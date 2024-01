escuchar

CÓRDOBA.- La provincia de Entre Ríos es líder en la producción de nuez pecán en la Argentina: produce el 70% de las 3000 toneladas anuales. Una pionera de la actividad es María Julieta Forissi, quien le fue sumando valor al cultivo: hoy hace cosmética, quesos, dulces, además de comercializarlas en diferentes presentaciones. Los Pecanes, su establecimiento en la localidad de San José, es una boutique de la nuez.

Esta variedad tiene efectos antioxidantes; es una fuente rica en ácidos grasos insaturados, fibra, fitoesteroles y antioxidantes como la vitamina E y polifenoles. Además, es un alimento libre de sodio y contiene muy bajos niveles de azúcar.

Las plantaciones de pecán en el establecimiento tienen unos 35 años.

La historia de Forissi con el cultivo está ligada a su familia; fue su primer esposo y padre de dos hijos, Roberto Ramond, quien comenzó con la actividad, instaló los primeros viveros a partir de lo que trajo de Estados Unidos, de donde es oriunda la pecán. Quedó viuda, pero decidió continuar. En la actualidad el establecimiento produce 60.000 kilos anuales y es acopiador de otros 60.000 kilos “todos con trazabilidad”.

Aunque hicieron exportaciones a Argelia y China, la decisión fue apostar con su marca La Reina al mercado interno. “Agregamos valor; hacemos quesos, dulces, las bañamos en chocolate o las caramelizamos. Además, producimos cosmética. Si exportamos nos quedamos sin nueces para el consumo doméstico”, cuenta a LA NACION.

A nivel macro, explica que el cultivo de pecán está creciendo “exponencialmente” en la Argentina, con unas 10.000 hectáreas distribuidas en 11 provincias (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco), por lo que vienen reclamando que las retenciones se mantengan en 0%. El gobierno impulsa que pasen al 15%. También piden que se avance en los acuerdos para la apertura del mercado chino.

María Julieta Forissi es de las pioneras en el cultivo de la pecán en la Argentina.

Forissi era maestra jardinera, pero un problema de salud la hizo decidir cambiar de vida y dedicarse junto a Ramond a los viveros de pecán. El establecimiento fue el primero en vender estas nueces sin cáscara y en empezar a presentarlas de otras maneras; importaron tecnología de Estados Unidos y estaban creciendo fuerte cuando su marido murió. Entonces resolvió quedar al frente del emprendimiento.

La expansión continuó, abrió una casa de té en su establecimiento (siempre con eje en el cultivo) que se sumó al circuito turístico de la zona, multiplicó las propuestas con pecán (por ejemplo, venden astillas del nogal para ahumar) y ofrece servicios a terceros con una planta de procesamiento de nueces con cáscara.

Para el establecimiento de San José, "todo es valor agregado".

Forissi reconvirtió parte de las hectáreas para la producción orgánica; realizan extracción de aceite para fabricar productos cosméticos. “Me empezó a inquietar el tema hace unos cuatro años, cuando ví en el aceite de la nuez pecán el elixir antienvejecimiento porque tiene mucha vitamina E. Empecé a investigar, muchos laboratorios no querían innovar pero uno pequeño me ofreció hacerlas”.

En la actualidad ofrecen una corporal, una facial con retinol y ácido hialurónico y están avanzando con una línea de jabonería y exfoliación facial en base a aceite de almendras y cáscara de la pecán. “Los principios activos son excelentes, rápidamente los productos son aceptados. Los vendemos muy bien. Ahora hay otros laboratorios interesados”, agrega.

Forissi acentúa que tratan de aprovechar al máximo las nueces: “Somos la única empresa que le sacamos al jugo a toda la nuez, desde el residuo al aceite, pasando por las cáscaras y el fruto. Le damos valor agregado a la que producimos y a las que acopiamos de terceros”.

El establecimiento ocupa a 25 personas de manera “sostenida” contando los puestos directos e indirectos, como son los fabricantes de los dulces y los licores. “Son de San José y de Colón, es economía regional. Todo es valor agregado, esa es la diferenciación. Siempre dijimos, desde la planta 1, lo sostuvimos y lo cumplimos”, subraya.