajes. Entonces, el resto de los controladores, por ejemplo, quienes coordinan la secuencia de las aeronaves que vienen detrás, no tienen la misma visibilidad. El sábado llegamos a tener aviones dando vueltas en el aire durante más de dos horas antes de poder aterrizar”, afirmó.

Según Gaday, tras las últimas protestas y asambleas realizadas por el gremio, EANA incorporó dos pantallas adicionales pertenecientes al sistema anterior para aliviar la situación operativa.

Consultadas por LA NACION, fuentes de EANA defendieron la implementación del nuevo sistema y aseguraron que ya funciona con resultados satisfactorios en las regiones de vuelo de Córdoba y Mendoza. Actualmente, indicaron, se desarrolla la etapa final de adaptación operativa en la Región de Información de Vuelo (FIR) Ezeiza.

“La modernización del ATM en la FIR Ezeiza atraviesa una etapa transitoria y planificada dentro del proceso de puesta en servicio de una tecnología crítica para la navegación aérea. La totalidad del proceso se está llevando adelante bajo los estándares internacionales de seguridad operacional de la industria”, señalaron desde la empresa.

Además, sostuvieron que el proceso fue comunicado previamente a toda la comunidad aeronáutica a través de los canales operativos e institucionales correspondientes y que continúan trabajando junto con la empresa tecnológica Indra para optimizar progresivamente los tiempos de operación.

Desde EANA remarcaron que la actualización representa “un hito histórico para la aviación argentina” y responde a un reclamo de larga data de la industria, dado que los sistemas reemplazados acumulaban cerca de 19 años de servicio en la FIR Ezeiza, 18 años en Córdoba y 11 años en Mendoza.