Anuncian una subasta de plantel de yeguas madre

La firma Monasterio Tattersall informó que el martes 24 del actual, a las 17, hará una venta por streaming con martillero de plantel de yeguas madre, en Haras La Quebrada. Se trata de madres y/o hermanas de ganadores clásicos.

Este es el detalle: Angiolo-Elogiado, Power up- Bellagamba; Cayaya-Panegirico; City Wonder- Star Runner; La Cocasse-Comparsero; City Glam-Modern Chic; La Murguita- Chocoloca; First Cash-Matarani.

Hay preofertas desde el domingo 22 a las 12 al martes 24 a las 12 hs. La firma comunicó que los lotes ya se pueden visualizar en la web https://www.monasterio-tattersall.com/remate/18783