Bajan 8% el precio de los medicamentos y los congelan hasta el 1° de febrero

Los laboratorios acordaron con el Gobierno una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos, que entrará en vigencia desde mañana en forma progresiva, tomando como referencia el precio de venta al público del 6 de este mes, y los mantendrán sin cambios hasta el 1° de febrero. Así lo anunciaron el ministro de Salud, Ginés González García, y los presidentes de las tres cámaras del sector, Cilfa, Caeme y Cooperala, que agrupan a los laboratorios nacionales, extranjeros y cooperativos, tras sostener una reunión en Casa de Gobierno en la que también participó el presidente, Alberto Fernández, y miembros del equipo del ministro.

Según informó la industria, la rebaja es líneal (no promedio), alcanza al 65% del universo de los medicamentos y no incluye a aquellos que están dentro de convenios como el PAMI o el IOMA, la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que tienen valores especiales que, en el caso de la obra social de los jubilados y pensionados, es del 30% más bajos.

"Ginés [por el ministro de Salud] y el Presidente se portaron muy bien; podrían haber pedido que ofreciéramos algo más, pero valoraron que, cuando todo aumenta, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de rebajar los precios", dijo Eduardo Macchiavello, presidente de Cilfa, ante la consulta de La Nación.

Según fuentes que participaron de la reunión, Fernández y González García agradecieron el diálogo y valoraron la rápidez de respuesta de la industria. Ambos dijeron que quieren fomentar la producción de medicamentos en el país, pero que ahora había que empezar por atender la acuciante situación social y sanitaria, que se refleja en una caída del consumo de remedios, incluso los recetados. "Todo lo que puedan aportar los sectores empresarios es bien recibido y éste es un acuerdo que puede servir de modelo para otros rubros", dijeron los funcionarios.

Los representantes farmacéuticos devolvieron las flores con elogios al ministro -"No me elogien tanto que me van a echar", bromeó el titular de la cartera de Salud- y con el ofrecimiento de participar en el plan contra el hambre a través del plan Medicamentos de Primer Nivel (MPN) una iniciativa de los laboratorios nacionales y las farmacias que contempla descuentos en los precios del 40, 50 y 70%, según se trate de patologías agudas o crónicas, para beneficiarios de planes sociales sin cobertura de obras sociales.

Por su parte, los laboratorios extranjeros nucleados en Caeme anticiparon, mediante un comunicado, que la medida "ya cuenta con la adhesión de muchos laboratorios de la Cámara que tienen gran participación en el mercado. En las próximas horas continuarán adhiriendo en forma individual los restantes laboratorios que así lo decidan".