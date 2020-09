AUH y AUE Anses: quién cobra el 11 septiembre la Asignación Universal por Hijo

Este viernes cobran la AUH los beneficiarios con DNI terminado en 2 y los titulares de la AUE con documento finalizado en 0 Fuente: Archivo

Mañana, viernes 11 de septiembre, cobran la AUH (Asignación Universal por Hijo) los beneficiarios con DNI terminado en 2, los titulares de la AUE (Asignación Universal por Embarazo) con documento finalizado en 0 y de la Asignación por prenatal y Matrimonio con DNI terminados en 2 y 3. Todos estos beneficios ya se percibirán con el aumento del 7,5% decretado por el Gobierno.

Según el cronograma de pagos de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en esta fecha también perciben su haber los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas con documentos de todas las terminaciones.

Calendario de cobro de la AUH

Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.

Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4.

Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 9.

Fecha de cobro de la Asignación por Embarazo

Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 1.

Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 2.

Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 3.

Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 4.

Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 5.

Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 6.

Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 7.

Martes 22 de septiembre: DNI terminados en 8.

Miércoles 23 de septiembre: DNI terminados en 9.

Calendario de cobro de Asignación por prenatal y Matrimonio

Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones de pago único (Matrimonio - Nacimiento - Adopción)

Primera quincena: lunes 7 de septiembre al martes 13 de octubre.

Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Todas las terminaciones de DNI entre el martes 8 de septiembre y el martes 13 de octubre.

Anses: cómo presentar la Libreta de Asignación Universal

En primer lugar, Anses notifica a los beneficiarios si deben o no presentar la Libreta de Asignación Universal, ya que muchas veces no es necesario, o bien sí lo es y el solicitante no lo está teniendo presente.

1. Para ello se deberá ingresar al portal "Mi Anses" con una clave de la seguridad social y revisar si hay alguna acreditación pendiente en la sección "Libreta".

2. El usuario deberá seleccionar a los niños a su cargo y describir su situación laboral actual. Sobre este punto es fundamental que se actualicen correctamente los datos personales y familiares en el portal, sobre todo los de contacto y vínculos.

3. Generar la libreta y hacer click en "Descargar". Se deberá imprimir para poder completarla manualmente. Algunos datos se actualizan de forma automática, y otros requieren de su renovación manual.

4. Por último, se deberá tomar una foto de la libreta completa y firmada en su versión papel, y subirla al portal desde la solapa del trámite. La única foto que se debe y puede cargar al sistema es la de la libreta que se descargó e imprimió a través del portal.