La carne vacuna comenzará a tener aumentos de hasta el 25% en la próxima semana, según anticiparon fuentes del sector. El motivo, la hacienda viene de subas en la última semana de más del 10% para el ganado que se destina al mercado interno, pero con topes de hasta el 30% la que se destina para exportación. Se estima que el valor promedio de $4000 al público para los distintos cortes trepará a 5000 pesos el kilo. Hubo una presión general sobre los precios. En la actividad hay una fuerte expectativa de cambio con la llegada de Javier Milei al Gobierno, desde el 10 de diciembre venidero, en concreto con la eliminación de trabas que afectan el negocio. En ese marco se explica el alza de los valores y la perspectiva de que se sincerarán los distintos precios de la economía, como el dólar.

Para Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), de acuerdo al comportamiento semanal en el mercado de Cañuelas, con valores en aumento de más de un 10%, se “debería decir con certeza que la semana que viene ese aumento de precios se va a trasladar a la carnicería”.

“Si bien estamos a fin de mes, la semana que viene va a ser una semana donde la gente va a tener plata. Es el consumidor en definitiva el que convalida o no los precios y da toda la sensación que los precios se van a convalidar porque el plan platita de Massa sigue en diciembre. Se va a trasladar al mostrador. Con $1200 el kilo de la hacienda en pie en el MAG, en el mostrador el precio promedio será muy cercano a $5000 el kilo. Esto es duro para el asalariado, pero la sensación es que los precios se van a mantener sobre todo”, señaló.

Sergio Pedace, matarife y vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), contó que hoy en la carnicería la media res vacuna se baja al valor de unos 2200 pesos el kilo. Sobre los inminentes aumentos al público, ejemplificó que la bola de lomo que ronda los $3900 el kilo se irá a 4600/4700 pesos el kilo.

Pedace afirmó que lo que falta hoy en la actividad es el novillo pesado y va a faltar ese novillo para exportar, lo que presiona sobre los precios en general. “Eso es un gran problema que dejó la sequía y este Gobierno que pasó o está pasando. Aunque hay problemas con el maíz [por suba de precios y abastecimiento del cereal], en los feedlot hay bastante hacienda. Por lo que es hacienda liviana, el mercado está abastecido. La verdad que no sabemos el rumbo que van a tomar pero los precios van a estar firmes”, apuntó el matarife.

En este marco, el consultor ganadero Víctor Tonelli habló de una situación “coyuntural y de una expectativa muy fuerte de una modificación de valores en el tipo de cambio y en los precios relativos”.

“Todo el mundo está esperando el ajuste de precios. Pero, obviamente, el abastecedor y el frigorífico tienen que seguir operando y pagan lo que tienen que pagar para quedarse con mercadería que no es abundante. En la subasta comprás o te quedás afuera, entonces ahí aparecen nuevos valores como ayer, hoy y seguramente la semana que viene. La demanda necesita sí o sí seguir abasteciendo los mercados y darle materia prima a estructuras que tienen costos fijos enormes como son los frigoríficos. Claramente el MAG está reflejando subas de precios porque las ventas en directas se cuentan con los dedos de una mano. No es que la oferta y demanda ajusten de manera natural sino que hay una forzada retención o poca decisión del vendedor de salir en este momento cuando cree que a lo mejor luego de que asuma Milei el dólar ya no valdrá $370, sino $700 o lo que tenga que valer. Una suerte de aspecto especulativo de prevención respecto de no salir de un negocio y quedar descalzado. No falta hacienda, los corrales todavía tienen un volumen importante para abastecer racionalmente un mercado interno por lo menos hasta enero o febrero”, indicó el consultor.

Para Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), toda la cadena tiene “muy buenas expectativas con respecto a la nueva administración que se va a hacer cargo a partir del 10 de diciembre”.

