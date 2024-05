Alfonso Prat Gay planteó que “nunca hubo un ajuste fiscal que haya sido exitoso” y alertó por el desempleo

Escuchar

El economista Alfonso Prat Gay analizó la actual situación económica, la herencia y las perspectivas a futuro en una entrevista que le realizó Luis Novaresio en LN+. El exministro de Economía de Mauricio Macri sembró dudas sobre una mejora en la economía al afirmar que “no se ve de dónde va a salir la recuperación en V”; alertó de un posible aumento del desempleo y subrayó que “nunca hubo un ajuste fiscal que haya sido exitoso, entendido ajuste fiscal como un recorte muy fuerte del gasto”.

Prat Gay amplió su visión: “Hubo experiencias en los que se recuperó el resultado fiscal, pero no tanto por baja del gasto, sino por aumento ingresos, en general con un buen momento económico”. Sin embargo, las dos medidas principales que tomó Javier Milei, según Prat Gay, van en la dirección opuesta a la recomposición de ingresos: “Básicamente Milei hizo dos cosas: pisar gastos -que no es ahorrar- y meterle un fogonazo a la inflación para licuar los gastos que no se pueden pisar”.

“La consecuencia del fogonazo inflacionario es que cayeron los ingresos en términos reales: jubilaciones y salarios del sector público y privado y el valor real del dólar al que se comercia, sobre todo del exportador. Si tomás el dólar de exportación del 9 de diciembre y lo tomás ajustado por inflación hasta hoy, el dólar de hoy está un 35% más bajo que este”, expresó.

La historia, según el economista, demuestra que un importante incremento de ingresos está lejos de producirse. “Cuando ves ese panorama decís ‘hace falta una recuperación económica porque en los planes anteriores de [José Luis] Machinea a finales de los noventa o [Nicolás] Dujovne en el Gobierno de Macri, la propia dinámica recesiva del recorte del gasto te llevó a menos ventas, menos actividad económica, menos recaudación. Como hay menos recaudación hay que hacer otro ajuste en el gasto y eso te lleva a un espiral hacia abajo”, remarcó.

Para el economista la economía argentina se encuentra “con un interrogante más”. Y explicó: “Es que cuando sucede este circulo vicioso que entrás en un terreno que todavía no entramos, pero que podríamos entrar, que es cuando la propia desaceleración de la economía lleva al mercado laboral a un lugar sagrado sobre todo para muchos votantes de Milei”. Ese lugar sagrado es el de la pérdida del empleo, según Prat Gay.

“Una cosa es decir ‘yo banco a Milei porque todo lo anterior me pareció un desastre, hay que cambiar, sacudir el tablero y acompaño aunque ese sea doloroso’. Pero cuando aparece un tío, primo, hermano o padre que pierde el empleo ya no te gusta tanto. No digo que esté sucediendo, pero hay un indicio”, apuntó el economista.

Déficit y sostenibilidad

“El Gobierno está muy triunfalista con los números fiscales. Nunca había visto una cadena nacional donde un presidente hable exclusivamente de los números fiscales. En todo caso le habría tocado al ministro de Economía eso, pero de vuelta subraya esta idea o mantra que Milei traslada a toda la gestión. Pisar el gasto no es ahorrar”, sostuvo. Y, no sin crudeza, ejemplificó: “Ayer veía un meme que esta dando vuelta en Twitter de una foto muy agradable de una familia típica de clase media que dice ‘bueno, no pagué la prepaga, la hipoteca, el club y tengo un ahorro bárbaro así que me voy a dar algún gusto’”.

“Obviamente algo había que hacer por el lado fiscal porque era insostenible. Pero tampoco es sostenible bajar 35% las jubilaciones y el salario real. Hay otros gastos que lo podemos discutir, como la cuestión con los gobernadores y provincias. Ha sido valiente Milei y lo ha logrado sostener”, reconoció.

El economista reiteró su preocupación sobre la sostenibilidad del programa económico: “Más que los artefactos electrodomésticos [motosierra, licuadora] lo que me pregunto es cuánto se puede sostener esto a lo largo del tiempo”. Y contestó: “Depende exclusivamente de la recuperación de la economía. Por eso la desesperación que tiene el Gobierno por hacernos creer a todos que se viene la V, la recuperación muy fuerte; y la ansiedad que tiene Milei y todo su equipo de publicitar mucho algún numero que parezca bueno”.

En ese sentido, recordó el traspié que tuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio mandatario con una cuenta falsa en la red social X que publicaba datos erróneos de un supermercado. “Por ejemplo, este episodio que tuvo con los bots de los supermercados, que era una fake. Necesitan mostrar que la cosa funciona”, dijo.

La herencia de Massa

Prat Gay, por otra parte, quiso resaltar la responsabilidad de Sergio Massa en la herencia económica que recibió Milei. “No podés evitar hacer una referencia del punto de partida. Cuando miremos con un foco más amplio la historia, la verdad es que la gestión de Massa es escandalosa por donde la quieras mirar. En lo ético, pero también en lo político y económico. Llegó al extremo esta viveza de pensar que me puedo salir con la mía y todo lo que haga no tiene una consecuencia”, criticó quien fuera presidente del Banco Central entre 2002 y 2004.

“Una de las máximas en economía es vos podes hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. A este gobierno actual le toco no poder evitar las consecuencias”, afirmó y sostuvo que el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria “se agarró el Estado para hacer campaña”.

Prat Gay rememoró el rechazo de la población a Massa. “Una de las cuestiones a remarcar del momento actual es que el pueblo le dio la espalda y le dijo que no. El pueblo le dijo ‘esto es demasiado cínico y no me lleva a ningún lado’, incluso los propios beneficiarios de las medidas de Massa. Ahora pasa un poco por alto porque Massa no está en la escena, el foco está puesto sobre el nuevo gobierno y ya se va acabando el tiempo de decir ‘bueno, la herencia’ y hay que empezar a pensar un poco en el futuro, pero no hay que pasar por alto lo de Massa”, reiteró y puntualizó en uno de los temas controvertidos de la política económica de la anterior gestión: “El esquema de autorización de importaciones, Una cosa, realmente, como nunca habíamos visto antes”.

Dolarización, lejos

El economista descartó la dolarización, al menos en el corto plazo. “Con la dolarización, hasta ahora estamos mas lejos que antes. Por suerte el Presidente no lo admite públicamente, pero se corrió de ese eje y debate. Ahora habla de competencia de monedas. La dolarización no es una buena idea y es bueno que la haya abandonado”, aseguró.

Prat Gay aprovechó para recordarle a Milei que dijo una cosa e hizo otra: “Toda la discusión de la dolarización tenia como presupuesto, y Milei lo dijo tantas veces ‘ya tengo los dólares, los conseguí afuera de no sé quien, de fulano de tal, unos fondos, y ya puedo dolarizar’. El principal punto novedoso desde que ganó Milei es que no estaba eso. Ganó con una promesa de algo que no existía”.

“Tuvo que girar y acomodarse a esa realidad. La realidad es muy compleja porque el mandato de la sociedad es ‘cambiame todo esto sin estructura política, sin alcance territorial y sin recursos’”, dijo y reconoció que se trata de un enorme y complejo desafío. “Hay que ser justos en el análisis y la crítica”, concluyó.

LA NACION

