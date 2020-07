Alertan que un conflicto podría derivar en un faltante de productos lácteos

En la industria lechera dicen que no están en condiciones de otorgar nuevos incrementos salariales y que sus precios están congelados Fuente: Archivo

Fernando Bertello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 14:46

El gremio de los trabajadores de la industria lechera, Atilra, se encuentra realizando un quite de colaboración por un reclamo salarial que según la cámara que agrupa a las empresas elaboradoras podría generar "un rebote de faltante" (de productos) en algunas firmas.

Según la protesta dispuesta por Atilra, que comenzó ayer y se prolongará hasta las 24 de este domingo, no se deberá trabajar los feriados ni hacer horas extras.

El gremio dijo que esto se dictó "ante la postura de las cámaras empresarias del sector de negarse a actualizar los salarios en relación a la inflación ocurrida en lo que va del año 2020".

Desde la otra vereda, en el Centro de la Industria Lechera (CIL), donde están las principales empresas del rubro, sostienen que los trabajadores de la actividad ya vieron completada una suba del 73% en abril (la inflación de 2019 fue del 53,8%) mientras ahora piden una recomposición por la inflación de 2020. En los primeros cinco meses de este año la inflación acumulada ya está en el 11,1%.

"El gremio tiene un nivel salarial importante. De bolsillo con una antigüedad de 10 años están en 107.000 pesos", indicó Miguel Paulón, presidente del CIL. En la cámara dicen que detrás del reclamo hay una necesidad del gremio de contar con más fondos y se quejan de que mientras el Gobierno les pide a las empresas no aumentar los precios al público se dan estos planteos.

"Nosotros no estamos en condiciones de hacerlo (al incremento) porque tenemos precios máximos, retenciones y deducciones de ingresos", dijo Paulón, que pidió que el Gobierno llame a una mesa de diálogo para destrabar el conflicto.

En un comunicado, la cámara industrial señaló: "El CIL se manifiesta a favor de una mesa de diálogo con las autoridades nacionales y los gremios, ante la crítica situación en la que se encuentra el sector, agravado severamente por la caída de ventas y el incremento de costos, en el marco de una pandemia del coronavirus".

"A la creciente presión sobre la estructura de costos de las empresas lácteas, que este año acumula un aumento superior al 20% y con valores de insumos críticos a precios dolarizados, se suma la imposibilidad de trasladar estos incrementos a los precios de venta desde hace más de 6 meses, lo que está colocando a muchas empresas al borde del colapso por el quebranto de sus balances. En este contexto, no es posible realizar nuevos incrementos en los salarios, cuando nos encontramos en el medio de una de las crisis más severas que ha vivido el sector en su historia", agregó.

Según dijo Paulón, por el conflicto "puede haber un rebote de faltante" de algunos productos que determinadas empresas no puedan distribuir en el marco del quite de colaboración.

Pese a la pandemia, el mercado interno está ante un buen momento. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, entre enero y abril pasados subió 9% el consumo de leches fluidas, 5% el de leche en polvo y 3% otros productos. En quesos hubo una merma del 1%.

De acuerdo a Paulón, no obstante "por el escaso poder adquisitivo" se están vendiendo productos de menor valor. Esto pasa en yogures, quesos e incluso leches. En la cuarentena, en tanto, pymes que vendían quesos para pizzerías que cerraron vieron caer una negocio importante para su actividad.

Planteo sindical

Desde el lado de Atilra, insisten que no han recibidos aumentos por 2020, que solo se vino pagando $4000 dispuestos por el Gobierno a cuenta de las paritarias, y señalan que la industria no quiere hablar con ellos.

"Hay un empecinamiento en no hablar, no negociar. No hemos acordado salarios por 2020. No quieren o nos están usando porque quieren incrementar los precios (al público)", señaló una fuente de Atilra.

Según la fuente sindical, el aumento del 73% que habla la industria como ya registrado no es tal, sino menor. Dijo que recibieron una suba por la inflación de 2019 (53,8%) más un 2% que faltaba de 2018. Agregó que, considerando los $4000 dispuestos por el Gobierno, si hubiera una negociación se podría estar cerca para otorgar un aumento por la inflación de 2020.

"El grueso de la industria está trabajando más, vendiendo más (que antes de la cuarentena)", dijeron en el gremio, que descartaron una falta de productos. Ante una consulta sobre qué puede ocurrir luego de la protesta que finalizará el domingo, en el gremio no anticiparon cuáles serán sus próximos pasos.