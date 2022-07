Para el campo, el llamado “dólar soja” solo mejorará 15% la brecha cambiaria

Las medidas anunciadas por el Banco Central (BCRA) para tratar de incentivar las ventas de los productores, que entre otros granos tienen sin comercializar más de 22 millones de toneladas de soja, representará una mejora de solo el 15% en la actual brecha cambiaria, según fuentes del sector. La propuesta del Gobierno pasa por ofrecer un depósito a la vista en pesos y compra de dólares solidarios.

“Antes era de $129 sin retenciones [el dólar equivalente para el agro, donde en soja hay que descontar un 33%] y ahora será de 150 pesos. Es una mejora de unos 21 pesos, un 15% en una brecha del 130%”, señaló a LA NACION Santiago del Solar, productor y exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri.

Según lo dispuesto por el BCRA, “se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Linked, por hasta el 70% del valor de la venta de granos”. Además, “por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP”. De acuerdo al Gobierno, el régimen para la venta de la cosecha de soja estará disponible hasta el 31 de agosto próximo.

Para Del Solar, “es un chino” el dólar Linked porque los productores “no están acostumbrados” a ese instrumento. Según su análisis, si antes se podía adquirir dólares MEP a unos 300 pesos, ahora con la medida que permite el acceso al dólar oficial más el impuesto PAIS [solidario] se puede tener un ahorro de 60 a 70 pesos. Para el productor, esa mejora “es mínima”. Y en esta línea insistió al analizar la medida global: “El tipo de cambio antes de retenciones era de $129 y ahora pasa a ser de $150″. Añadió: “Es la nada misma y encima te comés el dólar Linked”.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, consideró de “difícil implementación” la medida anunciada. “Lo primero que digo es que es una medida sin consenso y eso no es bueno en ningún sector de la economía. Nos da la impresión de que es otro tipo de cambio que parece de muy difícil implementación. En las próximas horas nos reuniremos con los colegas de las entidades para evaluar la situación”, señaló el dirigente.

Para Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el instrumento del BCRA está pensado para “alguien que especula, no la realidad del productor”.

“Me parece algo pensado para un sector que especula, no uno que produce. Va a seguir siendo una brecha importante”, señaló el dirigente. “Hacen una lectura equivocada”, apuntó.

Según dijo, el productor necesita comprar insumos, pagar alquileres, entre otros gastos, y el grano es la moneda que utiliza. “No entienden la dinámica de la producción”, precisó. “No me parece un incentivo”, acotó. Dijo que el sector necesita certidumbre para los insumos y el dólar. “No hay precios de referencia”, señaló.

Ariel Bianchi, secretario de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA), dijo: “Hay que analizarlo un poco mejor para dar una opinión más profunda, pero en principio me parece que va a ser difícil que incremente mucho el ritmo de venta porque hoy, por ejemplo, no hay precio de ningún tipo de insumo, ni de fertilizantes, ni de repuestos. Entonces un productor puede verse incentivado a vender soja por esta medida que toma el Gobierno cuando mira qué va a hacer con ese dinero; no encuentra en dónde invertirlo. Por eso no creo que active mucho”.

“Hoy los pequeños y medianos productores tiene muy poca soja. Tienen la soja de los arrendamientos que por ahí deben y no más. Así que si el propietario del campo no se decide a vender esa soja tampoco se va a vender”, agregó.

Desconocimiento de la actividad

Para Carlos Pouiller, director de AZ-Group, la propuesta del Gobierno con un depósito a la vista en pesos y compra de dólares solidarios “no tendrá eco importante en los productores”.

“Si hay que orientar el 70% de lo cobrado a hacer un depósito a la vista dólar linked, se perderá poder adquisitivo, porque el dólar oficial se actualiza al 3-4% mensual y la inflación proyectada para los próximos meses tiene un piso del 6% o 7%. Sólo con una devaluación significativa el productor se podría beneficiar frente a la inflación, pero eso también lo podría conseguir quedándose con la soja. Además, ningún argentino hoy quiere pesos, ni en billetes ni en depósitos a la vista. Tampoco parece atractivo cambiar un activo físico por papeles”, señaló.

“Por otro lado, es absurdo el plazo establecido para impulsar las ventas de soja bajo el nuevo régimen: se deben concretar antes del 31 de agosto de 2022. Es impensable que se puedan comercializar más de 20 millones de toneladas de soja, que es lo que aún le pertenece a los productores, en 30 días”, añadió.

Según recordaron en la firma, quienes liquidan los dólares de la soja e ingresan las divisas no son los productores, sino los exportadores. Estos deberían organizar operaciones que no se resuelven en cuatro semanas.

“La Argentina exporta muy poco poroto de soja y embarca principalmente aceite y harina. Para eso, el grano se debe trasladar a las industrias, almacenar, procesar, embarcar, etc. Es imposible cumplimentar este proceso, por lo que serían varios millones de toneladas de productos terminados, en cuatro semanas”, añadieron en la firma. Y apuntaron: “Esta propuesta gubernamental revela un desconocimiento de la dinámica de comercio de granos y parece estar más destinada “a la tribuna” que a los productores”.

En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), opinó: “En principio es un error hablar de un dólar nuevo porque acá no hay un dólar nuevo. En realidad es el mismo dólar y la misma paridad cambiaria la que se va utilizar para la venta de soja, lo que hay es alternativas inversión. A nuestro entender, esas alternativas de inversión no creo que satisfagan del todo al productor que siempre ha tratado de sostener claramente su posición y su tenencia en el producto que siempre ha manejado, que conoce y que sabe cuándo y como comercializarlo”.