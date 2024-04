El análisis económico de Alfonso Prat-Gay y la recomendación que le hizo al Gobierno: “Va a necesitar dar una buena noticia”

Escuchar

El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay analizó el pasado, presente y futuro de la economía del país entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios y tuvo tanto críticas como expresiones positivas hacia algunas medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, consideró que el Ejecutivo deberá dar “ alguna buena noticia ”, como la salida del cepo, antes del 25 de mayo porque sino “podría tener problemas”.

“Se debe salir del cepo lo más rápido posible y hace bien el Gobierno en ser prudente y no atolondrarse”, explicó el domingo por la noche en LN+ y siguió: “Estos dos o tres meses que vienen pintan que van a ser muy duros y por eso van a necesitar dar una buena noticia”.

Como ejemplo, recordó la conferencia de prensa que dio en diciembre de 2015 cuando anunció la salida del cepo a comienzos del mandato de Mauricio Macri. “Dimos la noticia con alegría y la gente la recibió de esa manera. Así se podría interpretar ahora. Sacarte de encima el cepo cambiario puede ser algo muy bueno para todos y para el Gobierno. Cuanto antes mejor, aunque entiendo que hay discusiones. El Fondo no quiere que se apure, pero Milei decía en campaña que ya tenía todo cerrado para que le dieran tantos miles de millones de dólares, pero no los consiguió todavía. La fragilidad está ahí”, apuntó.

“La profundidad de la recesión, la caída del salario, el aumento de las tarifas es mucho más doloroso que en el gobierno de Macri. Si no ofrecen una buena noticia antes del 25 de mayo me preocupa que el gobierno tenga problemas”, marcó el economista que no brindaba una entrevista desde antes del balotaje.

Sobre la decisión de no dar entrevistas, Prat-Gay explicó que prefirió tomar esa decisión dado que “este Gobierno necesitaba de un tiempo prudencial para ser juzgado”. “Ya pasaron casi cuatro meses. Hay cosas que están funcionando y cosas que prometió y las está haciendo de manera violenta y otras que no son tan como las prometió”, analizó.

En ese sentido, sostuvo que el triunfo de Milei en el balotaje, donde se polarizan los extremos, se debió a que “la sociedad se hartó del modelo anterior, que llevó el mal manejo a un extremo”. Sin embargo, enfatizó que si bien ganó con contundencia la segunda vuelta por ahora “la sociedad le dio el mandato del cambio, pero no las herramientas para llevarlo acabo”.

Tras ello, se refirió al fracaso de la ley ómnibus en el Congreso que el Gobierno retiró de Diputados en la votación en particular. Prat-Gay habló sobre la necesidad de gobernar dentro del modelo republicano y crear consensos para avanzar con los cambios. Recordó que en el primer año de Macri en el poder se aprobaron varias leyes con esa intención, algunas de ellas de suma importancia en los primeros meses, pero que no está sucediendo lo mismo con Milei.

El exministro de Hacienda Alfonso Prat-gay, el expresidente de la Nación Mauricio Macri y el exjefe de Gabinete Marcos Peña Archivo

“Es importante que las reformas y cambios se aprueben por ley. Están mirando no solo los argentinos sino también los que son capaces de ser parte del cambio trayendo sus horros e inversiones. Si son frágiles el que toma la decisión espera que sean viables a largo plazo”, estimó.

Como recomendación expuso: “Milei tendría que aprender esa lección. No es el cambio puro y total o nada. A Milei lo votaron para que gobierne y cambie las cosas con los instrumentos que tiene. Es increíble que sea una discusión si se debe o no encontrar consensos en el Congreso”.

En cuanto a temas específicos, Prat-Gay focalizó sus críticas en torno al ajuste de las jubilaciones. “ La mitad del ahorro fiscal de los dos primeros meses fue ajuste a los jubilados... Eso no era lo que prometía en campaña. Con el DNU los jubilados van a recuperar un poco hasta junio, pero después se mantienen igual. El ajuste de Milei queda ratificado en el DNU”, analizó.

“Durante este año el gobierno de Milei se va a ahorrar más de seis billones de pesos en jubilaciones. No es un ahorro ni un ajuste fiscal de calidad. Le está sacando a los jubilados de sus bolsillos el equivalente a un millón a cada jubilado. No creo que sea sostenible, no solo porque puede haber cuestiones judiciales, como en los salarios públicos, sino porque del punto de vista social es insostenible. En economía todo tiene consecuencias y nada es lineal”, enfatizó.

Por último, diagnosticó por qué escalaron los precios de los productos desde diciembre. “El problema que tiene ahora el Gobierno es que subieron los precios demasiado rápido, porque el presidente de la Nación decía que había hiperinflación del 7000%. Cuando manejás mal las expectativas el resultado inexorable es la recesión. Hoy hay una recesión muy fuente, en alguna medida por las medias de Massa pero también porque en estos 100 días no se ordenaron las cosas como se debía”.