Calendario de Anses: qué prestaciones se cobran en la semana del 6 al 10 de mayo

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) empieza esta semana a entregar las prestaciones correspondientes al mes de mayo 2024, según está establecido en el calendario de pagos. Esta semana, que va del lunes 6 al viernes 10, se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios. En las últimas semanas, el organismo previsional pagará las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y el Seguro de Desempleo.

En mayo, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 11%, producto de la actualización que el Gobierno realiza por decreto a las prestaciones previsionales. Así es que el haber mínimo será de $190.141,6 y el haber máximo, de $1.279.472,92, tal como figura en la resolución 97/2024, que lleva la firma del titular de la Anses, Mariano de los Heros.

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 6 al 10 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 10 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 10 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de mayo

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: 7 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de mayo

De cuánto es la jubilación mínima en mayo de 2024

Las jubilaciones mínimas, con esta actualización, quedan en $190.141,6, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá en mayo, mientras que el haber bruto máximo, pasa de $1.152.122 a $1.279.472,92.

El decreto 274, fechado en marzo establece para el mes de mayo “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 según la redacción establecida en el artículo 1° del presente″.

De cuánto es el bono previsional de mayo

Según el decreto 340/2024 el bono previsional se distribuirá de la siguiente manera, según el nivel de haberes del titular: la ayuda económica es de $70.000 para las jubilaciones mínimas, y proporcional para las jubilaciones superiores, hasta alcanzar el tope de $260.141,60.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes. Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

