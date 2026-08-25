Boom del puerta a puerta: sólo en nueve meses, superará el gasto de todo lo importado en 2025

Después de haber alcanzado un récord histórico en junio, las compras de argentinos en el exterior a través de servicios courier dieron una señal de desaceleración en julio. Sin embargo, el volumen importado por esta vía todavía se mantiene por encima de los US$100 millones mensuales y, en lo que va del año, acumula un crecimiento de casi 84% interanual.

Según un informe de la consultora Analytica, en julio se importaron US$108 millones a través de servicios postales, por debajo de los US$125 millones registrados el mes anterior. Aun así, el monto representó un incremento de 15,5% frente a julio de 2025 y se mantuvo en niveles muy superiores a los de años anteriores.

El dato llega apenas un mes después del máximo histórico alcanzado en junio. En aquel momento, las compras vía courier habían llegado a US$125 millones, un salto de 73,8% interanual. En el primer semestre, además, habían acumulado US$643 millones.

Con el resultado de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año ascendió a US$751 millones, un 83,9% más que en igual período de 2025. La cifra quedó apenas US$143 millones por debajo de todo lo importado mediante este mecanismo durante el año pasado.

Si el ritmo de compras se mantiene en los próximos meses, el total de 2025 podría quedar superado en septiembre.

La magnitud del fenómeno también se puede ver si se compara el dinero que los argentinos destinan a las compras puerta a puerta con el consumo en los centros comerciales. Los US$108 millones importados en julio equivalen a alrededor del 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes de los más de 70 shoppings relevados por el Indec, que reúnen más de 6000 locales.

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De acuerdo con Analytica, en 2024 ese porcentaje era menos del 10%.

La diferencia es que ahora aparece una primera señal de moderación. El descenso de julio respecto de junio coincide con un cambio en una de las variables que habían favorecido el crecimiento de las compras en el exterior: la evolución de los salarios medidos en dólares.

El salario del sector privado registrado cayó 1,7% en julio en términos de dólares, después de siete meses consecutivos de aumentos. La baja puede ser una señal de que el poder de compra externo de los trabajadores comenzó a encontrar un límite, aunque todavía es temprano para determinar si se trata de un cambio de tendencia.

El fenómeno de las compras puerta a puerta había ganado fuerza en paralelo con una reducción de los precios relativos de algunos de los productos que los argentinos adquieren en el exterior. Indumentaria, electrónica y electrodomésticos se encuentran entre los segmentos en los que la brecha de precios con el mercado internacional incentivó el consumo fuera del país.

A esto se sumó la flexibilización del régimen de importaciones vía courier. En las últimas semanas, el Gobierno equiparó las condiciones operativas del Correo Argentino con las de los couriers privados y elevó de US$50 a US$400 la franquicia libre de tributos por envío, con un límite de cinco envíos anuales.