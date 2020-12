Para Vicentin: la dura carta del presidente del Banco Nación

Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, a Vicentin: "Nos concentramos en defender los derechos de la entidad y procurar la recuperación de los créditos que constituyen la propiedad de todos los ahorristas argentinos" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Luego de que la cerealera Vicentin criticara con dureza al Banco Nación (BNA), a quien le debe US$300 millones por créditos otorgados en prefinanciación de exportaciones, la entidad, que preside Eduardo Hecker, le respondió también en fuertes términos.

En un informe, el BNA había cuestionado varios aspectos que Vicentin había indicado como motivos de su caída arrastrando deudas por US$1300 millones. Entre otros, la sequía de 2018, la devaluación y la quita de un diferencial de retenciones en soja (reimplantado por Alberto Fernández). El BNA objetó aspectos del balance por el cual la cerealera informó que en 2019 perdió más de $52.000 millones.

"El BNA no es juez del concurso, ni fiscal, ni juez penal y por lo tanto, entendemos, no debería incurrir en calificaciones de conductas que no le competen, intentando así influir irregularmente, mediante la prensa, en el ánimo de los distintos magistrados, fiscales y funcionarios que están actuando en las causas judiciales sustanciadas al efecto", expresó Vicentin en su momento a modo de rechazo.

Ahora, en una carta a Vicentin, Hecker hizo su descargo. "En efecto, tal cual como Uds. admiten, el Banco de la Nación Argentina 'es una Institución de todos' y el manejo de su destino me impone una serie de obligaciones y responsabilidades que desde luego me honran y que estoy dispuesto a cumplir sin vacilaciones", escribió el presidente del banco.

"En su nota expresan que 'el BNA no es Juez del Concurso, ni fiscal, ni Juez Penal'. Es cierto. Y por ello, en nuestro carácter de principal acreedor financiero nacional en el concurso y de querellantes en la causa penal, nos concentramos en defender los derechos de la entidad y procurar la recuperación de los créditos que constituyen la propiedad de todos los ahorristas argentinos. La intervención judicial decretada esta semana en el marco del concurso confirma, en buena medida, nuestros argumentos y reclamos", apuntó Hecker.

Vicentin había pedido que el BNA no sea usado "al servicio de la ideología de ocasionales ocupantes de su dirección". Hecker respondió que el directorio que encabeza "exhibe la mayor disposición por la aparición de soluciones que permitan que la empresa recupere su actividad y, en especial, los puestos de trabajo".

Según el presidente del BNA, "cualquier iniciativa debe basarse legal y éticamente en el principio de trato igualitario hacia todos los acreedores, presentarse en ese marco y, desde ya, no debe soslayar en absoluto la investigación y debida transparencia sobre las razones por las que Vicentín SAIC dejó de pagar todos sus créditos y canceló de un día para el otro sus operaciones, afectando a productores, cooperativas y trabajadores".

