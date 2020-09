ATP. Definieron los requisitos para convertir parte de los créditos en subsidios

El Gobierno fijó las condiciones para convertir en subsidios los créditos a empresas del ATP Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo/Ricardo Pristupluk

18 de septiembre de 2020

El gobierno fijó las condiciones para convertir en subsidios los créditos a empresas del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP 5). Como requisitos, se estableció que las compañías deben cumplir las metas de sostenimiento o creación de empleo, deben tener la totalidad del crédito pago, sin retrasos superiores a 30 días y que no haber incurrido en mora.

"Si la empresa cumple con las metas de empleo, con el repago del crédito y demás condiciones establecidas, el crédito se entenderá convertido en subsidio, y será total o parcialmente reintegrado por medio de un Aporte No Reembolsable (ANR)", establecieron. Además, no deberán registrar incumplimientos vigentes con el Fondo de Garantías Argentina (FoGAR).

Las metas de sostenimiento o creación de empleo y los beneficios correspondientes serán diferentes según la cantidad de empleados que tenga la empresa. Se clasifica a las empresas en tramos de 1 a 9 trabajadores; de 10 a 39; de 40 a 199; y de 200 a 800 trabajadores.

La resolución 491/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada hoy en el Boletín Oficial, explica que "las metas de empleo serán trimestrales e implicarán una comparación de los promedios contra un mismo período comprendido entre los años 2019/2020". Se comparará el cuarto trimestre de 2020 con el mismo de 2019, y el primero, segundo y tercero de 2021 también con los mismos el año pasado.

La resolución aclara que esta medida no se llevará a cabo si es que la empresa tiene empleados suspendidos durante 2021 y en caso de que haya tenido empleados suspendidos en el último trimestre de 2020, no podrá acceder al beneficio por ese trimestre, pero no se invalidarán los reintegros por los restantes.

