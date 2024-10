Calendario Anses: qué pasa con los pagos de este viernes 11 de octubre

Escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago de las prestaciones que distribuye en el mes y en el cronograma aparece una salvedad vinculada al día viernes 11 de octubre, que es feriado con fines turísticos.

En este contexto, los titulares de Anses que se preguntan qué pasa con los pagos de este viernes 11 de octubre deben saber que el organismo previsional planificó las entregas excluyendo esta jornada, por lo que las acreditaciones de la semana se realizan hasta el jueves 10 inclusive.

Cómo quedan los pagos de la Anses con el feriado del viernes 11 Leandro Garcia

Como ocurre todos los meses, la Anses difunde el calendario de pagos con las fechas específicas de cada prestación, siempre considerando la terminación del DNI de los beneficiarios. De esta manera, es posible consultar el día de cobro de manera anticipada y con las excepciones del mes.

En octubre no hay pagos pautados para el día viernes 11, debido a que es un feriado con fines turísticos y en las sucursales de la Anses no habrá atención al público ni los servicios habituales que brinda el organismo. No obstante, continúan habilitados los canales virtuales de consulta del sitio, a los que se puede recurrir para obtener información puntual sobre alguna de las asignaciones que distribuye.

El calendario de la Anses con la exclusión del feriado del viernes 11 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de octubre

DNI terminados en 1: 14 de octubre

DNI terminados en 2: 15 de octubre

DNI terminados en 3: 16 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 21 de octubre

DNI terminados en 7: 22 de octubre

DNI terminados en 8: 23 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 16 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 17 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 11 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 11 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de octubre

El cronograma de pagos de la Anses fue confeccionado con la salvedad del feriado con fines turísticos ANSES

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

LA NACION

