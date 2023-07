“Es una pequeña devaluación”: los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola rechazaron las medidas del Gobierno

escuchar

La industria nacional de la maquinaria agrícola reclamó previsibilidad y dejar medidas cortoplacistas. Luego de los anuncios del Gobierno que incluyeron al maíz en el dólar agro y encarecieron la importación de insumos con el impuesto PAIS, del que utilizan sus firmas, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) apuntó contra el Gobierno y señaló que “esto es una pequeña devaluación y, además, asimétrica”.

“Es jabón, pero tiene gusto queso, acá hay que llamar a las cosas por su nombre. Para aquel que está exportando, se le encarece el insumo importado en un 7,5% pero va a seguir recibiendo el mismo monto en dólares oficiales en la exportación. Aquel que tenía una venta cerrada y que estaba esperando un determinado insumo para producirlo, va a mandar a pérdida ese 7,5% de ese componente. Necesitamos un tipo de cambio pero no podemos hacer un engendro para tratar de resolver estas cosas que finalmente lo que termina de hacer es complejizar todo”, dijo Eduardo Borri, presidente de la entidad, en rueda de prensa en la Exposición Rural de Palermo.

“Venimos de cerrar una paritaria muy agresiva con la UOM y entonces, cuando ya era un capítulo cerrado, nuevamente un tema más para resolver. Tendríamos que estar pensando cómo innovamos más, cómo reducimos el costo de nuestros productos, cómo exportamos más y estamos atareados en tratar de decodificar cómo son este tipo de medidas”, agregó.

En este contexto, señaló que hay que sumar “la discrecionalidad de las posiciones arancelarias; puede ocurrir de que haya posiciones arancelarias que estén gravadas y otras no”.

“Va a haber un funcionario que va a decir esta sí, esta no. En esta situación, puede ser que nosotros tengamos nuestros componentes importados encarecidos en un 7,5% y, a lo mejor, productos terminados que compite con los nuestros que no los tengan. Es complicado”, detalló.

En esta línea, Luciana Mengo, prosecretaria de Cafma y presidente de la cámara que agrupa a los fabricantes de Córdoba, coincidió y dijo: “La industria nacional se integra también con productos importados y la restricción de las importaciones nos afecta y, a mitad de financiamiento a los productores, te cambian las reglas con estos procesos productivos y, con las ventas ya realizadas, te cambian el escenario abruptamente”.

Ley de maquinaria agrícola

En otro orden, Borri reiteró el pedido de la entidad por una ley para defender la producción nacional al igual que lo hace Brasil. Para el dirigente, “mientras los políticos están muy entretenidos peleándose entre ellos, se olvidan de las cosas que necesitan los industriales de a pie”.

“A lo mejor no es necesario una ley y solo se debe tener una metodología, una forma y un sistema de financiamiento como en Brasil. No estamos en contra de la importación, nosotros no queremos alambrar la Argentina. Pero el dato mata relato: [de] los $43.000 millones de créditos disponibles al 59% de tasa, solo $14.000 millones [están] en manos de la industria nacional. Por eso seguimos insistiendo y batallando con un proyecto que sigue parado en la Comisión de Industria”, aseguró.

Para Hernán Zubeldía, vicepresidente segundo de Cafma y presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de la provincia de Buenos Aires (Magriba), “esta iniciativa fomenta la competitividad, fabricando todos con las mismas reglas del juego, pagando los mismos salarios, teniendo los mismos proveedores y teniendo la misma carga impositiva porque es la única forma de que una competencia sea sana”.

Mengo, por su parte, remarcó que la intención de la cámara es llamar la atención del sector político. “Hay una necesidad cierta de que haya una ley. Solamente esperamos que la política convoque a los que tiene que convocar. No le pedimos nada raro. Gane quien gane, nosotros seguimos trabajando todos los días, invertimos y no nos llevamos la plata a ningún lado. Les pedimos que salgan de su agenda individual y trabajen en una agenda de la industria”, cerró.

Por último, Borri se mostró en contra de las retenciones y a favor de un cambio único: “Es posible que si nuestros productores tienen más rentabilidad, cuyos negocios van mejor, esto va a propiciar mucho más la cartera de negocios”.