La Anses (Administración de Seguridad Social) sigue estos días con la entrega de prestaciones sociales, según está establecido en el calendario de pagos que corresponde a febrero. Esta semana, que va del lunes 5 al viernes 9 de febrero, finaliza con el abono de las PNC (Pensiones No Contributivas). Además, inicia la distribución de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Como ocurre habitualmente, el organismo a cargo de Osvaldo Giordano hace la entrega de estas ayudas estatales a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios. En lo que queda del mes, la Anses hará el pago de las jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo y el Seguro de Desempleo.

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 5 al 9 de febrero

Los titulares de prestaciones sociales pueden ver el esquema de pagos del mes de febrero en la página oficial de la Anses Anses

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 4 y 5: 5 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 6 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 7 de febrero

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de febrero

DNI terminados en 1: 9 de febrero

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de febrero

DNI terminados en 1: 9 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

Asignaciones de Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 5 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 8 de febrero al 12 de marzo

Cuánto cobra un jubilado en febrero de 2024

Los jubilados y pensionados perciben en febrero los mismos montos que en los últimos dos meses DANTE COSENZA

En el mes del año se conservan los montos del mes de diciembre y se entrega una asistencia económica a los titulares con haberes más bajos.

En febrero de 2024 ―al igual que pasó en enero―, se mantienen los montos del mes de diciembre de 2023, cuando los haberes se habían incrementado en un 20,87% respecto de los percibidos en noviembre. Este aumento es válido para las jubilaciones y pensiones, pero también para las demás asignaciones sociales que distribuye la Anses.

Las jubilaciones mínimas quedaron en $105.712,61, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente, de no mediar cambios en el corto plazo.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes. Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

Cómo cambiar el lugar de cobro de una prestación de la Anses

Quienes cobran una asignación, jubilación o pensión de la Anses tienen la posibilidad de cambiar el lugar donde reciben dicho dinero. Para eso pueden elegir cualquiera de los bancos habilitados o, si se encuentran en una zona rural, una sucursal del Correo Argentino.

Para realizar el trámite es necesario que reciban el primer cobro en la entidad que le fue asignada. Una vez hecho eso, pueden pedir la modificación vía internet, llamando al 130 o asistiendo presencialmente y con turno a una oficina de la entidad previsional.

En el primer caso, deben ingresar a Mi Anses, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez allí tienen que entrar a la sección “Cobros” y seleccionar “Cambiar lugar de cobro”. Entonces, aparecerá un formulario que deberán completar con los datos del nuevo sitio.

