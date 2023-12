escuchar

El precio de la hacienda tuvo una suba en torno del 15% en los últimos quince días y consolidó un incremento desde fin de octubre pasado superior al 31%. Si bien en las recientes semanas hubo un impacto en los precios al público, con el aceleramiento de las alzas en la hacienda, a los consumidores, según fuentes del sector, ya están llegando cortes un 15% más caros o tendrán esa corrección en los próximos días.

Los incrementos tienen que ver con varios factores que van desde cuestiones climáticas -ya que con las lluvias se complica la salida de ganado desde los campos-, pero también con la previsión de que, como desde la semana próxima, con el nuevo Gobierno, habría un tipo de cambio más caro, muchos productores mermaron las ventas directas a frigoríficos y aguardan por mejores valores. LA NACION hace unas semanas se había referido a la tensión en el mercado.

En términos de estadísticas, entre el 31 de octubre pasado y hoy el Índice Novillo aumentó un 31,82% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas [MAG], al pasar de 874,074 a 1152,161 pesos por kilo. Hoy por novillos se llegó a pagar $1340 el kilo y 1380/1370 por vaquillonas y novillitos. Se alcanzaron récords nominales. En tanto, entre el 31 de octubre último y hoy el Índice General de ese mercado [que mide todas las categorías de ganado] trepó un 31,09%, al pasar de 793,743 a 1040,554 pesos por kilo.

“Entre la semana pasada y esta pasamos de 1100 a 1300 pesos el kilo, como mínimo un 15% más. Tiene que ver con la expectativa, porque el mercado no está para subir todo lo que ha aumentado. Las últimas dos semanas, más allá de las lluvias, el principal factor [de incremento] fue la expectativa de la gente de que se ajuste el dólar y los precios relativos. La gente no está vendiendo por expectativa”, señaló Víctor Tonelli, consultor del mercado ganadero.

Por el Mercado Agroganadero de Cañuelas pasa entre el 12 y el 15% de la hacienda que va a faena, pero marca la tendencia de los precios. La mayor comercialización del ganado gordo que va para el mercado interno se produce de manera directa del campo al frigorífico, con o sin intervención de la figura de un consignatario.

Si bien los datos a fines de noviembre pasado indicaban, según Tonelli, que en los establecimientos de engorde a corral había 1,75 millones de cabezas encerradas, por encima de lo habitual para la época, que suele ser de 1,5 a 1,6 millones de animales, estuvo faltando oferta.

“Definitivamente se va a trasladar al público [el incremento del ganado], pero no se descarta bajas apenas asuma Milei”, apuntó. Reiteró el concepto de que hay pocas ventas pero que no significa necesariamente que no haya hacienda. “No refleja oferta-demanda [el momento actual]; la gente no quiere vender. Este precio está pasado de rosca”, indicó. “Si no baja, se va a trasladar [al público]”, señaló. Para Tonelli, si lo que viene desde la semana próxima significa señales de tranquilidad, “baja la espuma” de los precios.

En opinión de Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), los factores del incremento de la hacienda en pie son variados. Por un lado, por el clima no hay el novillo pesado que buscan los exportadores y los restaurantes. También influye la falta de oferta de ese novillito liviano de 300 kilos y la vaquillona liviana para consumo interno.

“Y, sobre todo, la expectativa de la devaluación hace que los precios estén muy pujantes. Todo esto tracciona hacia arriba. Entonces lo muy liviano y lo muy pesado es lo que está faltando”, dijo a LA NACION.

En este escenario, señaló que “obviamente, en este momento el mercado local, la calle está muy planchada pero como se acercan las Fiestas de Fin de Año hay una expectativa”.

“Vamos a ver la semana que viene, que es completa [la actual tiene el viernes como feriado] y con una venta muy tranquila a ver dónde aterrizan los precios. Estamos abastecidos pero hay poco directo, así que la suba viene por ahí”, indicó.

En cuanto a si esta suba en el MAG se trasladará al consumidor, el directivo no dudó que eso indefectiblemente pasará: “Los precios ya se van reflejando en las góndolas. Siempre es así. Se está hablando de entre $2400 y los $2500 el kilo la media res. Hay que hablar de un kilo de paleta a $3000, el kilo de milanesa o de asado a $5000 y el kilo de lomo a $6000″. Estos precios ya reflejan subas desde el lunes último.

