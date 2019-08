Fondos comunes: algunos bancos esperan precisiones para habilitar la operatoria

Es para aquellas FCI que estén invertidos en Letes, Lecaps, Lecer y Lelinks Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi / LA NACION

Algunos bancos decidieron no abrir hoy la operatoria de fondos comunes de inversión (FCI) hasta por lo menos el mediodía, hasta analizar con el Gobierno cómo impactará la decisión del Ministerio de Hacienda de reprogramar unilateralmente los vencimientos de la deuda de corto plazo.

"Debido a los anuncios del día de la fecha [por ayer], informamos que los fondos FIMA Ahorro Pesos, FIMA Ahorro Plus, FIMA Renta en Pesos, FIMA Renta Plus, FIMA Capital Plus, FIMA Renta Dólares I y FIMA Renta Dólares II, no abrirán sus operatoria habitual de suscripciones y rescates en la mañana del 29 de agosto del corriente. Esperamos poder habilitar dicha operatoria a partir de media mañana una vez tengamos precisiones del regulador de cómo llevar adelante las modificaciones implementadas. El resto de los fondos operarán con normalidad", dijeron en un comunicado Fondos Fima, del banco Galicia.

Por su parte, el banco Santander indicó: "Debido a los cambios normativos anunciados recientemente por las autoridades económicas, y hasta tanto la regulación al respecto se haya completado, la apertura de la operatoria de los fondos comunes de inversión se encuentra demorada".

Los FCI son un instrumento de ahorro e inversión, fácil de utilizar, para cualquier cliente minorista o empresa que tenga una cuenta bancaria o en Mercado Pago. Una de las mayores ventajas que tienen es que se puede sacar la liquidez del fondo en poco tiempo, como un máximo de 48 horas, dependiendo en qué tipo de FCI se esté invirtiendo. Es la diferencia que tienen con los plazos fijos, por ejemplo. Las opciones de FCI incluyen inversiones en plazos fijos, bonos y acciones, locales o internacionales, por ejemplo.

Ayer, el Ministerio de Hacienda anunció que para los tenedores instituciones (entre los que se encuentran los bancos) de Letes, Lecaps, Lecer y Lelinks, el Gobierno reprogramará los pagos de esas letras. Es decir, en vez de cobrar el 100% el día del vencimiento, el Tesoro pagará un 15% el día que vencen, un 25% a los tres meses y el 60% a los seis meses.

Varios FCI dependen de los rendimientos de esos activos. Si los clientes que invierten en esos tipos de fondos deciden rescatar su dinero de forma masiva, el banco deberá buscar un alternativa para devolver a los usuarios su liquidez.

Hoy a la mañana hubo una reunión de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci) con la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que se habló de la alternativa de que el Banco Central otorgue una línea de liquidez por rescate masivos en los FCI para los ahorristas minoristas. Estos inversores, en primera instancia, deberían cobrar su cuotaparte en tiempo y forma, como dijo ayer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en la conferencia de prensa.

Para los FCI mayoristas, en el que invierten las grandes empresas, todavía se está evaluando la situación. "Muchas empresas invierten el sobrante de su caja en FCI, que esté dando rendimientos todo el tiempo. Muchos de esos fondos es dinero para pagar sueldos, por eso es importante que se llegue a una solución", explicó el economista Santiago Bulat, de Invecq.