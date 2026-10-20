Sigue baja la confianza empresarial en industria y supermercados para lo que queda del año

La falta de demanda sigue condicionando la actividad tanto en la industria manufacturera como en supermercados y autoservicios mayoristas. La confianza empresarial en ambos rubros muestra cifras negativas para el último tramo de este año, según el Indec.

En efecto, en septiembre, la confianza empresarial en el sector fabril mejoró levemente respecto de agosto, pero siguió en terreno negativo, mientras que en las grandes cadenas cayeron. La primera de ellas se ubicó en -18,9% en septiembre, una mejora frente al -20,2% de agosto, mientras que la segunda cayó a -4,3%, luego de haber registrado un resultado neutro el mes anterior.

Ambos datos fueron publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en sus encuestas de ‘Tendencia de Negocios’, que relevan la percepción de las empresas sobre su situación actual y sus expectativas para el trimestre octubre-diciembre de 2026.

La industria mantiene un saldo negativo de 45,5 puntos en su cartera de pedidos: el 48,4% de las empresas la ve por debajo de lo normal y solo el 3%, por encima. La demanda interna insuficiente ganó peso como obstáculo y pasó de 52,1% a 54% en tres meses.

Las perspectivas para el último trimestre del año tampoco anticipan una recuperación sostenida. El 19,3% de las empresas espera reducir su producción, frente al 13,2% que proyecta aumentarla, lo que dejó un balance negativo de 6,1 puntos porcentuales. El 67,5% restante considera que no habrá cambios.

En cuanto a los pedidos del mercado interno, el balance fue de -11,5 puntos: el 24,3% prevé una caída y el 12,7%, un aumento.

El empleo también muestra señales contractivas. El 13,9% de las compañías espera reducir su dotación de personal, mientras que solo el 4,9% anticipa incorporaciones. Así, el balance fue de -9 puntos. También resultaron negativas las expectativas sobre las horas trabajadas, con un saldo de -10,5 puntos.

La única señal favorable apareció en las exportaciones, con un balance positivo de 1,8 puntos. Sin embargo, la cautela predomina en la evaluación general: el 73,9% de las firmas cree que la situación de su negocio permanecerá sin cambios durante los próximos tres meses, mientras que el 15% espera un empeoramiento y el 11,2%, una mejora.

Por su parte, en supermercados y autoservicios mayoristas, la confianza empresarial pasó de cero en agosto a -4,3% en septiembre. El deterioro reflejó una evaluación más negativa de la situación comercial actual, aunque las expectativas para los próximos meses se mantienen favorables.

El 37,2% calificó de mala su situación comercial y el 5,8% de buena, un saldo negativo de 31,4 puntos, contra 20,5 puntos tres meses atrás. Las expectativas para el último trimestre van en otra dirección: el 22,1% espera una mejora y el 5,8%, un deterioro, con un saldo positivo de 16,3 puntos. Los stocks se ubican cerca de lo normal, con un saldo negativo de 2,3 puntos.

La demanda también aparece como el principal condicionante de la actividad. Fue mencionada por el 66,3% de las firmas como el factor que limita su capacidad para aumentar las ventas, frente al 61,4% de tres meses atrás. Le siguieron el costo laboral, con el 14%, y el costo del financiamiento, con el 7%.

También mejoraron las perspectivas sobre los pedidos a proveedores, con un saldo favorable de 7 puntos. Sin embargo, el empleo continúa mostrando debilidad: el 15,1% prevé reducir personal y apenas el 3,5% espera aumentarlo.

En materia de precios, el 60,5% de las empresas informó aumentos durante el último mes. Para el próximo trimestre, el 66,3% espera nuevas subas, mientras que el 31,4% anticipa estabilidad y solo el 2,3% proyecta disminuciones.