“Tenemos una propuesta de trabajo que coincide básicamente con el pensamiento y con la agenda que se pretende implementar, sobre todo en cuanto a la eliminación y a la desregulación de todas las trabas que impiden a la industria frigorífica exportadora expresar todo su potencial. Me refiero a cupos de exportación, declaraciones juradas, cortes prohibidos, derechos de exportación (DEX) y todo tipo de normativa administrativa que entorpezca este libre accionar”, dijo.

Para Pedace, en su sector se respiran “aires nuevos” con “muy buena onda en todos lados”. Expresó: “Antes de las elecciones hemos hablado con todos los candidatos. Ahora obviamente empezaremos a trabajar con la gente de Milei. Vemos buenos augurios, libertad de comercio, una agilidad que se puede venir en los trabajos. Somos optimistas y vamos a trabajar con ellos en lo que podamos aportar”.

“Tenemos muchas expectativas en este nuevo gobierno. Hay que ver después qué pasa, pero en principio, a priori, esta semana se vieron valores muy buenos en lo que es el mercado de consumo y de exportación. Un poco por las buenas expectativas en cuanto a mercados exportadores y el sinceramiento del dólar, entre otras cosas”, señaló, por su parte, Carlos Colombo, martillero de la consignataria Colombo y Magliano.

“Estamos mal acostumbrados a trabajar bajo presión, bajo apriete y amenazas. Desde agosto con visitas de gente del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), preguntando y viendo quién paga esto, quién paga lo otro, por qué pagan esto. Con amenazas de que si pagábamos clausuraban la casilla, la matrícula. Era su estrategia de manejar los mercados, tratando de tapar el sol con las manos. Algo cansador pero era la forma de trabajar que teníamos y ahora con este cambio se libera un poco todo. Después, los mercados van a convalidar hasta dónde tiene que ir la suba, hasta dónde el consumero puede pagar (la carne que va para consumo interno) y hasta dónde lo avala el mostrador”, agregó.

En opinión de Schiariti, “nada va a ser automático, nada va a ser muy veloz; la eliminación de los DEX va a demorar un par de meses pero que, en definitiva, a lo largo del año se van a eliminar”.

“No olvidar que este año, por la sequía, vamos a tener 1,3 millones de terneros menos, sumado a las vacas que se perdieron por este fenómeno y por la faena en siete meses continuos, donde el 50% fueron hembras: es una liquidación de vientres”, añadió.

Exportaciones

En cuanto a los mercados internacionales, Tonelli aseguró que, si efectivamente el nuevo gobierno hace lo que dice que va a hacer, “esto es liberar todo tipo de restricciones, prohibiciones, cuotas, y además ajustar al dólar a una relación mucho más normal entre el billete y el oficial neto liquidado, el exportador está tratando de no parar el ritmo, tratando de comprar y eventualmente liquidar después de que ocurran los cambios que se están esperando”.

En esa línea, el titular del ABC indicó que, si bien en la actualidad “hay un mercado internacional deprimido en cuanto a valores que viene de tiempo atrás y de volumen resentido desde hace dos meses”, se estima “poder recuperarlo en el futuro con toda esta nueva situación y nuevas medidas que permitan avizorar un trabajo mucho más positivo para la industria exportadora y para el beneficio de toda la cadena”.

Para Schiariti, en tanto, es muy importante que “se eliminen las restricciones a las exportaciones de ciertos cortes y de la categoría de vaca que está prohibida a China, que sin ninguna duda le va a dar un panorama más cierto al productor para intentar aumentar sus rodeos”.

Para Colombo, “la exportación va a traccionar mucho la cadena”. Remarcó: “Esta semana salieron todos los frigoríficos exportadores con mucha demanda de hacienda, con mucho pedido con valores de entre un 20 y 30% más que la semana pasada. Ojalá que estos cuatro años por delante sean muy buenos para todo el sector agropecuario, para la Argentina. Vamos para adelante, espero que sea todo para bien”.