Cae el número de quienes reciben un ingreso clave para las familias: cuáles son las causas

En junio pasado, en los hogares de la Argentina se cobró ingresos por un total de 8.420.234 hijos, sumando las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las del sistema de la economía formal. El 94% de esos pagos es por hijos menores de 18 años y el resto, por hijos con discapacidad. El número es un 3,3% más bajo que el de igual mes de 2025.

En el período, de hecho, la cantidad de asignaciones se redujo en 288.041 casos, según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación. Y en la explicación se combinan cuestiones de la realidad laboral y el hecho de la caída de la tasa de natalidad.

Tal como había ocurrido durante 2025, entre mediados de 2025 y de 2026 la caída ocurrió en el escenario de una disminución del número de ocupaciones formales. Si bien aún no hay datos de junio, los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) permiten ver que en mayo pasado había 155.089 empleados bajo relación de dependencia menos que en el quinto mes de 2025: en la actividad privada se perdieron 137.549 puestos y en el sector público, 17.540. En tanto, en ese período el número de monotributistas se incrementó en 42.672.

La estadística de las asignaciones por hijos menores, de todas formas, muestra una caída tanto entre los asalariados como entre los monotributistas. En el primer grupo, en un año la cantidad de asignaciones cayó un 7% (205.003) y en el segundo, la baja fue de 6,3% (35.374 casos).

En el caso de la AUH, que es la prestación pagada por hijos de trabajadores informales o desocupados, hubo un incremento de 0,24% (9895 casos), impulsado por un crecimiento de la cantidad de hijos con discapacidad. El número de prestaciones por chicos menores de 18 años en rigor se redujo, aunque en un porcentaje muy poco significativo (en 1785 casos).

En el sistema de asignaciones hay menos recién nacidos que ingresan que adolescentes que salen por cumplir 18 años Yenthe van Sasse van Ysselt

La disminución del número de puestos formales en la economía podría derivar en que haya una mayor cantidad de asignaciones de este segmento de prestaciones, pero eso no se verificó.

Y la explicación estaría en una cuestión demográfica: por la caída de la tasa de natalidad, hubo menos recién nacidos que ingresaron al sistema que chicos que salieron por haber cumplido 18 años. Concretamente, los datos muestran que en junio de 2025 había 456.915 chicos de 17 años por los que se cobró la asignación correspondiente a menores de edad (ya sea la AUH o la del sistema formal). Esos adolescentes cumplieron 18 años en los 12 meses previos a junio de 2026 y, por tanto, dejó de haber asignaciones por ellos. En junio de este año, en tanto, había 281.010 niños menores de un año, es decir, nacidos en los 12 meses previos, siempre según la estadística oficial.

De esta manera, el análisis de los datos muestra que el saldo de las asignaciones por razones de edad resultó en el período de julio de 2025 a junio de 2026 negativo en 175.905 casos. Entre los meses de junio de 2024 y 2025 se había dado la misma tendencia y el resultado neto entre ingresos y egresos del sistema había sido negativo en 172.033 casos.

Si se observa solo la AUH, en junio de este año había 163.894 menores de un año, mientras que en el sexto mes de 2025 habían sido 185.148 los chicos de 17 años por los que se cobró la asignación. Es decir, por la cuestión de edad, también hubo una tendencia a la reducción del número de prestaciones.

El sistema abarca a los chicos que tienen hasta 17 años, salvo que siendo ya mayores tengan alguna discapacidad AnnaStills - Shutterstock

Según información publicada por el Ministerio de Salud, en la Argentina hubo una caída importante de la tasa de natalidad en los últimos años. En 2024 -dato más reciente disponible- la tasa fue de 8,9 (indica la cantidad de nacidos por cada 1000 habitantes), mientras que había sido de 18,2 en 2024, y de 19,3 en 2004. El índice disminuyó un 51% en una década.

Asalariados y monotributistas

¿Qué asalariados tienen derecho a cobrar la asignación por hijo menor de edad? El requisito es que el hogar tenga ingresos que no superen, en bruto, un determinado importe mensual, que este mes es de $6.184.406; a la vez, ninguno de los padres puede cobrar individualmente la mitad de ese monto (en agosto, $3.092.203). Esas cifras se actualizan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, al igual que los montos cobrados por hijo.

Dado que existe ese reajuste, se concluye que, si bien puede haber sido el caso de algunas familias, no fue significativa la salida de hogares a causa de una desactualización de los parámetros para cobrar asignaciones por hijos menores, algo que sí ocurría en otras épocas, cuando la actualización no era mensual y se producía la exclusión de hogares que, al mismo tiempo, estaban perdiendo poder adquisitivo.

Entre los asalariados registrados, lo cobrado por hijo varía según el monto de ingresos del hogar. Este mes, la cifra por cada menor de 18 años es de $75.433, $50.884, $30.777 o $15.881, dependiendo de cuánto le ingresa a la familia.

Si se trata de un hijo con discapacidad, el importe es de $245.597, $173.745 o $109.656 y, en este caso, no existe un tope de ingresos del hogar para acceder a la prestación.

Los mencionados son los valores de la tabla general y son superiores en algunos lugares del país.

Los mismos importes son percibidos por los monotributistas, según la categoría en la cual estén. Por hijo menor de 18 años se cobra asignación hasta la categoría H, en tanto que por hijo con discapacidad se percibe una prestación sin importar la ubicación en la tabla.

Asignación Universal por Hijo

La AUH llegó en junio pasado a 4.037.137 hijos menores de 18 años y a 101.943 hijos con discapacidad. En el caso de las prestaciones por menores de edad, la cifra es inferior a la de junio de 2025. Nada indica que eso esté vinculado a una caída de la informalidad o de la desocupación, y en cambio sí está relacionado, como se consignó, con la cuestión demográfica.

Los importes cobrados mensualmente por hijo se actualizan por inflación Daniel Basualdo

El importe de la AUH se actualiza, al igual que el resto de los pagos por hijos, según el régimen de movilidad previsional; es decir, mensualmente y por inflación. En el actual agosto, la asignación es de $150.848 por hijo menor y de $491.173 por hijo con discapacidad. En rigor, en la mayoría de los casos se cobra cada mes el 80% de la prestación total, y el 20% se percibe una vez al año, contra la certificación del cumplimiento de obligaciones de escolaridad y controles de salud.

Otros grupos

Además de los grupos mencionados, perciben asignaciones por sus hijos los titulares del seguro de desempleo del sistema laboral registrado (hubo 70.924 asignaciones en junio último), beneficiarios del sistema previsional (292.774 casos), y perceptores de pensiones no contributivas (452.192 pagos).