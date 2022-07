A partir de hoy, viajar al exterior del país o pagar la cuenta de Netflix costará más caro. A pesar de que una semana atrás el Gobierno aseguró que no se establecería nuevas restricciones sobre el dólar “turista”, anoche la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encareció el acceso a este tipo de cambio mediante la suba de la alícuota de la percepción del impuesto a las Ganancias.

¿Se puede acceder a la devolución de Ganancias?

Sí, aunque el trámite no es el mismo para todos los contribuyentes. Aquellos monotributistas, autónomos, jubilados o trabajadores en relación de dependencia que no estén inscriptos en Bienes Personal ni Ganancias, y no les corresponda estarlo, podrán solicitar la devolución ante la AFIP una vez que finalice el año calendario.



En cambio, quienes se ven alcanzados por alguno de los dos impuestos, podrán deducir el 45% por los gastos en dólares como pago a cuenta. En este caso, cuando las percepciones sufridas superen el monto a ingresar por Ganancias y Bienes Personales, el excedente será reintegrado.



Una advertencia: el trámite de devolución se hace en los primeros meses del año entrante y la administración tributaria suele demorar en devolver el dinero por las percepciones sufridas. Teniendo en cuenta que para este año los economistas proyectan una inflación arriba del 80%, los pesos habrán perdido valor adquisitivo.