Por la guerra en Ucrania, el precio del trigo ya es récord en Chicago

Casi sobre el cierre mismo de la rueda, la posición marzo del trigo en la Bolsa de Chicago saltó hoy de sumar poco más de 50 dólares a ganar 84,70 dólares por tonelada, lo que llevó el ajuste de ese contrato hasta los 473,63 dólares por tonelada, una marca nominal récord que dejó atrás los 470,32 dólares del 27 de febrero de 2008.

Si bien en ese movimiento hubo mucho de cuestiones técnicas, con una posición que está próxima a liquidarse, el fondo de la cuestión fue la tensión que genera la guerra entre Rusia y Ucrania y el hecho de no saber hasta cuándo seguirá cerrado el comercio desde la zona del Mar Negro, que constituye el principal polo proveedor mundial del grano fino.

El contrato mayo del trigo en la plaza estadounidense, que es el que actualmente se lleva el mayor volumen operado, hoy subió de 389,12 a 416,68 dólares por tonelada, en una escalada que estuvo contenida por el límite de suba permitido para una rueda, de 27,56 dólares por tonelada.

Mañana ese límite quedará ampliado de hecho, por lo que el precio –de no mediar una toma de ganancias de los inversores– podría orientarse a achicar la brecha con marzo, la posición que se extinguirá en los próximos días y que ya no tiene límites de movimientos diarios.

A una semana del inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania no surgen vías de solución y los ataque se suceden, con algunos que incluso afectaron cargueros que estaban en zona de puertos ucranianos antes del comienzo de la guerra. En medio de acusaciones cruzadas, ayer fue un buque con bandera de Bangladesh y hoy otro con bandera de Estonia los afectados. Este último se hundió y según informó Reuters podría haber golpeado una mina marítima.

Esa falta de un horizonte de paz en la región tiene a los compradores procurando trigo en proveedores alternativos, en una ingeniería de licitaciones y de selección de ofertas que se presentan todas con precios muy por encima de los vigentes hasta una semana atrás.

Por ser la demanda de trigo inelástica, dada su relación con un producto tan indispensable como el pan, y con países que tienen una alta dependencia del grano importado, la suba de las cotizaciones no lograr racionar esa demanda. Los que necesitan comprar son los mismos de siempre, en un mercado que hoy no cuenta con quienes abastecen cerca del 30% del comercio de trigo mundial y que tienen una particular relación con países del norte de África, de Medio Oriente y del sudeste asiático.

Durante el ciclo comercial actual, que finaliza el 30 de junio, la producción y las exportaciones de trigo de Rusia y de Ucrania fueron estimadas por Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en 75 y en 35 millones de toneladas para el primero y en 33 y en 24 millones de toneladas para el segundo.

Pero a la paralización del comercio, que incluye lo que no se vendió y lo que no se llegó a entregar, ya se sumó otra preocupación: la chance de que los productores de Ucrania y de Rusia no puedan avanzar con las siembras de trigo de primavera. Los primeros porque están en el teatro de operaciones y los segundos por la falta de estímulos a implantar algo que posiblemente no podrán exportar, sea por la paralización del comercio en el Mar Negro o por las sanciones que hoy pesan sobre buena parte de los bancos que ofician de intermediarios financieros entre compradores y vendedores.

Esta última situación corre también para la siembra de maíz, que debe comenzar durante el mes próximo en Ucrania, el cuarto mayor proveedor mundial, que en la presente campaña produjo 42 millones de toneladas y que debería exportar 33,50 millones, según las proyecciones del USDA, de los cuales aún estarían en poder de productores, acopios y terminales portuarias unos 15 millones de toneladas esperando por un destino cada vez más incierto.

Hoy los precios del maíz en Chicago para las posiciones marzo y mayo subieron US$4,82 y 8,96, luego de terminar la rueda con valores de 295,75 y de 294,38 dólares por tonelada, los más altos desde mayo de 2021, pero todavía inferiores al récord histórico de 327,25 dólares por tonelada del 21 de agosto de 2012.

En cuanto a la soja, las pizarras de Chicago reflejaron hoy subas de US$1,01 y de 1,74 sobre los contratos marzo y mayo, cuyos ajustes fueron de 617,39 y de 612,79 dólares por tonelada. Este nivel de precios resulta el más elevado desde mediados de septiembre de 2012, pero también se mantiene abajo del récord histórico de 650,74 dólares por tonelada del 4 de septiembre de 2012.

Fuerte suba local del trigo

En el mercado local volvieron a reflejarse las subas externas. En el Matba Rofex, las posiciones julio y diciembre del trigo sumaron US$21,40 y 13, tras terminar la rueda con ajustes de 328 y de 299 dólares por tonelada. El segundo de los contrato, que es el que los productores miran para evaluar la siembra 2022/2023, está muy por encima de los 200 dólares vigentes un año atrás.

Las ofertas por el trigo con entrega inmediata crecieron hoy de 295 a 305 dólares por tonelada para las terminales del Gran Rosario, para Bahía Blanca y para Necochea. Este nuevo valor, que fue equivalente a 32.888 pesos, quedó muy lejos del FAS teórico calculado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, de 35.974 pesos. Para mañana el organismo calculó la capacidad teórica de pago de la demanda exportadora en 37.001 pesos.

Sin embargo, el hecho de que los exportadores ya tengan comprados 14,14 millones de toneladas de trigo 2021/2022, con permisos para despachar 13,65 millones de toneladas, sobre un volumen habilitado para su venta externa por Agricultura de 14,50 millones de toneladas, es el que genera la amplia brecha entre lo que se debería pagar y lo que efectivamente se está ofreciendo pagar.

Por esta situación el mercado se está enfocando sobre el trigo de la cosecha 2022/2023, que aún no se sembró y que debería cosecharse desde fines de octubre próximo. En ese sentido, hoy las propuestas de los compradores por el grano para las entregas entre noviembre y diciembre crecieron hasta los 300 dólares por tonelada para todas las terminales fluviales y para las marítimas, desde los 260 dólares vigentes ayer en el Gran Rosario, los 290 dólares en Bahía Blanca y desde los 285 dólares en Necochea.

El valor FOB del trigo en los puertos argentino –precio de exportación– aumentó de 407 a 418 dólares por tonelada, según informó Agricultura. En lo que va de 2022 este precio creció un 34,84% respecto de los 310 dólares vigentes el último día de operaciones de 2021.