“Nos duele”: cierra una planta avícola de la exCresta Roja que ocupaba a 200 personas

La avícola Granja Tres Arroyos, que pertenece al Grupo GTA y es líder del mercado en carne aviar, decidió cerrar la planta que había comprado a su competidora Cresta Roja, en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, tras su quiebra. En GTA argumentaron que la decisión se debe a la falta de producción de pollitos tras la crisis sanitaria que vivió en 2023 la Argentina por la influenza aviar. Además, la pérdida del mercado de China, que todavía no fue reabierto. De las 200 personas de la planta, 55 van a pasar a otra de Esteban Echeverría, y una veintena quedará a disposición para tareas de mantenimiento. Así, entre ambas cosas, unas 75 personas seguirán ligadas al grupo. En tanto, al resto, que suman más de un centenar, le ofrecieron el retiro voluntario.

Fuentes de la empresa dijeron a LA NACION que van a cerrar la planta porque está sobrando capacidad de faena: no hay suficiente producción de animales. En la firma remarcaron que tienen más plantas operativas para continuar con la actividad. En la empresa están negociando con el gremio para trasladar al personal a la otra planta.

La planta de Tristán Suárez está ubicada dentro de un núcleo urbano muy condicionado por las casas que hay dentro del perímetro. La baja productividad se inició por una falta de animales motivada por la crisis sanitaria que se declaró en febrero del 2023 tras la detección de la influenza aviar. Desde entonces, la firma no pudo recuperar su capacidad productiva, por la pérdida de los mercados internacionales, principalmente el de China, a donde se envían las garras de los pollos. Ese destino todavía no se ha podido recuperar.

Recientemente, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), que agrupa a la industria del sector, indicó que en los primeros nueve meses de 2024 subieron, en relación con el año pasado, 8,8% las exportaciones de pollo. Fue por un valor de US$243 millones con 63 mercados activos. En la industria avícola calculan que la merma de ingresos por el cierre del mercado y las demoras por el ida y vuelta de papeles con China representaron unos US$300 millones entre 2023 y este año.

Según dijeron desde el grupo empresario, esta acción vinculada con la planta la harán amparados bajo la ley. Agregaron que con el paso del tiempo analizarán el destino de las instalaciones. Indicaron que no se trata de una caída del consumo interno lo que disparó el cierre, ya que el producto que se produce se vende. Hay expectativas a que se pueda reabrir China.

El grupo GTA adquirió la firma en 2018 Ovoprot

El Grupo GTA adquirió Cresta Roja en 2018 en medio de un fuerte conflicto sindical que luego derivó en el cese de operaciones de la empresa que manejaba la familia Rasic. En ese entonces, la planta de Tristán Suárez, que está por cerrar sus puertas, pasó a tener una expectativa de producción de 150.000 pollos por día, pero en el medio surgió la pandemia por Covid-19 y el año pasado la gripe aviar. La planta no logró llegar al máximo de su capacidad productiva. “Hemos perdido. No solo no es una buena noticia, sino que nos duele”, dijeron en la firma.

El proyecto de crecimiento de producción que había para ese establecimiento fue condicionado por la capacidad de producción de este último tiempo. En la firma recalcaron que la apertura de China les podría ayudar mucho al restablecimiento. En rigor, el gobierno nacional viene haciendo gestiones para que esto ocurra.

En noviembre próximo se prevé que una delegación del Ministerio de Economía viaje a China a intentar destrabar la situación. Meses atrás, el Senasa recibió un informe de auditoría de la Embajada en China con observaciones sobre medidas adicionales requeridas sobre el reacondicionamiento de las plantas avícolas, además de otras cuestiones para la carne bovina y porcina.

La respuesta a esa solicitud podría darse entre el 5 y el 10 de noviembre próximo en Shanghai donde se realizará la feria comercial CIIE (China International Import Expo 2024) a la que van a asistir 16 empresas argentinas, acompañadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y una delegación del gobierno nacional. En ese viaje están puestas todas las expectativas.

Belkis Martínez Por