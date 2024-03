Escuchar

Con un imponente marco, mañana abrirá sus puertas Expoagro Edición YPF Agro, la mayor muestra para el campo organizada por Exponenciar hasta el próximo viernes. La muestra se hará en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en el kilómetro 225 de la ruta 9.

En las últimas horas, en el predio el movimiento en los stands de las compañías expositoras era frenético, con trabajadores de las mismas firmas que apuraban el armado para exponer productos y servicios. La muestra, vale recordar, tendrá más de 600 expositores, con 130 empresas nuevas. Estará abierta de 8.30 a 18.30 para que se pueda recorrer sus distintos rincones. Para destacar, hay 8000 metros cuadrados más de espacios comerciales versus la anterior edición. Firmas de maquinaria agrícola, de semillas, insumos en general, bancos, entre otros sectores, son los protagonistas de una exposición que reúne en cuatro jornadas intensas todo lo que necesita el sector más dinámico de la Argentina, generador de 7 de cada 10 dólares que ingresan por la exportación.

El acto inaugural de la muestra se realizará durante la mañana. En tanto, esta noche se realizará la tradicional cena de Expositores en el predio ferial de la muestra, con autoridades y empresarios del sector. Según informaron desde la organización, confirmaron asistencia los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). También el viceministro del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, y ministros del agro de Santa Fe, Corrientes, Salta, Córdoba y Buenos Aires. Entre otros, también asistirán el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el de Banco Nación; Daniel Tillard, y de YPF, Horacio Marín.

El año pasado, la muestra tuvo más de 100.000 visitantes y se hicieron negocios por más de US$1200 millones. Superó las expectativas pese a que fue un año marcado por los efectos de una sequía que a lo largo de 2023 se sintieron sobre la economía: por el derrumbe de la cosecha se achicaron en unos US$20.000 millones las ventas al exterior.

Este año, si bien el clima tuvo momentos con falta de lluvias que recortaron expectativas de rendimiento, se aguarda una fuerte recuperación para el volumen total de producción. Recientemente, la consultora Agritrend proyectó en 130 millones de toneladas la cosecha, por encima de los 82,7 millones del ciclo agrícola anterior. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) viene de proyectar exportaciones agrícolas por US$31.300 millones, 6000 millones de dólares más que en 2023.

Otra postal de la puesta a punto de la muestra

Si bien tras la sequía del año pasado habrá más divisas, el recorte en los precios de los granos [los valores de exportación se encuentran 35% abajo de igual fecha de 2023] y una producción más modesta que lo aguardado en un primer momento, hicieron que la previsión de US$31.300 millones hoy representen 4500 millones de dólares menos que lo que se podía esperar en diciembre último [US$35.800 millones].

Momento

En este contexto, Expoagro Edición YPF Agro llega en un momento interesante. No solo hay gusto a una cierta revancha en lo productivo tras la sequía, sino porque, más allá del deterioro en los precios y los costos de producción no se han acomodado a esta nueva realidad, cambió el clima para el negocio. Ya no están las trabas a las exportaciones del gobierno anterior en carne, trigo y maíz, por ejemplo.

Las exportaciones agrícolas crecerán este año en US$6000 millones, a 31.300 millones de dólares

Además, la mayor certidumbre sobre la moneda y el rumbo de equilibrio que busca el gobierno permiten avanzar en una previsibilidad en las variables económicas. El productor pasa a depender más de lo que suceda con el negocio en sí por precios y clima que por lo que defina la política como ocurrió en el anterior gobierno.

La agricultura está cada vez más volcada hacia la eficiencia, la tecnología que permite maximizar el uso de insumos, el automatismo en la maquinaria agrícola y todo esto estará en la gran vidriera de Expoagro. Hoy los productores pueden valerse de prescripciones de siembra, aplicaciones de insumos que les llegan desde las empresas para hacer una producción casi a medida. Esto es para tratar de bajar costos y hacer una producción de más rindes y más sustentable.

Ayer era frenético el armado en la muestra que tendrá más de 600 expositores Expoagro

Decenas de empresas de maquinaria agrícola tienen agendados múltiples lanzamientos de equipos y los bancos, actores claves para el financiamiento, vinieron ultimando detalles de las líneas que presentarán. Habrá, según informó la organización, más de 12 entidades bancarias públicas y privadas. Estarán Banco Provincia -main sponsor-, Banco Nación -sponsor-; ICBC -sponsor internacional-, Banco Galicia -como auspiciante-, Banco de La Pampa, Banco Macro, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco Patagonia, Banco Santander, BBVA, Comafi y Credicoop.

Por otra parte, se descuenta que habrá un fuerte interés por parte de los productores para recorrer los plots de firmas de insumos como YPF Agro, Atanor, Nidera -Semillero oficial-, AFA, Advanta, BASF, Bayer, Don Mario, NK, Spraytec, Stine y UPL.

Otra de las atracciones estará en el Espacio Mirgor Agtech, “que tendrá más de 30 startups, desarrolladores, emprendedores y universidades”, según informaron. El sector ganadero, por su parte, también se lucirá con un espacio propio donde las diferentes razas bovinas darán charlas y capacitaciones. Además, hay expectativa por los valores que alcancen los diversos remates de hacienda que, como vienen ocurriendo, se hacen en el marco de la muestra. Para quienes siguen con entusiasmo todas las novedades en maquinaria, un punto obligado de visita será el Tecnódromo Mario Bragachini, que tendrá 33 máquinas en plena acción.

Servicios y tecnologías forman parte del núcleo central de Expoagro

En este marco, hay otra cosa que, entre muchas, sobresale. Durante Expoagro, mañana, se hará un encuentro de los ministros del Consejo Agropecuario del Sur (CAS). Es un ámbito donde confluyen ministros del agro de la región y el dato destacado es que estarán en la exposición.

Según informaron desde la organización, entre otros estos datos sirven para tener en cuenta a la hora de ir a la muestra: entrada general, $15.000. Los menores de 16 años no abonarán entrada y deberán estar acompañados por un mayor. Los jubilados pagarán el 50% del valor de la entrada general. Las personas con capacidades diferentes entrarán gratis con un acompañante. Escuelas y universidades asistirán gratis enviando listado de asistentes. Los nicoleños ingresará gratis el viernes 8. Otros datos: 2 x 1 con entradas con Club LA NACION y Tarjeta Clarín 365, ingreso gratuito presentando ServiClub YPF. Además, 10% de descuento sobre el valor de la entrada general a los clientes que abonen con Visa Agro Débito o Crédito y 20% de descuento para los clientes de Comercial Cards.