Según Diego Ponti, experto ganadero de AZ-Group, hoy el mercado está atravesando un espiral ascendente de precios y esto tiene que ver, de acuerdo a su visión, con tres cuestiones importantes. Una la climática, ya que con el Niño llegaron más precipitaciones y estas impactan, complican la carga y operatoria de hacienda. “Muchas operaciones se cancelan y aumenta la presión sobre el mercado concentrador de Cañuelas”, dijo.

Por otra parte, la industria quiere abastecerse de hacienda en una semana corta. “Vamos hacia un fin de semana largo y un principio de mes alienta el consumo. Estos primeros días del mes es donde la gente tiene poder de fuego con su salario. Ahí hay una mayor presión de la demanda y una menor demanda”, expresó.

En tercer término también habló del factor “expectativa”. Explicó: “Ya dan por descontado que la semana que viene vamos a tener un nuevo tipo de cambio oficial. Todo el mercado viene asociado a la devaluación, con inflación, suba inmediata de costos, de los dolarizados como el maíz, entre otros. Entonces, compro hoy [la industria] porque la semana que viene va a estar más caro. O al revés, no vendo hoy [el productor] y restrinjo la oferta porque pienso que la semana que viene los precios van a ser mejores”.

En este contexto, Ponti anotó otro punto, que tiene que ver con que la industria exportadora “entiende” que el tipo de cambio hoy es “un piso” y la semana que viene habrá una mejora, situación que se podría potenciar con una quita de derechos de exportación y el fin de la prohibición a siete cortes populares que no se pueden vender al exterior.

Entre otros expertos consultados por LA NACION, para Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), lo que está moviendo los números del mercado es el novillo pesado, que llegó a pagarse hasta $1300 por kilo vivo.

“Esto tira las otras categorías para arriba. Y el origen de este aumento tiene que ver, primero, con que ingresó poca hacienda por la lluvia y porque todo el mundo está esperando qué ocurre con los anuncios del domingo y qué va a pasar el lunes con el valor de la divisa. Esto tiene, sin ninguna duda, una importancia fundamental para que el productor tome decisiones y para que la industria, sobre todo, vea si puede o no mantener sus valores”, señaló.

Para el futuro, el dirigente dijo que probablemente el sector de consumo interno se vea afectado, “aunque todavía el plan platita de Sergio Massa está en funcionamiento”.

“Toda esa plata va a estar en la calle en diciembre, incluidos los aguinaldos. Y esto va a generar lo que genera siempre el exceso de billetes en el bolsillo de la gente. Es una ilusión monetaria de bienestar que no necesariamente termina siendo aumento de ingresos. Habrá que ver qué ocurre a partir de fin de mes. Tenemos que tener en cuenta que, en este momento, gran parte de los productores están cerrando balance y muchos de ellos no quieren vender hacienda hoy porque le ingresa en el periodo fiscal 2023 y están demorando sus ventas para que esas ventas entren en el 24. Este es otro de los motivos que no se tiene en cuenta”, subrayó.

Carlos Colombo, de la consignataria Colombo y Magliano, recordó que en el MAG la semana arrancó muy firme. “Con un remate especial, el lunes la plaza se mostró firme a $1250. El martes se siguió afirmando y se vendió a $1300 como precio destacado. Y hoy miércoles los primeros remates de la mañana se mantuvieron en esos valores como ayer, que ya eso era bueno. Y se terminó pagando hacienda muy especial y muy reconocida a $1350/1370, rozando los $1400″, indicó.

Entre las causas de la suba, el martillero reconoció que podría tener que ver un poco la lluvia, que juega un papel importante, “pero no para semejante suba”.

Coincidió con Pedace que las cámaras en general están bastante cargadas de carne, aunque no entiende, sostuvo, cuando los matarifes y carniceros dicen que las ventas no son una “locura”, que se vende lo justo, pero que igual remarcaron todos los precios.

“Así que mucho no se entiende, si es una especulación de lo que puede llegar a pasar el lunes cuando tengamos nuevo presidente ya en actividad. Hay muchas especulaciones que están en el aire, que hoy no podemos saber con certeza qué va a pasar la semana que viene. Pero creo que el mercado va a seguir muy firme”, remarcó.