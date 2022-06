Analistas opinan que la estatización le hizo mal a YPF

La vicepresidenta Cristina Kirchner se jactó ayer de lo que llamó “la “recuperación de YPF” en 2012, pero analistas opinaron que –lo que para ellos fue una “confiscación” que luego se convirtió en estatización– más que un avance fue un retroceso para la petrolera y para el país.

Las palabras de la vicepresidenta, pronunciadas en el acto de celebración por los 100 años de YPF, chocan con una realidad que muestra lo contrario: según los especialistas, la empresa tiene seria dificultad para financiarse, perdió valor, apenas si pudo en algún momento repartir magros dividendos y sigue sin aprovechar todo el potencial de Vaca Muerta.

En un contexto en el que el petróleo cotiza a US$120 el barril, las petroleras de la región y el mundo mejoran sus balances, mientras que YPF no puede aprovechar ese impulso y se ubica abajo en la tabla de desempeños en el sector. ¿Por qué?

El exsecretario de Energía Emilio Apud señaló que la estatización fue una mala decisión. “No fue buena, porque fue una confiscación que nos hizo quedar mal en todo el mundo. Fue un asalto a una empresa privada, para ocupar una torre con gente de [Axel] Kicillof, sin respetar los estatutos”, dijo.

Según Apud, “la herencia de la aventura estatizante del kirchnerismo dejó una YPF que la única opción que tiene de explotar Vaca Muerta es asociándose con otras empresas”. Además, agregó que los litigios derivados de esto, que el país debe enfrentar en el exterior, van a costar a todos los argentinos miles de millones de dólares.

A la hora de explicar las razones que tuvo el kirchnerismo para estatizar YPF en 2012, Apud explicó: ”Lo que pasa es que Kicillof, que no entiende de esto, cuando se enteró de Vaca Muerta, pensó que podía ser una caja para sacar dinero; pero lo que hay ahí es combustible no convencional que necesita de financiación para poder explotarlo, algo que, hasta ahora, no han logrado”.

Otro exsecretario de Energía, Jorge Lapeña, dijo que la privatización de YPF en 1993 cortó con 71 años de una estrategia exitosa, pero que la estatización no mejoró nada. “En los 90 se dejó de explorar y de descubrir nuevos yacimientos, lo que hizo que se sacara solo de los viejos, algo que encareció la actividad y agotó las reservas. Ahí vino el golpe desesperado de la estatización en 2012, que tampoco tuvo éxito”, enfatizó.

Lapeña destacó que desde 1922 hasta 1993, cuando se privatizó, YPF fue la columna vertebral de un sistema energético exitoso, con el Estado como gestor de la estrategia nacional y la petrolera como protagonista técnico también exitoso, con grandes descubrimientos energéticos en el país. “Esto generó un sistema de producción creciente en esos 71 años, con un gran impulso cuando se descubrió el yacimiento de gas de Loma de la Lata en los setenta, lo que permitió que en 1989 se lograra el autoabastecimiento energético”, recordó.

El gran error de la gestión estatal que se inició en 2012 fue, según Lapeña, apostar todo a Vaca Muerta. “Lo tomó como una salvación, pero Vaca Muerta todavía no puede mostrar su viabilidad. Después de 10 años tiene cierto crecimiento, pero no alcanza a impactar. Conclusión: la jugada no dio resultado y seguimos estando 30 años atrasados”, indicó el experto.

Respecto de lo que dijo Cristina sobre la “recuperación de YPF”, Lapeña opinó: “Recuperó la empresa, pero se concentró exclusivamente en Vaca Muerta y esto le creó un agujero financiero muy grande, porque ahora está endeudada. Incluso su valor es menor a lo que costó cuando se la estatizó”.

Uno de los hombres que más sabe de energía en el país, que pidió reserva de su nombre, remarcó que se podrá decir lo que se quiera, pero la verdad del desempeño empresarial se lee en lo que dice el mercado. “El mercado habla. Y no habla bien de la gestión de YPF”, afirmó.

El mismo especialista agregó que a la compañía le podría haber ido mucho mejor sin duda, pero que eso no haya sido así “se debe a que la empresa está inmersa en un ambiente político institucional que impide que sea todo lo eficiente que podría ser”.

Otro analista del sector, que también pidió anonimato, subrayó: “Lo dicho hoy [en la celebración de los 100 años de YPF] es todo falso. Todo. La empresa no vale nada. Recién hace dos años empezó a mejorar. Antes fue muy malo y endeudaron a la empresa para mostrar resultados que ni siquiera pudieron mostrar”.