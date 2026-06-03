Acuerdo comercial: una importante misión de Estados Unidos visita la Argentina con foco en negocios del agro

La Argentina está en el radar de Washington como un mercado prioritario para la expansión de los negocios agroindustriales estadounidenses. Así quedó reflejado durante la visita de una delegación oficial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que llegó al país en el marco de una misión comercial destinada a profundizar los vínculos bilaterales y ampliar las oportunidades de exportación para productores y empresas norteamericanas. La comitiva forma parte de la denominada “Misión de Reciprocidad Comercial” para fabricantes y productores estadounidenses, impulsada por la administración de Donald Trump, para transformar los recientes acuerdos de comercio e inversión firmados con la Argentina en negocios concretos.

Durante su paso por el país, los funcionarios, encabezados por Luke Lindberg, subsecretario de Agricultura, mantuvieron reuniones con representantes del sector privado, el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y tienen previsto recorrer supermercados para evaluar la presencia de productos estadounidenses en las góndolas. Además mantuvieron reuniones con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Para Edward Newburn, asesor senior del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA, que integra la misión, el país aparece hoy como una “oportunidad para profundizar los vínculos comerciales” y ampliar el intercambio agroindustrial entre ambas naciones. El funcionario destacó la recepción que encontró la delegación estadounidense y remarcó el interés de su gobierno por fortalecer la presencia de productos norteamericanos en el mercado argentino. “Todo esto es para introducir a los productores y ganaderos estadounidenses y que tengan acceso al mercado aquí”, afirmó en una entrevista con LA NACION.

En ese contexto, Newburn consideró que los acuerdos comerciales en discusión entre ambos países pueden transformarse en una herramienta clave para potenciar los negocios bilaterales. Si bien evitó referirse a detalles específicos de las negociaciones aún en marcha, porque tienen que pasar por el Congreso, sostuvo que la apertura de mercados beneficia a ambas partes. “Los acuerdos comerciales son muy importantes para abrir el acceso a los mercados para ambos países. Nos gusta pensar que es un ganar-ganar tanto para Estados Unidos como para los ganaderos y agricultores argentinos”, indicó. Y agregó: “Esperamos que se diga aquí que esto es un gran salto hacia adelante”.

Edward Newburn, asesor senior del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA Gentileza

El asesor del USDA también se refirió a las críticas surgidas en los sectores productivos estadounidenses respecto de una mayor apertura comercial con la Argentina. A su entender, “los acuerdos no solo permiten reducir aranceles”, sino también derribar obstáculos menos visibles que muchas veces dificultan el intercambio. “En realidad creemos que es una muy buena noticia. Estos acuerdos comerciales exponen el resto de las trabas al comercio y eso ayudará mucho a los productores”, aseguró, en referencia a las barreras paraarancelarias que suelen enfrentar los exportadores.

Consultado sobre el impacto económico que una mayor integración comercial podría tener con esta apertura, Newburn vinculó directamente la apertura de mercados con la estabilidad macroeconómica. “Hay que dejar que las fuerzas del mercado trabajen sin tanta intervención gubernamental o interferencia”, sostuvo. En esa línea, consideró que una economía más abierta y competitiva contribuye a generar crecimiento y estabilidad de precios. “Creemos firmemente que eso ayudará a la economía, y una economía fuerte significa una inflación baja”, remarcó.

Junto al secretario de Coordinación de Producción @PALavigne83 y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, mantuvimos una muy buena reunión con el Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas @USAmbassadorARG y el subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Internacionales… pic.twitter.com/B31LK7fXWK — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 3, 2026

Durante una visita a las instalaciones de Kheiron, en San Antonio de Areco, la delegación estadounidense se interiorizó sobre los eventos biotecnológicos de la Argentina. Tras recorrer la empresa, Newburn destacó el potencial de cooperación entre ambos países en áreas de alto valor agregado como la genética y la biotecnología animal. “Creo que hay un potencial extraordinario. En el centro de Estados Unidos, la genética es un tema muy importante”, afirmó. En ese sentido, consideró que estas experiencias pueden ampliar la relación bilateral más allá del comercio tradicional de commodities y convertirse en una plataforma para nuevas alianzas e inversiones. “Es un intercambio de creatividad más sofisticado que beneficia a todos, así que lo vemos como algo muy positivo”, señaló.

La misión agrícola de EE.UU. destacó el potencial de la Argentina Diego Nasello

El aspecto que más llamó la atención del funcionario fue el trabajo que realiza la compañía en clonación animal. “Creo que el tema de la clonación de animales está en el primer nivel. Eso es obviamente algo de interés para Estados Unidos. Estamos observando esto de cerca y queremos aprender”, sostuvo. Incluso afirmó que no conoce experiencias similares en otros países de América Latina y definió a la empresa como un caso de alto interés para potenciales inversores. “Tienen que venir aquí lo más rápido posible. Es impresionante”, aseguró. Además, consideró que las empresas y fondos estadounidenses podrían encontrar oportunidades concretas para participar en el desarrollo de la biotecnología animal argentina, especialmente en un contexto de relaciones comerciales más estrechas entre ambos países.

Martín Barrantes, director comercial de Kheiron, destacó que la visita de las autoridades estadounidenses constituye un nuevo respaldo internacional al desarrollo biotecnológico argentino. Recordó que no es la primera vez que funcionarios de alto nivel del área agrícola de Estados Unidos visitan la compañía y consideró que eso confirma el posicionamiento alcanzado por la empresa en el escenario global. “Es un orgullo que nos tomen como ejemplo de un caso de biotecnología aplicada con éxito”, afirmó.

Martín Barrantes, director comercial de Kheiron Diego Nasello

Según explicó, la clonación equina ya dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta productiva plenamente incorporada a la industria del polo. En ese sentido, señaló que actualmente cerca del 10% de los caballos que nacen en la Argentina son clones y sostuvo que la adopción de esta técnica fue impulsada por los resultados deportivos y reproductivos obtenidos en los últimos años. “La biotecnología aplicada a la cría de caballos de polo ha sido un éxito”, aseguró.

Barrantes señaló, además, que la compañía se encuentra en la frontera tecnológica mundial gracias a los avances logrados en edición génica. “Somos el único laboratorio del mundo que ha logrado editar genéticamente un caballo”, sostuvo. A su juicio, este desarrollo inaugura una nueva etapa para la biotecnología equina y ubica a la Argentina en una posición de liderazgo internacional en un campo dominado por la innovación científica.

En tanto, Gabriel Vichera, cofundador y director científico de la empresa, explicó que la edición génica representa un salto respecto de la clonación tradicional porque permite incorporar características específicas en los animales antes de su nacimiento. “Con la clonación podemos replicar un animal. Con la edición génica podemos agregarle características nuevas. Ese es el próximo nivel de la cría animal”, resumió.

Gabriel Vichera, cofundador y director científico de la empresa Diego Nasello

El investigador consideró que la combinación de genética, inteligencia artificial y biotecnología abrirá una nueva etapa de desarrollos con impacto potencial en la producción animal y la salud. También destacó que uno de los factores que explica el avance de la Argentina en este campo es el marco regulatorio. “En nuestro caso, el proyecto fue evaluado por las autoridades argentinas y el caballo editado genéticamente no fue considerado un organismo genéticamente modificado, lo que marcó un antecedente muy importante para la actividad”, aseveró.