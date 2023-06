Caja de ahorro y cuenta corriente en yuanes: quiénes pueden abrirlas y hasta qué punto conviene

escuchar

Desde ayer, las entidades financieras argentinas están habilitadas a ofrecer y abrir cuentas en yuanes, especialmente como parte de un plan para extender el uso de la moneda china en el comercio exterior y reducir la utilización de dólares estadounidenses.

Aunque, según los especialistas, la medida tiene que ver con que las empresas puedan acceder a la divisa a través del mercado financiero para importar, la opción también estará disponible para todos los clientes bancarios.

A su vez, la Comisión Nacional de Valores, por pedido del Banco Central, amplió el 22 de junio pasado las operaciones financieras posibles en yuanes. La medida readecuó los requisitos exigidos para la compraventa de valores negociables para que los argentinos puedan acceder a distintos instrumentos financieros denominados en yuanes RMB en forma conjunta.

“También se favorece el aporte de garantías al mercado de futuros de yuanes RMB con valores negociables con cotización en esa moneda, entre otros beneficios”, detalló el organismo.

Este camino hacia la incorporación del yuan en la economía argentina se aceleró tras el viaje de Sergio Massa a China, en el que se amplió el acuerdo “swap” con ese país a un equivalente de US$10.000 millones, que sería utilizado en parte para pagar un vencimiento al Fondo Monetario Internacional hoy.

Yuanes, la apuesta del Gobierno para bajar la presión sobre el dólar. CHINATOPIX

Para el común de los ahorristas e inversores, la medida publicada por el BCRA ayer permitirá captar depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes en la moneda del gigante asiático, si lo solicitan a sus entidades. Sin embargo, los especialistas dudan que sea una opción elegida por los no expertos o quienes no necesitan acceder a esa moneda para comerciar.

“Los argentinos hace años elegimos la moneda de ahorro. Y no es el yuan, ni siquiera el euro. No creo que ahorrar en la moneda china sea atractivo. La introducción en la Argentina responde a una cuestión 100% comercial en el marco de una economía cerrada por el cepo. Si bien se podrá operar bonos en dólares vía yuanes, lo veo más como un medio de cambio para el sector que comercia directamente con China que como una reserva de valor. Otros riesgos a considerar: la baja liquidez de esa plaza y la discrecionalidad de China para devaluar el renminbi globalmente si es necesario”, opinó Nery Persichini, de GMA Capital.

Una opinión similar tuvo Christian Buteler, especialista en el mercado financiero, que cree que salvo que el inversor sea chino, un trader con mucha experiencia o alguien con una necesidad técnica de acceder a ese moneda para que convenga una operación, “no recomendaría a absolutamente nadie ahorrar en yuanes”.

Comunicación del BCRA sobre las cuentas en yuanes

El yuan se devaluó contra el dólar en el último tiempo. Por ejemplo, en los 12 meses previos, perdió 8%, lo que significa para los especialistas que no sirvió como reserva de valor. “A algunas las monedas de Latinoamérica, como el peso chileno y el peso mexicano, les fue muchísimo mejor”, dijo Persichini.

“Es una moneda que no es aceptada internacionalmente como lo es el dólar o el euro. Es una moneda que maneja el gobierno de China que precisamente no se caracteriza por el libre mercado. ¿Hay yuanes para darle a la gente si se hacen operaciones en yuanes? Digamos, hace un MEP y en vez de acreditárselo en dólares se lo acredita en yuanes y después lo quiere ir a retirar al banco los yuanes ¿Hay yuanes físicos para hacerlo? No, no hay. Entonces, la verdad que no recomendaría a nadie hacer este tipo de operaciones o inversiones”, apuntó Buteler.