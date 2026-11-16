Biodiésel: por qué el 10% debería ser el techo

En estos días se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles. El proyecto de ley ya tiene media sanción del Senado, pero en diputados surgieron algunas discusiones que están retrasando su aprobación. “Es un win-win, no hay perdedores”, declaró en su momento la senadora Patricia Bullrich al finalizar su exposición justificando la nueva ley promovida por el gobierno. Fue una declaración entusiasta, la discusión actual muestra que esa declaración merece hacer un análisis más profundo. ¿Seguro que no hay perdedores? ¿Quiénes ganan? ¿Tienen sentido los biocombustibles?

El problema surge porque la ley es la que genera el mercado al imponer un mandato de corte obligatorio de los biocombustibles. ¿Existirían los biocombustibles sin ese mandato? El proyecto aprobado en el Senado nacional tiene varias ventajas sobre el régimen actual, principalmente al crear un sistema de subastas en un mercado electrónico y abrir cierta competencia entre los actores al permitir contratos entre productores y mezcladores de manera opcional y de común acuerdo. Pero también profundiza alguno de los problemas al aumentar los porcentajes de cortes obligatorios.

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El Congreso discute elevar la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. El problema es que hay voces que piden ir más allá. Pero la evidencia técnica y la experiencia de Brasil indican que, con los motores y la calidad de combustible actuales, superar ese umbral tiene costos que terminarían pagando los usuarios.

Todo el gasoil que se vende en la Argentina contiene hoy un 7,5% de biodiésel. El proyecto de ley que se debate en Diputados prevé llevar ese porcentaje al 10% un año después de su sanción. En paralelo, sectores de la industria del biodiésel y legisladores de provincias productoras reclaman cortes más altos, con argumentos económicos y políticos atendibles, aunque discutibles: ahorro de divisas, valor agregado a la soja y empleo regional. Pero estos argumentos no tienen en cuenta, o dejan en segundo plano, las cuestiones técnicas: ¿qué les pasa a los motores?

La respuesta técnica sugiere que el 10% es un punto razonable de llegada, y que pasar de ese porcentaje es riesgoso para el funcionamiento del parque automotor.

Las normas internacionales de calidad de combustibles son conservadoras por una razón: tienen que garantizar que cualquier motor funcione bien con lo que carga en cualquier estación de servicio. La norma europea de gasoil, EN 590, admite hasta un 7% de biodiésel. En Estados Unidos, la norma ASTM D975 lo limita al 5%. Si bien existe una norma que permite un porcentaje de corte mayor, tiene exigencias de calidad más estrictas difíciles de cumplir.

No es casual. La mayoría de los fabricantes de autos y utilitarios garantizan sus motores para mezclas de hasta 7% o 10%. Por encima, la cobertura depende de cada marca y modelo, y muchas veces exige mantenimiento especial. Es decir, el 10% no es un número político: es el límite de lo que el parque automotor en general está preparado para recibir sin cambios.

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Recordemos que el biodiésel no es gasoil: es una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos, con propiedades químicas distintas. En proporciones bajas, esas diferencias se diluyen. A medida que aumenta el porcentaje, los problemas técnicos empiezan a notarse:

El biodiésel de soja se enturbia y forma cristales a temperaturas más altas que el gasoil. En invierno, esos cristales tapan filtros.

El biodiésel es higroscópico, toma humedad del ambiente. El agua en el combustible favorece la corrosión y el crecimiento de bacterias y hongos en los tanques, que forman una borra que obstruye filtros y bombas.

Se degrada más rápido que el gasoil durante el almacenamiento, y genera depósitos y gomas que afectan a inyectores y bombas de alta presión.

Disuelve sedimentos acumulados en tanques y circuitos, que terminan en los filtros.

En los motores modernos con filtro de partículas, parte del combustible llega al cárter durante las regeneraciones. El biodiésel se evapora menos que el gasoil, se acumula en el aceite y reduce su capacidad de lubricar.

Vale la pena tomar la experiencia de Brasil. Brasil, el país de la región que más avanzó con el biodiésel, ofrece una advertencia. En 2019, tras un programa oficial de ensayos sobre mezclas de hasta 15%, la asociación de fabricantes de vehículos, Anfavea, concluyó que con la calidad y las especificaciones vigentes no era recomendable superar el 10%. Entre los problemas que registraban los concesionarios, mencionaba filtros e inyectores tapados y depósitos en las bombas de combustible.

El corte brasileño llegó igualmente al 15% en 2025, y desde entonces las quejas del transporte de cargas no cesaron. En 2025, el sindicato de transportistas de Minas Gerais denunció que el B15 fue una decisión política y no técnica, y que las empresas debían cambiar los filtros con una frecuencia de hasta tres veces mayor que la indicada por los fabricantes. Una encuesta de la Confederación Nacional del Transporte presentada en el Senado brasileño mostró que la mayoría de las empresas consultadas había identificado problemas mecánicos atribuidos al biodiésel.

Los productores de biodiesel brasileños rechazan estas conclusiones y sostienen que ningún daño fue comprobado con las mezclas aprobadas. Pero aun admitiendo que la discusión no está cerrada, la experiencia muestra que el salto por encima del 10% generó costos reales de mantenimiento y una conflictividad que el sistema de transporte todavía no resolvió.

Además, nuestro país suma condiciones propias que agravan estos riesgos. La primera es el clima: en la Patagonia, la cordillera y buena parte de la región pampeana, las temperaturas invernales bajo cero son habituales, justo el escenario en que el biodiésel de soja muestra su peor comportamiento en frío.

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La segunda es la logística. Buena parte del gasoil se almacena en tanques de campo, de estaciones rurales o de empresas de transporte, durante semanas o meses y con controles de humedad limitados. Es el ambiente ideal para la oxidación y la proliferación microbiana.

La tercera son los distintos vehículos que utilizan el gasoil. Conviven camiones y maquinaria agrícola con décadas de uso, que toleran mejor estas mezclas, pero sufren el efecto solvente sobre sedimentos acumulados, con pickups y utilitarios modernos de inyección electrónica y filtros de partículas, los más sensibles a porcentajes mayores de biodiésel. Una mezcla obligatoria se aplica a todos por igual.

Finalmente, está el control de calidad. Cuanto mayor es el porcentaje de biodiésel, más importa que cada partida cumpla con las especificaciones de humedad, estabilidad y contaminantes. Un sistema con muchos elaboradores y controles irregulares multiplica los riesgos al escalar la mezcla.