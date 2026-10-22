Bancos y billeteras deberán estandarizar la tasa que rinden sus cuentas remuneradas

El Banco Central (BCRA) aprobó una norma que obligará desde el mes próximo a las entidades financieras y los proveedores de servicios que ofrecen cuentas de pago a informar a sus clientes el rendimiento de sus depósitos en Fondos Comunes de Dinero por la tasa nominal anual (TNA) a 7 días en vez de a un año, la medida que utilizan hoy regularmente.

La medida busca estandarizar este tipo de datos para facilitarle a los usuarios e inversores la comparación de rendimientos entre los fondos comunes de dinero (money market) que se ofrecen en el mercado.

La norma en cuestión. Compumar

La entidad lo dispuso mediante la Comunicación “A” 8497, que tuvo despacho favorable hoy en su tradicional reunión semanal de directorio.

Dicha norma, en su primer punto, fija que estos prestadores “deberán informarles en todos sus medios digitales en donde se presente ese servicio (banca por Internet –home banking–, aplicaciones de banca móvil, billeteras digitales interoperables, etc.) la variación del valor de la cuotaparte de los últimos 7 (siete) días corridos expresada como tasa nominal anual –neta de honorarios de administración y custodia–, así como los datos identificatorios de tales fondos, su descripción y clase de cuotaparte”.

Takenos, la startup que levantó una inversión de US$5 millones.

Además, allí detalla que el acceso a esa información “deberá ser fácil y directo, en cuanto a visibilidad y tamaño, en esos medios, ubicada junto a la opción de inversión y donde se informe el rendimiento de tal fondo”.

Los denominados “money market” o “de liquidez” son fondos comunes de inversión (FCI) que realizan colocaciones en instrumentos de renta fija de bajo riesgo (plazos fijos, cauciones bursátiles) y alta liquidez porque se trata de dinero con posibilidad de disponibilidad inmediata o en muy corto plazo.

Muchos argentinos son usuarios de ellos, en algunos casos sin saberlo, al abrir cuentas remuneradas en bancos o billeteras para tratar de que su salario o ingreso —mientras esté depositado en cuenta— no resulte erosionado por el costo de vida. También recurren a ellos, dada su practicidad, comercios y empresas, para el manejo de su caja diaria.

Desde la entidad monetaria explicaron a La NACION que la intención es que la información que ofrecen estos instrumentos, a partir de la obligatoriedad de respetar un criterio común para ser presentada, sea capaz de ser realmente comparable y, de este modo, facilite la toma de decisiones de inversión.